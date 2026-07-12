Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Health, kullanıcılarını yapay zeka onayına zorluyor

    Samsung Health, yapay zeka özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar için sağlık verilerinin işlenmesine yönelik yeni bir onay süreci başlattı. İşte detaylar:

    Samsung Health, kullanıcılarını yapay zeka onayına zorluyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Health kullanıcıları, uygulamanın yeni sürümüyle birlikte sağlık verilerinin yapay zeka modellerinin eğitimi ve geliştirilmesinde kullanılmasına ilişkin yeni bir onay ekranıyla karşılaşmaya başladı. Görünen değişiklik, Samsung hesabıyla sağlık verilerini senkronize etmeye devam etmek isteyen kullanıcıların bu veri kullanımını kabul etmesini gerektiriyor. Onayın reddedilmesi halinde ise sağlık verilerinin Samsung hesabıyla senkronize edilemeyeceği ve yürürlükteki yasal düzenlemeler aksini gerektirmediği sürece ilgili verilerin silinebileceği belirtiliyor.

    Yapay zeka destekli Samsung Health özellikleri genişliyor

    Uygulamayı açan bazı kullanıcıların karşısına çıkan "Yapay Zeka Eğitimi ve Modellemesi için Sağlık Verilerinin Kullanımına Onay" başlıklı bildirimde, aktivite kayıtları, sağlık geçmişi, ilaç bilgileri ve adet döngüsü verileri gibi çeşitli sağlık bilgilerinin yapay zeka modellerini geliştirmek amacıyla kullanılabileceği ifade ediliyor. Bildirimde ayrıca, bazı durumlarda bu süreçlere "insan incelemesi" de dahil olabileceği belirtiliyor. Samsung Health ayarlarına eklenen yeni seçenek üzerinden bu onayın geri çekilebildiği görülse de, bunun önemli işlev kayıplarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

    Şirketin sağlık verilerini kullanıcılarla doğrudan ilişkilendirip ilişkilendirmediği ise henüz netlik kazanmış değil. Teknoloji şirketleri, benzer uygulamalarda verileri çoğunlukla anonimleştirerek ve toplulaştırarak bireysel kimliklerle bağlantı kurulmasını engellemeye çalışıyor. Bununla birlikte Samsung'un bu süreçte hangi anonimleştirme yöntemlerini kullandığına veya verilerin hangi kapsamda yapay zeka eğitimine dahil edildiğine ilişkin ayrıntılı teknik bilgiler henüz paylaşılmış değil. Ayrıca söz konusu onay mekanizmasının tam olarak ne zaman kullanıma sunulduğu ve onayın geri çekilmesinin uygulamanın hangi özelliklerini etkileyeceği konusunda da resmi açıklama bekleniyor.

    Samsung Health, kullanıcılarını yapay zeka onayına zorluyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bu veri kullanım modelinin arkasında, sağlık uygulamasına eklenmesi planlanan yeni yapay zeka tabanlı özellikler bulunuyor. Şirket halihazırda belirli yapay zeka destekli sağlık koçluğu işlevleri sunarken, haziran ayında duyurduğu kapsamlı Samsung Health güncellemesiyle bu teknolojinin çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olacağını açıklamıştı. Planlanan sistemin kullanıcıların egzersiz alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş antrenman önerileri oluşturması, uyku verilerini olası sorunlar açısından değerlendirmesi ve beslenme tercihlerini inceleyerek çeşitli öneriler sunması hedefleniyor.

    Samsung'un duyurduğu yeni yapay zeka özelliklerinin ilk olarak 22 Temmuz'da düzenlenmesi beklenen Unpacked etkinliğinde tanıtılması öngörülen Galaxy Watch 9 serisiyle birlikte sunulacağı değerlendiriliyor. Şirketin geçmiş güncelleme politikaları dikkate alındığında, bu işlevlerin zaman içinde desteklenen eski Galaxy Watch modellerine de ulaşabileceği düşünülüyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uyap trafik cezası itiraz ps5 için monitör önerisi oto süpürge olan benzinlik amarok yakıt tüketimi oto koltuk yükseltici

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Premier 5G
    Tecno Camon 40 Premier 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum