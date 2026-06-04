Samsung Health yenilendi: İşte yeni yapay zeka özellikleri

Yenilenen Samsung Health uygulaması; Aktivite, Farkındalık, Beslenme, Uyku ve Yaşamsal Veriler (Vitals) olmak üzere beş temel sağlık kategorisini öne çıkaran daha sade bir tasarıma kavuşuyor. Uygulama ayrıca günlük sağlık önerileri ve yapay zeka destekli Enerji Skoru sunarak kullanıcıların genel sağlık durumlarını daha kolay takip etmesini sağlıyor.
En dikkat çekici yeniliklerden biri olan Vitals özelliği, kullanıcı uyandığında kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği, solunum oranı ve cilt sıcaklığı gibi beş önemli metriği dinlenme halindeki değerlerle karşılaştırıyor. Sistem yalnızca anlamlı bir sapma tespit ettiğinde bildirim göndererek kullanıcıyı olası bir hastalık veya yetersiz dinlenme konusunda uyarıyor.
Samsung’un duyurduğu bir diğer yenilik ise İşitme Sağlığı oldu. Özellik, Galaxy Watch dahil çeşitli cihazlardan gelen ses maruziyetini takip ederek işitme sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Gürültülü ortamlarda bulunulduğunda veya yüksek sesli müzik dinlendiğinde kullanıcılar olası riskler konusunda uyarılıyor.
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449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.