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    Samsung girişimleri ilginç çözümlerle karşınızda

    Samsung C-Labs girişim merkezi saç dökülmesini tespit eden cihazdan yapay güneş ışığı sağlayan aydınlatma modülüne kadar pek çok projeye ev sahipliği yapıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung girişimleri ilginç çözümlerle karşınızda
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    Samsung’un yapay zeka konusunda teknolojiler geliştiren Star Labs merkezi yanında farklı sorunlara çözümler geliştirmeyi amaçlayan C-Labs merkezi de bulunuyor. C-Labs özellikle teknoloji dünyasına yeni girişimler kazandırma amacında.

    Onlarca proje

    C-Labs ekibinin yayınladığı son rapor farklı konulara yönelik ilginç çözümlerin bizi beklediğini gösteriyor. Yardımcı robotlar, saç dökülmesi, parmak işareti okuyucu, yapay güneş ışığı gibi çözümler bunlar arasında.

    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede"

    Merkezin yayınladığı onlarca proje arasında dikkat çekenlerden birisi SelfieType. SelfieType telefonun ön kamerasını kullanıyor ve yapay zeka motoru ile gerekli olan analizleri yapıyor. Telefonu yan biçimde masa üzerine koyduktan sonra ön kameranın görüş açısında parmaklarınızı bir klavyeye basıyormuş gibi ahreket ettirmeye başlıyorsunuz ve algoritma bunu anında klavye girdisine dönüştürüyor.

    Becon projesi bir aparat üzerinden çalışıyor. Belirli bir açıdan saçlarınızı tarayan Becon sonrasında saç dökülmesi veya ölü deri gibi sorunlar için mobil uygulamadan kullanıcısına tavsiyelerde bulunuyor.

    Samsung girişimleri ilginç çözümlerle karşınızda
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    Hyler kalemi altını çizdiğiniz kelimeleri hafızasına alıyor ve istenirse mobil uygulama üzerinden internette arama yapıyor. SunnySide bir pencere şeklinde aydınlatma modülü ve güneş ışığını gerçekçi olarak yansıttığı iddiasında. Hatta D vitamini desteği sunduğu da belirtiliyor.

    UltraV projesi gelişmiş ultra viyole sensörler ile kullanıcıya detaylı bilgiler sunuyor. Vtouch ise özel görsel işlem kamerası ile parmak ucunuzu takip ederek televizyon ekranında nereye işaret ediyorsanız oraya dokunuyor.

    C-Lab merkezinde toplamda 40 proje gerçekleşme fırsatını yakaladı. Bunların bir kısmı CES 2020 fuarında sahneye çıkacak. 4 tanesi ise bağımsız bir girişim olarak faaliyete geçmeye hak kazandı.

    Samsung girişimleri ilginç çözümlerle karşınızda
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    https://www.engadget.com/2019/12/28/samsung-c-lab-2020-experiments/ Yorum Yaz
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