Samsung, şirket içi sızıntıları önlemek için güvenli sohbet sistemi geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Samsung, şirket içi bilgi sızıntılarını azaltmak amacıyla dahili mesajlaşma platformlarına güvenli sohbet özelliği entegre etti. Sektör kaynaklarından gelen yeni bilgilere göre sistem, özellikle çalışanların yaptığı hassas yazışmaların dışarıya aktarılmasını zorlaştıracak teknik kısıtlamalar içeriyor. Son dönemde üst düzey toplantılarda paylaşılan talimatların anonim çevrimiçi platformlarda yayımlanması, şirketin bu yönde adım atmasında etkili oldu. Uygulamanın Samsung Grubu’nun büyük şubelerinde devreye alındığı belirtilirken şirket tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Samsung, güvenli sohbet odaları ile mesaj kopyalama ve ekran görüntüsüne teknik engel koyuyor

Kaynaklara göre güvenli sohbet odaları, klasik mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak belirli temel işlevleri devre dışı bırakıyor. Mesajların kopyalanması, yapıştırılması ve başka bir kişiye iletilmesi sistem tarafından engelleniyor. Bunun yanı sıra ekran görüntüsü alma özelliğinin kapatıldığı ve sohbet kayıtlarının kişisel bilgisayarlara kaydedilemediği ifade ediliyor.

Bu tür teknik önlemler, aslında finans ve savunma sanayii gibi yüksek güvenlik gerektiren sektörlerde uzun süredir kullanılan yöntemlere benziyor. Örneğin bazı kurumsal yazılımlarda hassas belgeler yalnızca belirli terminallerde görüntülenebiliyor ve dışa aktarım seçenekleri kapalı tutuluyor. Samsung’un uyguladığı model de benzer bir mantıkla çalışıyor: Bilgiye erişim mümkün, ancak bilginin yeniden dağıtımı sınırlandırılmış durumda.

Sistemin bir diğer dikkat çekici yönü, çalışanlara güvenli sohbet modunda olup olmadıklarını açık biçimde bildirmesi. Güvenli sohbet odalarının etiketlendiği ve kullanıcıların bu modda iletişim kurduklarını net şekilde gördükleri belirtiliyor.

Öte yandan Samsung’un konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmamış olması dikkat çekiyor. Güvenli sohbet sistemiyle ilgili bilgilerin medya organlarına yine sızıntılar yoluyla ulaşmış olması, şirketin mücadele ettiği sorunun karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Bu durum, büyük organizasyonlarda bilgi akışını tamamen kontrol altına almanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

