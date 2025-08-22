Samsung, HBM3E için SK hynix’e göre %30 daha az para istiyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, Nvidia’nın Çin odaklı H20 AI GPU’su için geliştirdiği 12 katmanlı HBM3E belleğini, Güney Koreli rakibi SK hynix’e kıyasla yüzde 20-30 daha düşük fiyatla sundu. Yeni raporlara göre, Samsung’un HBM3E’si bu ay sonunda Nvidia’nın kalite testlerinden geçerek teslimata başlamaya hazırlanıyor.

Samsung gözünü kararttı

Güney Kore kaynaklı SEdaily’nin haberine göre Nvidia ile SK hynix arasındaki tedarik ve fiyat görüşmelerinde süregelen tıkanmanın arkasında Samsung’un teklifinin ve yaklaşan teslimatının etkili olduğu düşünülüyor. Raporlarda ayrıca, Nvidia’nın Çin için geliştirdiği düşük özellikli H20 GPU’nun ihracatı için ABD’ye satışın yüzde 15’ini ödemeyi kabul etmesi gerektiği belirtiliyor. Samsung’un bu GPU için önerdiği HBM3E fiyatının SK hynix’e göre önemli ölçüde daha düşük olduğu ifade ediliyor.

Endüstri kaynakları, Nvidia’nın Samsung’un HBM3E ve HBM4 ürünlerinin kalitesini doğrulamadan SK hynix ile nihai fiyat anlaşmasına gitmeye yanaşmadığını aktarıyor. Kısa süre önce HBM4’ün Nvidia’nın testlerinden geçtiği de aktarılmıştı. Dolayısıyla benzer bir durum HBM3E için de yaşanabilir. SK Hynix’in fiyatlarını yüksek bulan Nvidia ile HBM pazarında güçlenmek isteyen Samsung’un olası bir anlaşması her iki taraf için de kazançlı olabilir.

Samsung’un HBM4 belleklerde Nvidia’dan onay aldığı bildirildi 18 sa. önce eklendi

Samsung tarafında şirket başkanı da artık sahaya inmiş ve Silikon Vadisi şirketleriyle görüşmelere girişmiş durumda. Birkaç gün önce çıkan bilgilere göre Samsung, 2026 yılında büyük bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Samsung, HBM3E için SK hynix’e göre yüzde 30 daha az para istiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: