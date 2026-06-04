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    Samsung, HBM 5 için yeni soğutma teknolojisini tanıttı

    Samsung, HBM5 bellekler için geliştirdiği yeni HPB soğutma teknolojisini tanıttı. Bu sayede yüksek performanslı yapay zeka sistemlerinde ısı yönetiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.

    Samsung, HBM 5 için yeni soğutma teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka odaklı veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çözümlerinde rekabet giderek kızışırken Samsung, gelecek nesil HBM5 belleklere yönelik yeni termal yönetim teknolojisini gösterdi. Şirket, Computex kapsamında sergilediği tasarımda HPB (Heat Block Path) adını verdiği yeni yapıyı tanıtarak HBM yığınlarının ürettiği ısıyı daha verimli şekilde dağıtmayı hedeflediğini ortaya koydu.

    HPB yapısı nasıl çalışacak?

    Samsung’un Computex’te sergilediği HBM5 tasarımında, HPB adı verilen yeni ısı yönetim birimi bellek yığınlarının hemen yanına yerleştiriliyor. Bellek yapısıyla doğrudan bağlantı kuran bu ek birim ortaya çıkan ısının daha etkili biçimde uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Böylece bellek yığınlarında oluşan fazla ısı, HPB üzerinden soğutma sistemine aktarılabiliyor ve sıcaklıkların daha iyi kontrol edilmesi hedefleniyor.

    Samsung, HBM 5 için yeni soğutma teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bu yaklaşımın temel amacı gelecekte daha fazla katmana sahip olacak ve daha yüksek hızlarda çalışacak HBM5 belleklerde ortaya çıkabilecek sıcaklık sorunlarını azaltmak.

    Her ne kadar Samsung’un HPB teknolojisi ile SK Hynix’in iHBM çözümü benzer bir amaca hizmet etse de iki şirketin farklı teknolojiler kullandığı belirtiliyor. SK Hynix, iHBM üretiminde kendi geliştirdiği MR-RUF teknolojisinden yararlanırken Samsung’un da HPB için şirket bünyesinde geliştirilen farklı üretim ve paketleme yöntemlerini kullanması bekleniyor. Bu nedenle iki çözümün benzer görünmesine rağmen çalışma şekilleri ve üretim süreçleri birbirinden farklı olabilir.

    HBM5 belleklerin son kullanıcıya ulaşmasına ise daha çok zaman var. Sektördeki mevcut tahminlere göre HBM5 kullanan ilk grafik işlemcilerin 2028 veya 2029 yılında piyasaya çıkması öngörülüyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 17 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 21 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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