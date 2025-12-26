Giriş
    Samsung, HBM4 belleklerde seri üretime Şubat’ta başlayacak

    Samsung’un HBM4 yapay zeka belleklerinin seri üretimine Şubat 2026’da başlayacağı bildirildi. Yeni çipler, Nvidia’nın 2026’da çıkacak Vera Rubin hızlandırıcılarında kullanılacak.

    Samsung, HBM4 belleklerde seri üretime Şubat’ta başlayacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka odaklı belleklerde geride kalan Samsung Electronics, görünüşe göre rakipleriyle arasındaki farkı hızla kapatıyor. Şirketin bugüne kadar üreteceği en önemli yapay zekâ bellek çipi olarak değerlendirilen HBM4 için Şubat 2026’da seri üretime başlaması bekleniyor. Bu bellekler, Nvidia’nın 2026’nın ikinci yarısında piyasaya süreceği yeni nesil yapay zeka hızlandırıcı sisteminde kullanılacak.

    Samsung, mutlu sona yaklaşıyor

    Samsung, önceki nesil HBM3E belleklerde Nvidia’ya büyük ölçekli tedarik fırsatını kaçırmasının ardından HBM4 tarafında aynı sorunları yaşamamak için süreci çok daha sıkı yönetiyor. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce ortaya çıkan bilgiler, Samsung’un geliştirdiği HBM4 çiplerinin Nvidia’nın kalite testlerini son derece başarılı sonuçlarla geçtiğini ortaya koymuştu.

    Şimdi ise Güney Kore merkezli SEDaily’nin aktardığına göre şirket, HBM4 çiplerinin seri üretimini Şubat 2026’da Pyeongtaek kampüsünde başlatmayı planlıyor. Samsung’un en büyük rakibi SK Hynix’in de benzer bir takvimle kendi HBM4 üretimine başlaması bekleniyor.

    Üretilecek HBM4 belleklerin büyük bölümü Nvidia’nın Vera Rubin adıyla bilinen yeni nesil yapay zeka hızlandırıcı platformunda görev alacak. Bu sistemin 2026’nın ikinci yarısında piyasaya çıkması planlanıyor. Samsung’un HBM4 çiplerinin bir kısmı ise Google’a tedarik edilecek ve şirketin yedinci nesil Tensor Processing Unit (TPU) çözümlerinde kullanılacak.

    Teknik tarafta Samsung, rakibine kıyasla daha ileri bir üretim yaklaşımı benimsemiş durumda. SK Hynix, HBM4 çiplerinin taban kalıbında 12 nanometre üretim sürecini tercih ederken, Samsung 10 nm sınıfı bir üretim teknolojisi kullanıyor. Bu farkın, performans tarafında Samsung lehine önemli bir avantaj sağladığı belirtiliyor. Şirketin kendi iç testlerinde 11,7 Gbps gibi dikkat çekici veri aktarım hızlarına ulaşıldığı ifade ediliyor.

