Samsung iki yeni netbook hazırladı; N110 ve N120

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Samsung N110

Teknoloji dünyasının ağır toplarından Güney Kore merkezli Samsung yeni netbook modellerini duyurdu. Firma tarafından resmi duyurusu yapılan N110 ve N120 kod adlı her iki yeni netbook modeli de 10" ekranla geliyor. Intel Atom platformunu temel alan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisiyle gelen yeni netbook modellerinde 1GB sistem belleğine, 160GB kapasiteli sabit diske ve DirectX 9 destekli entegre grafik işlem birimine yer verildiği ifade ediliyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için 802.11b/g WiFi, Ethernet ve Bluetooth 2.0 teknolojilerine destek veren yeni netbook modelleri, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP kamera ve 1.5 Watt'lık çift hoparlöre de sahip.

1024x600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1" LED backlit LCD ekranla gelen yeni netbook'lardan N110'un %93 boyutlu klavye ile geldiği ve 6 hücreli 5900mAh pil ile 9 saate varan kullanıma süresi sunduğu N120 modelinin ise kısmen daha yapılı bir kasaya ve %97 boyutlu tuş takımına sahip olduğu ayrıca 6-hücreli 5200mAh pil ile 6 saate varan pil süresi sunduğu ifade ediliyor. 1 yıllık garanti ile geleceği belirtilen yeni netbook modellerinden N110 modeli 469$, N120 modeli ise 459$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip.

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Samsung N120