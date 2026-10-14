Samsung Health güncellendi: Uyku ve koşu koçluğu gelişiyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Samsung Health uygulamasına uyku ve koşu takibini geliştiren yeni özellikler ekledi. Güncellemeyle birlikte Uyku Koçluğu özelliğini kullanmak için gereken veri miktarı azaltılırken kişiselleştirilmiş öneriler ve yeni raporlama araçları da sunuluyor. Koşu Koçluğu tarafında ise daha fazla antrenman seviyesi ve Strava entegrasyonu geliyor.

Samsung Health'a yeni özellikler geliyor

Samsung Health'in Uyku Koçluğu özelliği artık son iki hafta içerisinde toplanan yalnızca üç günlük uyku verisiyle kullanılabilecek. Önceki sistemde bir ay içerisinde kaydedilmiş en az bir haftalık uyku verisi gerekiyordu. Kurulum sırasında kullanıcıların uyku düzeni, gece uyanmaları, kafein ve alkol tüketimi ile uyku memnuniyeti hakkında soruları yanıtlaması gerekiyor.

Uygulama, bu yanıtları ve uyku verilerini analiz ederek kullanıcıya bir Uyku profili atıyor ve dört ila sekiz hafta süren kişisel bir program hazırlıyor. Program, uyku alışkanlıkları değiştikçe haftalık önerilerini de güncelliyor. Kullanıcılar ayrıca yatmadan bir saat önce ekran kullanımını bırakmak veya geç saatlerde kafein tüketmemek gibi günlük alışkanlık önerileri ve kontrol listeleri alıyor.

Tam Boyutta Gör Güncellemeyle gelen bir diğer yenilik ise beşgen biçimindeki Uyku Dengesi grafiği. Bu grafik, uyku süresi, uyku düzenliliği, gece uyanık geçirilen süre, uyku memnuniyeti ve Enerji Puanı olmak üzere beş farklı ölçümü tek bir görünümde birleştiriyor. Sabah sunulan değerlendirmeler de önceki geceye ilişkin bilgileri haftalık ve nihai raporlarla ilişkilendiriyor.

Uyku Koçluğu için Samsung Health'in 6.24 veya daha yeni bir sürümünün, Android 11 ve üzeri işletim sistemi kullanan bir Galaxy telefonunda yüklü olması gerekiyor. Özellik ayrıca Galaxy Watch 4 serisi veya daha yeni bir saat, Galaxy Fit3 veya üzeri bir bileklik ya da Galaxy Ring ile kullanılabiliyor.

Koşu Koçluğu'na Strava desteği geldi

Samsung, koşuculara yönelik Koşu Koçluğu özelliğini de geliştirdi. Antrenman seviyelerinin sayısı 10'dan 12'ye çıkarılarak özellikle orta ve ileri düzey koşucular için daha fazla seçenek sunuluyor. Kişisel antrenman programları, 12 dakikalık koşu testinin sonuçlarına veya kullanıcının geçmiş koşu verilerine göre hazırlanmaya devam ediyor.

Yeni güncellemeyle antrenman sonuçları sosyal medyada paylaşılmaya uygun şablonlar halinde dışa aktarılabiliyor. Strava iş birliği sayesinde kullanıcılar, favori Strava rotalarını da doğrudan Samsung Health'e aktarabiliyor. Bu destek koşu, arazi koşusu ve bisiklet rotalarını kapsıyor. Koşu Koçluğu için Samsung Health'in 6.30.2 veya daha yeni bir sürümü, Android 10 ve üzeri bir telefon, Samsung hesabı ve Galaxy Watch8 serisi veya daha yeni bir saat gerekiyor.

Samsung Galaxy S27 Ultra ekranı daha gizli olacak 12 sa. önce eklendi

Samsung, yeni özelliklerin bu ay içerisinde uygulama güncellemeleriyle kademeli olarak dağıtılacağını belirtiyor. Kullanılabilirlik ve dağıtım takvimi ise pazara ve cihaz modeline göre değişebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Samsung Health güncellendi: Uyku ve koşu koçluğu gelişiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: