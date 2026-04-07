Samsung, ilk 3 ayda geçen yılın tüm kârını aşacağını duyurdu

Tam Boyutta Gör Samsung, yılın ilk çeyreğine ilişkin kâr tahminini açıklayarak yapay zeka altyapısına yönelik talebin çip fiyatlarını yükseltmesiyle geçen yılın toplam kârını aşacağını duyurdu.

Şirket, özellikle akıllı telefon, bilgisayar ve oyun konsollarında kullanılan geleneksel çiplerin arzının daralmasıyla ortaya çıkan yapay zeka veri merkezi talebinden önemli ölçüde faydalandı. Bu durum, yılın ilk çeyreğinde çip fiyatlarında neredeyse iki kat artışa yol açtı.

Fiyat artışları Samsung’a yaradı

Tam Boyutta Gör Samsung, Ocak-Mart döneminde 57,2 trilyon won (37,9 milyar dolar) işletme kârı elde etmeyi öngörüyor. Bu rakam, analistlerin 40,6 trilyon won tahminini aşarken, geçen yılın aynı dönemine göre 8 katlık bir artışı temsil ediyor. Böylece şirket, geçen yılın son çeyreğinde ulaşılan 20 trilyon wonluk rekor kârını neredeyse üçe katlamış olacak.

Araştırma firması TrendForce, mevcut çip kıtlığının sürmesiyle sözleşmeli DRAM fiyatlarının bu çeyrekte yüzde 50’den fazla artmasını bekliyor. Ayrıca, Güney Kore para biriminin ABD doları karşısında 17 yılın en düşük seviyesine inmesi, şirketin yurtdışından elde ettiği gelirleri de pozitif yansıyor.

Tam Boyutta Gör Gelir tarafında Samsung, Ocak-Mart döneminde 133 trilyon won (88,8 milyar dolar) ile yüzde 68 büyüme öngörüyor. Şirket, ilk çeyrek sonuçlarını 30 Nisan’da detaylı olarak açıklayacak.

Samsung tarafındaki bu sıçramada özellikle yapay zeka hesaplamalarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerine olan talebin etkili olduğu belirtiliyor. Son bir yılda HBM çip talebi öylesine arttı ki, bellek pazarında ciddi arz sıkıntılarına yol açtı ve Samsung gibi üreticiler için fiyat ve hacim artışlarını tetikledi.

