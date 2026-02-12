Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, HBM4 ile vites yükseltti: cHBM ve zHBM geliyor

    Teknoloji devi Samsung, HBM4’te seri üretime hazırlanırken cHBM ve zHBM mimarileriyle yapay zeka için bant genişliği ve enerji verimliliğinde çarpıcı artış hedefliyor.

    Samsung, HBM4 ile vites yükseltti: cHBM ve zHBM geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek çözümleri için çalışmalarını hızlandırırken özellikle HBM4, özel tasarım cHBM ve dikey yığın mimarili zHBM teknolojileriyle dikkat çekiyor. Şirketin CTO’su Song Jai-hyuk, Seul’de düzenlenen SEMICON Korea 2026 kapsamında yaptığı açıklamalarda, HBM4’ün üretim verimliliğinin güçlü bir seviyeye ulaştığını ve müşterilerden performans konusunda son derece olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

    HBM4’te seri üretim başlıyor

    Samsung’un, HBM4 yongalarının seri üretimine ve büyük müşterilere sevkiyatına bu ay içinde başlamayı planladığı bildiriliyor. Şirket, bu yeni nesil bellek çözümünde iki ileri üretim teknolojisini bir arada kullanıyor. DRAM hücre katmanı, Samsung’un altıncı nesil 10 nanometre sınıfı DRAM teknolojisi olan 1c süreciyle üretilirken; temel katman (base die) ise şirketin 4 nanometre foundry süreci ile geliştiriliyor.

    Samsung, HBM4 ile vites yükseltti: cHBM ve zHBM geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu üretim kombinasyonu sayesinde Samsung, HBM4 yongalarında 11,7 gigabit/saniyeye (Gbps) kadar veri işleme hızına ulaştığını açıkladı. Bu değer, yarı iletken endüstrisinin standartlarını belirleyen JEDEC’in 8 Gbps seviyesindeki referansının belirgin şekilde üzerinde konumlanıyor. Sayısal oran paylaşmaktan kaçınan CTO, mevcut üretim verimliliğinin ise “çok iyi” durumda olduğunu ve müşterilerin performanstan “son derece memnun” olduğunu vurguladı.

    cHBM ile 2,8 kat enerji verimliliği hedefi

    Samsung, HBM4 ile vites yükseltti: cHBM ve zHBM geliyor Tam Boyutta Gör
    Artan yapay zeka iş yükleri, özellikle hızlandırıcı çiplerde bellek mimarisini yeniden şekillendiriyor. Samsung, bu doğrultuda compute-in-base-die mimarisi temelli özel HBM (cHBM) çözümlerini değerlendiriyor. Bu yaklaşımda, normalde GPU veya diğer mantık yongaları tarafından gerçekleştirilen iş yükünün bir kısmı doğrudan belleğin temel katmanında işleniyor.

    Bu mimari sayesinde sistem genelinde enerji verimliliğinin 2,8 kata kadar artırılabileceği öngörülüyor.

    zHBM ile bant genişliğinde 4 kat artış

    Samsung, HBM4 ile vites yükseltti: cHBM ve zHBM geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un tanıttığı bir diğer dikkat çekici teknoloji ise zHBM oldu. Bu yapıda HBM katmanları, doğrudan mantık yongalarının üzerine dikey olarak istifleniyor. Böylece veri yolu kısalıyor ve daha yüksek bant genişliği ile daha düşük güç tüketimi elde edilebiliyor.

    Şirketin projeksiyonlarına göre zHBM mimarisiyle bant genişliği 4 katına çıkarken güç tüketimi yüzde 25 oranında düşürecek. Bu da hem performans hem de enerji verimliliği açısından kayda değer bir sıçrama anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrik dükkanı isimleri enjektör işemesi belirtileri motor yağına benzin karışırsa ne olur nexen kışlık lastik yorumları frene basınca takır takır ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen Max 16
    HP Omen Max 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum