Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung güvenlikte çıtayı yükseltiyor: Yeni özellik One UI 9 ile geliyor

    Samsung, kullanıcılarını çevrimiçi tehditlerden korumak için güvenliği geliştirmeye devam ediyor. Şirket, kötü amaçlı uygulamaların çalıştırılmasını engelleyecek yeni bir sistem geliştiriyor.

    Samsung yeni güvenlik özelliği Phishing App Risk Alert Tam Boyutta Gör
    Samsung, Kimlik Avı Uygulama Riski Uyarısı adında yeni bir güvenlik özelliğini duyurdu. Şirket, özelliğin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek yeni Galaxy cihazlarla birlikte sunulacağını söylüyor.

    Yeni güvenlik özelliği "Kimlik Avı Uygulama Riski Uyarısı" nasıl çalışacak

    Phishing App Risk Alert adlı yeni özellik, One UI 9.0 yüklü cihazlarda riskli uygulamaların açılmasını önlemek için tasarlanmış. One UI'ın önceki sürümlerinde Samsung, bilinen kimlik avı uygulamalarının yüklenmesini engelliyordu. Bu tür uygulamalar başka yollarla yüklense bile, One UI 9.0 bunların başlatılmasını engelleyecek ve cihazdan silinmesi için uyaracak.

    Samsung, bu özelliği desteklemek için Galaxy Store'dan gelen verileri çapraz referansladığını söylüyor.

    Samsung ayrıca, bir uygulamanın uzaktan kontrol yazılımı aracılığıyla mı yoksa şüpheli bir kimlik avı araması alındığı zamana yakın bir zamanda mı yüklendiğini de kontrol edecek.

    Samsung, Kimlik Avı Uygulama Riski Uyarısı özelliğini One UI 9 ile yeni katlanır telefonlarıyla başlayarak kullanıma sunacak. One UI 9'un resmi sürümü, önümüzdeki ay Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 serisiyle birlikte tanıtılacak.

    Samsung’a göre, Güney Kore’de 2025 yılında 23.360 sesli kimlik avı vakası kaydedildi ve yaklaşık 1,06 milyar dolarlık bir mali kayıp yaşandı. KCC ve KISA ile geliştirilen Kötü Amaçlı Mesaj Engelleme özelliği, Eylül 2024'ten bu yana 400 milyon kötü amaçlı mesajı engelledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford focus paket sıralaması şanzıman aks boşluğu otomobil af çok amaçlı ne demek fırında kuşbaşı et citroen c3 nasıl bir araba

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum