    Samsung, ilk 3 ayda geçen yılın tüm kârını aşacağını duyurdu

    Samsung, yapay zeka çip talebiyle çip fiyatlarını yükselterek Ocak-Mart döneminde 57,2 trilyon won kâr bekliyor. Şirketin geliri de %68 artışla 88,8 milyar dolar seviyesine ulaşacak.

    Samsung, yılın ilk çeyreğine ilişkin kâr tahminini açıklayarak yapay zeka altyapısına yönelik talebin çip fiyatlarını yükseltmesiyle geçen yılın toplam kârını aşacağını duyurdu.

    Şirket, özellikle akıllı telefon, bilgisayar ve oyun konsollarında kullanılan geleneksel çiplerin arzının daralmasıyla ortaya çıkan yapay zeka veri merkezi talebinden önemli ölçüde faydalandı. Bu durum, yılın ilk çeyreğinde çip fiyatlarında neredeyse iki kat artışa yol açtı.

    Fiyat artışları Samsung’a yaradı

    Samsung, Ocak-Mart döneminde 57,2 trilyon won (37,9 milyar dolar) işletme kârı elde etmeyi öngörüyor. Bu rakam, analistlerin 40,6 trilyon won tahminini aşarken, geçen yılın aynı dönemine göre 8 katlık bir artışı temsil ediyor. Böylece şirket, geçen yılın son çeyreğinde ulaşılan 20 trilyon wonluk rekor kârını neredeyse üçe katlamış olacak.

    Araştırma firması TrendForce, mevcut çip kıtlığının sürmesiyle sözleşmeli DRAM fiyatlarının bu çeyrekte yüzde 50’den fazla artmasını bekliyor. Ayrıca, Güney Kore para biriminin ABD doları karşısında 17 yılın en düşük seviyesine inmesi, şirketin yurtdışından elde ettiği gelirleri de pozitif yansıyor.

    Gelir tarafında Samsung, Ocak-Mart döneminde 133 trilyon won (88,8 milyar dolar) ile yüzde 68 büyüme öngörüyor. Şirket, ilk çeyrek sonuçlarını 30 Nisan’da detaylı olarak açıklayacak.

    Samsung tarafındaki bu sıçramada özellikle yapay zeka hesaplamalarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerine olan talebin etkili olduğu belirtiliyor. Son bir yılda HBM çip talebi öylesine arttı ki, bellek pazarında ciddi arz sıkıntılarına yol açtı ve Samsung gibi üreticiler için fiyat ve hacim artışlarını tetikledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
