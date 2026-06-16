Samsung güvenlikte çıtayı yükseltiyor: Yeni özellik One UI 9 ile geliyor

Yeni güvenlik özelliği "Kimlik Avı Uygulama Riski Uyarısı" nasıl çalışacak
Phishing App Risk Alert adlı yeni özellik, One UI 9.0 yüklü cihazlarda riskli uygulamaların açılmasını önlemek için tasarlanmış. One UI'ın önceki sürümlerinde Samsung, bilinen kimlik avı uygulamalarının yüklenmesini engelliyordu. Bu tür uygulamalar başka yollarla yüklense bile, One UI 9.0 bunların başlatılmasını engelleyecek ve cihazdan silinmesi için uyaracak.
Samsung, bu özelliği desteklemek için Galaxy Store'dan gelen verileri çapraz referansladığını söylüyor.
Samsung ayrıca, bir uygulamanın uzaktan kontrol yazılımı aracılığıyla mı yoksa şüpheli bir kimlik avı araması alındığı zamana yakın bir zamanda mı yüklendiğini de kontrol edecek.
Samsung, Kimlik Avı Uygulama Riski Uyarısı özelliğini One UI 9 ile yeni katlanır telefonlarıyla başlayarak kullanıma sunacak. One UI 9'un resmi sürümü, önümüzdeki ay Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 serisiyle birlikte tanıtılacak.
Samsung’a göre, Güney Kore’de 2025 yılında 23.360 sesli kimlik avı vakası kaydedildi ve yaklaşık 1,06 milyar dolarlık bir mali kayıp yaşandı. KCC ve KISA ile geliştirilen Kötü Amaçlı Mesaj Engelleme özelliği, Eylül 2024'ten bu yana 400 milyon kötü amaçlı mesajı engelledi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: