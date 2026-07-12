Samsung Health, kullanıcılarını yapay zeka onayına zorluyor

Tam Boyutta Gör Samsung Health kullanıcıları, uygulamanın yeni sürümüyle birlikte sağlık verilerinin yapay zeka modellerinin eğitimi ve geliştirilmesinde kullanılmasına ilişkin yeni bir onay ekranıyla karşılaşmaya başladı. Görünen değişiklik, Samsung hesabıyla sağlık verilerini senkronize etmeye devam etmek isteyen kullanıcıların bu veri kullanımını kabul etmesini gerektiriyor. Onayın reddedilmesi halinde ise sağlık verilerinin Samsung hesabıyla senkronize edilemeyeceği ve yürürlükteki yasal düzenlemeler aksini gerektirmediği sürece ilgili verilerin silinebileceği belirtiliyor.

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Yapay zeka destekli Samsung Health özellikleri genişliyor

Uygulamayı açan bazı kullanıcıların karşısına çıkan "Yapay Zeka Eğitimi ve Modellemesi için Sağlık Verilerinin Kullanımına Onay" başlıklı bildirimde, aktivite kayıtları, sağlık geçmişi, ilaç bilgileri ve adet döngüsü verileri gibi çeşitli sağlık bilgilerinin yapay zeka modellerini geliştirmek amacıyla kullanılabileceği ifade ediliyor. Bildirimde ayrıca, bazı durumlarda bu süreçlere "insan incelemesi" de dahil olabileceği belirtiliyor. Samsung Health ayarlarına eklenen yeni seçenek üzerinden bu onayın geri çekilebildiği görülse de, bunun önemli işlev kayıplarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Şirketin sağlık verilerini kullanıcılarla doğrudan ilişkilendirip ilişkilendirmediği ise henüz netlik kazanmış değil. Teknoloji şirketleri, benzer uygulamalarda verileri çoğunlukla anonimleştirerek ve toplulaştırarak bireysel kimliklerle bağlantı kurulmasını engellemeye çalışıyor. Bununla birlikte Samsung'un bu süreçte hangi anonimleştirme yöntemlerini kullandığına veya verilerin hangi kapsamda yapay zeka eğitimine dahil edildiğine ilişkin ayrıntılı teknik bilgiler henüz paylaşılmış değil. Ayrıca söz konusu onay mekanizmasının tam olarak ne zaman kullanıma sunulduğu ve onayın geri çekilmesinin uygulamanın hangi özelliklerini etkileyeceği konusunda da resmi açıklama bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un bu veri kullanım modelinin arkasında, sağlık uygulamasına eklenmesi planlanan yeni yapay zeka tabanlı özellikler bulunuyor. Şirket halihazırda belirli yapay zeka destekli sağlık koçluğu işlevleri sunarken, haziran ayında duyurduğu kapsamlı Samsung Health güncellemesiyle bu teknolojinin çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olacağını açıklamıştı. Planlanan sistemin kullanıcıların egzersiz alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş antrenman önerileri oluşturması, uyku verilerini olası sorunlar açısından değerlendirmesi ve beslenme tercihlerini inceleyerek çeşitli öneriler sunması hedefleniyor.

Samsung'un duyurduğu yeni yapay zeka özelliklerinin ilk olarak 22 Temmuz'da düzenlenmesi beklenen Unpacked etkinliğinde tanıtılması öngörülen Galaxy Watch 9 serisiyle birlikte sunulacağı değerlendiriliyor. Şirketin geçmiş güncelleme politikaları dikkate alındığında, bu işlevlerin zaman içinde desteklenen eski Galaxy Watch modellerine de ulaşabileceği düşünülüyor.

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