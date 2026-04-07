Samsung, ilk 3 ayda geçen yılın tüm kârını aşacağını duyurdu

Şirket, özellikle akıllı telefon, bilgisayar ve oyun konsollarında kullanılan geleneksel çiplerin arzının daralmasıyla ortaya çıkan yapay zeka veri merkezi talebinden önemli ölçüde faydalandı. Bu durum, yılın ilk çeyreğinde çip fiyatlarında neredeyse iki kat artışa yol açtı.
Fiyat artışları Samsung’a yaradı
Araştırma firması TrendForce, mevcut çip kıtlığının sürmesiyle sözleşmeli DRAM fiyatlarının bu çeyrekte yüzde 50’den fazla artmasını bekliyor. Ayrıca, Güney Kore para biriminin ABD doları karşısında 17 yılın en düşük seviyesine inmesi, şirketin yurtdışından elde ettiği gelirleri de pozitif yansıyor.
Samsung tarafındaki bu sıçramada özellikle yapay zeka hesaplamalarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerine olan talebin etkili olduğu belirtiliyor. Son bir yılda HBM çip talebi öylesine arttı ki, bellek pazarında ciddi arz sıkıntılarına yol açtı ve Samsung gibi üreticiler için fiyat ve hacim artışlarını tetikledi.
