Samsung I8910 Omnia HD, S8300 ve Beat DJ; Ön inceleme ve Röportaj

Samsung'un en yeni modellerini sizler için deneme fırsatı bulduğumuz Get in Touch lansmanında, Samsung Türkiye Cep Telefonu Direktörü Selim Erbay ile röportaj şansı da yakaladık.
Orjinalden alıntı: aFamous Açık söylemek gerekirse ben bu telefonların hiçbirisini beğenmedim. Vasat olmuş.
Orjinalden alıntı: aFamous Evet, büyük şehirler olmak üzere özellikle Anadolu topraklarına da ineceklerini söylüyorlardı.
Şimdilik oldukça memnunum, bazı şeylere alışmak biraz zaman alacak gibi ama yinede kullanması çok hoş bir cihaz...
Samsung I8910 Omnia HD nin Türkiye fiyatı 1500tl gözüküyor gerçekten çok pahalı Avrupa fiyatı telefonun 450-550€ arasında değişiyor.ki eminim daha ucuza da bulunur.Yine olan türk milletine oluyor
ama cidden cok hosuma gitti bi ara bende gidip bi inceleyeyim su telefonu
Bursayada gelırler inşallah
ama telefon çok şık...