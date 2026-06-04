Samsung Health yenilendi: İşte yeni yapay zeka özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung, 8 Haziran'dan itibaren kullanıma sunulacak yeni Samsung Health güncellemesini duyurdu. Büyük bir arayüz yeniliğiyle gelen güncelleme, yeni nesil Galaxy Watch modellerini destekleyen gelişmiş sağlık özellikleri ve yapay zeka destekli analiz araçlarıyla dikkat çekiyor.

İşte Samsung Health'a gelen yeni özellikler

Yenilenen Samsung Health uygulaması; Aktivite, Farkındalık, Beslenme, Uyku ve Yaşamsal Veriler (Vitals) olmak üzere beş temel sağlık kategorisini öne çıkaran daha sade bir tasarıma kavuşuyor. Uygulama ayrıca günlük sağlık önerileri ve yapay zeka destekli Enerji Skoru sunarak kullanıcıların genel sağlık durumlarını daha kolay takip etmesini sağlıyor.

En dikkat çekici yeniliklerden biri olan Vitals özelliği, kullanıcı uyandığında kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği, solunum oranı ve cilt sıcaklığı gibi beş önemli metriği dinlenme halindeki değerlerle karşılaştırıyor. Sistem yalnızca anlamlı bir sapma tespit ettiğinde bildirim göndererek kullanıcıyı olası bir hastalık veya yetersiz dinlenme konusunda uyarıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl tanıtılan Damar Yükü özelliği ise artık Kalp Sağlığı Puanı adıyla sunuluyor. Fiziksel aktivite düzeyi, vücut kompozisyonu, uyku düzeni ve stres seviyeleri gibi faktörleri değerlendiren sistem, uzun vadeli kalp sağlığını yansıtan tek bir puan oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Health'e eklenen Günlük Kardiyo Yükü özelliği, günlük antrenman yükünü ve maksimum egzersiz kapasitesini hesaplayarak kullanıcıya uygun egzersiz hedefleri ve dinlenme süreleri öneriyor. Böylece aşırı antrenman kaynaklı yorgunluk ve sakatlanma riskinin azaltılması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Fitness İndeksi özelliği ise günlük adım sayısı, kalp atış hızı ve VO2 Max verilerini analiz ederek bunları benzer kullanıcılarla karşılaştırıyor. Sistem, kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek kişiselleştirilmiş hedefler ve öneriler sunuyor.

Tam Boyutta Gör Beslenme tarafında geliştirilen Antioksidan İndeksi, günlük kayıt geçmişi ve yeni trend grafikleri sayesinde kullanıcıların beslenme alışkanlıklarının vücut üzerindeki etkilerini daha net görmesine yardımcı oluyor. AGEs İndeksi özelliği ise gece boyunca otomatik ölçümler yaparak yaşam tarzı seçimlerinin uzun vadeli etkilerini takip ediyor.

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Samsung’un duyurduğu bir diğer yenilik ise İşitme Sağlığı oldu. Özellik, Galaxy Watch dahil çeşitli cihazlardan gelen ses maruziyetini takip ederek işitme sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Gürültülü ortamlarda bulunulduğunda veya yüksek sesli müzik dinlendiğinde kullanıcılar olası riskler konusunda uyarılıyor.