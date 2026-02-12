Samsung, HBM4 ile vites yükseltti: cHBM ve zHBM geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek çözümleri için çalışmalarını hızlandırırken özellikle HBM4, özel tasarım cHBM ve dikey yığın mimarili zHBM teknolojileriyle dikkat çekiyor. Şirketin CTO’su Song Jai-hyuk, Seul’de düzenlenen SEMICON Korea 2026 kapsamında yaptığı açıklamalarda, HBM4’ün üretim verimliliğinin güçlü bir seviyeye ulaştığını ve müşterilerden performans konusunda son derece olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

HBM4’te seri üretim başlıyor

Samsung’un, HBM4 yongalarının seri üretimine ve büyük müşterilere sevkiyatına bu ay içinde başlamayı planladığı bildiriliyor. Şirket, bu yeni nesil bellek çözümünde iki ileri üretim teknolojisini bir arada kullanıyor. DRAM hücre katmanı, Samsung’un altıncı nesil 10 nanometre sınıfı DRAM teknolojisi olan 1c süreciyle üretilirken; temel katman (base die) ise şirketin 4 nanometre foundry süreci ile geliştiriliyor.

Tam Boyutta Gör Bu üretim kombinasyonu sayesinde Samsung, HBM4 yongalarında 11,7 gigabit/saniyeye (Gbps) kadar veri işleme hızına ulaştığını açıkladı. Bu değer, yarı iletken endüstrisinin standartlarını belirleyen JEDEC’in 8 Gbps seviyesindeki referansının belirgin şekilde üzerinde konumlanıyor. Sayısal oran paylaşmaktan kaçınan CTO, mevcut üretim verimliliğinin ise “çok iyi” durumda olduğunu ve müşterilerin performanstan “son derece memnun” olduğunu vurguladı.

cHBM ile 2,8 kat enerji verimliliği hedefi

Tam Boyutta Gör Artan yapay zeka iş yükleri, özellikle hızlandırıcı çiplerde bellek mimarisini yeniden şekillendiriyor. Samsung, bu doğrultuda compute-in-base-die mimarisi temelli özel HBM (cHBM) çözümlerini değerlendiriyor. Bu yaklaşımda, normalde GPU veya diğer mantık yongaları tarafından gerçekleştirilen iş yükünün bir kısmı doğrudan belleğin temel katmanında işleniyor.

Bu mimari sayesinde sistem genelinde enerji verimliliğinin 2,8 kata kadar artırılabileceği öngörülüyor.

zHBM ile bant genişliğinde 4 kat artış

Tam Boyutta Gör Samsung’un tanıttığı bir diğer dikkat çekici teknoloji ise zHBM oldu. Bu yapıda HBM katmanları, doğrudan mantık yongalarının üzerine dikey olarak istifleniyor. Böylece veri yolu kısalıyor ve daha yüksek bant genişliği ile daha düşük güç tüketimi elde edilebiliyor.

Şirketin projeksiyonlarına göre zHBM mimarisiyle bant genişliği 4 katına çıkarken güç tüketimi yüzde 25 oranında düşürecek. Bu da hem performans hem de enerji verimliliği açısından kayda değer bir sıçrama anlamına geliyor.

