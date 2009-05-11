Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung I8910 Omnia HD, S8300 ve Beat DJ; Ön inceleme ve Röportaj

10 yıl
116,8b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un en yeni cep telefonlarının sergilendiği Get in Touch TIR lansmanındayız!

Samsung'un en yeni modellerini sizler için deneme fırsatı bulduğumuz Get in Touch lansmanında, Samsung Türkiye Cep Telefonu Direktörü Selim Erbay ile röportaj şansı da yakaladık.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Dün teknosadan, teknosa kart indirmi ile peşin fiyatına 12 aya kadar kredi kartına taksit seçeneği ile 1.350TL + 19TL Kasgo bedeli olarak satın aldım.
Şimdilik oldukça memnunum, bazı şeylere alışmak biraz zaman alacak gibi ama yinede kullanması çok hoş bir cihaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digibum 9 yıl
Merhaba;
Samsung I8910 Omnia HD nin Türkiye fiyatı 1500tl gözüküyor gerçekten çok pahalı Avrupa fiyatı telefonun 450-550€ arasında değişiyor.ki eminim daha ucuza da bulunur.Yine olan türk milletine oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Næccm 9 yıl
gercekten guzel bi telefen I8910 Omnia HD alsammi almasammi kararsiz kaldim


ama cidden cok hosuma gitti bi ara bende gidip bi inceleyeyim su telefonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selamsalo 9 yıl
Speed-Step eline sağlık arkadaşım donanım haber farkı bu derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halloweengage 9 yıl
tüh bea pazartesi sınav var yarın sivasa gidiyorum,kayseri etkinliğini kaçırdık galiba.Bi de kayseride şu kelime avından pixon kazanan tek adam benim,kayserinin gururu olarak oraya çıkmam gerekirdi ya neyse kısmet artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F1SECO 9 yıl
Allah sahibinde bağışlasın bendede i900 omnia var eminim ondaki açıklar fazlasıyla kapatılmıştır bu telefonda . . .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ozbi 10 yıl
Turun nerleri kapsadığı hakkında bilgisi olan?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dupp 10 yıl
pc de hoparlör yok izlediğim kadarıyla telefon baya bi yavaş :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aFamous 10 yıl
Açık söylemek gerekirse ben bu telefonların hiçbirisini beğenmedim. Vasat olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 10 yıl
Güzel bir röportaj olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chenk 10 yıl
dokunmadan bravo

Orjinalden alıntı: aFamous

Açık söylemek gerekirse ben bu telefonların hiçbirisini beğenmedim. Vasat olmuş.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aFamous 10 yıl
Evet, büyük şehirler olmak üzere özellikle Anadolu topraklarına da ineceklerini söylüyorlardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliass 10 yıl

Orjinalden alıntı: aFamous

Evet, büyük şehirler olmak üzere özellikle Anadolu topraklarına da ineceklerini söylüyorlardı.

Bursayada gelırler inşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ziborotty 10 yıl
amca iyi anlatıyor. videoda başarılı alkış.gif
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M1A2Abrams 10 yıl
teşekkürler çok güzel rprtaj olmş telefonlar bir harika...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafad66 10 yıl
"event" kulak tırmaladı hakkaten.
ama telefon çok şık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cefucsa 10 yıl
Donanimhaber farkıyla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
03:57
Ultrabook'a hafıza dopingi | Samsung Fit Plus Nano USB Bellek inceleme
9,5b izlenme · 6 ay
00:00
Samsung'un çılgın televizyonları: 8K ve yapay zeka
18,9b izlenme · 1 yıl
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
06:34
3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme
6,1b izlenme · 7 ay
09:06
İşte Samsung'un yeni Android arayüzü | One UI
11,5b izlenme · 6 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim