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    Samsung iki telefonu daha listeden çıkardı: Artık güncelleme gelmeyecek!

    Samsung, Ekim 2026 dönemi için güvenlik yazılımı güncelleme planını güncelledi. Bu kez, Galaxy A serisinden iki model listeden çıkarıldı. Uygun fiyatlı telefonlara artık güncelleme gelmeyecek.

    Samsung Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G güncelleme desteği kesildi Tam Boyutta Gör
    Samsung, iki Galaxy A serisi telefonu sessiz sedasız düzenli yazılım güncelleme listesinden çıkardı. Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G modelleri yazılım destek sürelerini tamamladı ve artık yeni güncellemeleri alamayacak. Bu iki telefondan birini kullanıyorsanız, daha yeni bir modele geçmeyi düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.

    Samsung Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G için güncelleme desteği kesildi

    Her iki Galaxy A serisi telefon da 2022 yılında çıktı. Bu cihazlar, Samsung'un üç ayda bir (çeyrek dönemlik) güncelleme planı kapsamında güvenlik güncellemeleri alıyordu. Samsung şimdi her iki akıllı telefonu da bu listeden çıkardı. Bu, Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G'nin düzenli yazılım güncelleme sürelerinin dolduğu anlamına geliyor.

    Ancak bu durum, telefonların artık çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Kullanıcılar cihazlarını normal günlük işleri için kullanmaya devam edebilecek. Temel sorun, bu telefonlar Samsung'dan düzenli ve yeni güvenlik güncellemeleri almayacak. Ayrıca, daha yeni Galaxy akıllı telefonlarda bulunan yeni yazılım özelliklerinden de mahrum kalacak.

    Daha yeni modele geçmeyi düşünen kullanıcıların değerlendirebileceği telefonlar arasında, Galaxy A26, Galaxy A27, Galaxy A07s ve Galaxy A08 yer alıyor.

    Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G artık eski sayılabilecek akıllı telefonlar. Bu nedenle Samsung'un güncelleme listesinden çıkmaları şaşırtıcı değil. Samsung, planlanan güncelleme süreleri dolan eski modelleri düzenli olarak listeden çıkarıyor.

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