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    Samsung Health güncellendi: Uyku ve koşu koçluğu gelişiyor

    Samsung Health, uyku ve koşu koçluğu özelliklerini geliştiren yeni bir güncelleme alıyor. Daha az uyku verisiyle kişisel program oluşturulabilecek, Strava rotaları uygulamaya aktarılabilecek.

    Samsung Health güncellendi: Uyku ve koşu koçluğu gelişiyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Samsung Health uygulamasına uyku ve koşu takibini geliştiren yeni özellikler ekledi. Güncellemeyle birlikte Uyku Koçluğu özelliğini kullanmak için gereken veri miktarı azaltılırken kişiselleştirilmiş öneriler ve yeni raporlama araçları da sunuluyor. Koşu Koçluğu tarafında ise daha fazla antrenman seviyesi ve Strava entegrasyonu geliyor.

    Samsung Health'a yeni özellikler geliyor

    Samsung Health'in Uyku Koçluğu özelliği artık son iki hafta içerisinde toplanan yalnızca üç günlük uyku verisiyle kullanılabilecek. Önceki sistemde bir ay içerisinde kaydedilmiş en az bir haftalık uyku verisi gerekiyordu. Kurulum sırasında kullanıcıların uyku düzeni, gece uyanmaları, kafein ve alkol tüketimi ile uyku memnuniyeti hakkında soruları yanıtlaması gerekiyor.

    Uygulama, bu yanıtları ve uyku verilerini analiz ederek kullanıcıya bir Uyku profili atıyor ve dört ila sekiz hafta süren kişisel bir program hazırlıyor. Program, uyku alışkanlıkları değiştikçe haftalık önerilerini de güncelliyor. Kullanıcılar ayrıca yatmadan bir saat önce ekran kullanımını bırakmak veya geç saatlerde kafein tüketmemek gibi günlük alışkanlık önerileri ve kontrol listeleri alıyor.

    Samsung Health güncellendi: Uyku ve koşu koçluğu gelişiyor Tam Boyutta Gör
    Güncellemeyle gelen bir diğer yenilik ise beşgen biçimindeki Uyku Dengesi grafiği. Bu grafik, uyku süresi, uyku düzenliliği, gece uyanık geçirilen süre, uyku memnuniyeti ve Enerji Puanı olmak üzere beş farklı ölçümü tek bir görünümde birleştiriyor. Sabah sunulan değerlendirmeler de önceki geceye ilişkin bilgileri haftalık ve nihai raporlarla ilişkilendiriyor.

    Uyku Koçluğu için Samsung Health'in 6.24 veya daha yeni bir sürümünün, Android 11 ve üzeri işletim sistemi kullanan bir Galaxy telefonunda yüklü olması gerekiyor. Özellik ayrıca Galaxy Watch 4 serisi veya daha yeni bir saat, Galaxy Fit3 veya üzeri bir bileklik ya da Galaxy Ring ile kullanılabiliyor.

    Koşu Koçluğu'na Strava desteği geldi

    Samsung, koşuculara yönelik Koşu Koçluğu özelliğini de geliştirdi. Antrenman seviyelerinin sayısı 10'dan 12'ye çıkarılarak özellikle orta ve ileri düzey koşucular için daha fazla seçenek sunuluyor. Kişisel antrenman programları, 12 dakikalık koşu testinin sonuçlarına veya kullanıcının geçmiş koşu verilerine göre hazırlanmaya devam ediyor.

    Yeni güncellemeyle antrenman sonuçları sosyal medyada paylaşılmaya uygun şablonlar halinde dışa aktarılabiliyor. Strava iş birliği sayesinde kullanıcılar, favori Strava rotalarını da doğrudan Samsung Health'e aktarabiliyor. Bu destek koşu, arazi koşusu ve bisiklet rotalarını kapsıyor. Koşu Koçluğu için Samsung Health'in 6.30.2 veya daha yeni bir sürümü, Android 10 ve üzeri bir telefon, Samsung hesabı ve Galaxy Watch8 serisi veya daha yeni bir saat gerekiyor.

    Samsung, yeni özelliklerin bu ay içerisinde uygulama güncellemeleriyle kademeli olarak dağıtılacağını belirtiyor. Kullanılabilirlik ve dağıtım takvimi ise pazara ve cihaz modeline göre değişebilecek.

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