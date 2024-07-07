Samsung rakiplerini geride bırakıyor: Şirket, ilk 60TB SSD'sini piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, 2020 yılında piyasaya sürdüğü 30 TB kapasiteye sahip SSD'si ile döneminin en yüksek kapasiteli SSD'lerinden olmuştu. Kendini geliştirmeye devam eden şirket, şimdilerde ise ilk 60TB SSD'sini piyasaya sürdü ve 120TB SSD'lerin yolunu açtı.

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Artık Samsung, 61.44 TB QLC SSD'si ile 60TB sınıfı kurumsal SSD'lerle rekabet edecek

Samsung popüler SSD markalarından biri olsa da, SSD'leri şimdiye kadar 32TB depolama kapasitesiyle sınırlıydı. Ancak şirket şimdi PM1743 SSD'nin 61,44TB varyantını piyasaya sürdü ve bu SSD, Solidigm'in D5-P5336 ve Western Digital'in 60TB sınıfı kurumsal SSD'leriyle rekabet edecek. Ayrıca başlıca rakipleri Kioxia, Micron ve SK Hynix henüz 60TB sınıfı SSD'lerini piyasaya sürmemesinden dolayı şirketin pazarda rekabeti sınırlı olacak.

Tam Boyutta Gör PM1743, Samsung'un 176 katmanlı 7. Nesil V-NAND (3D NAND) QLC belleğini ve tescilli bir denetleyiciyi kullanmakta. Sıralı okuma hızı 7,2 GBps iken, sıralı yazma hızları ise 2,0 GBps'ye kadar ulaşır. 1.600.000 rastgele okuma ve 110.000 rastgele yazma IOPS'sine sahip SSD, ayrıca beş yıl boyunca günde 0,26 sürücü yazma (DWPD) dayanıklılığına sahip.

Samsung PM1743 SSD, U.2 ve PCIe 4.0 x4 olmak üzere iki form faktöründeki sunucular için mevcut olacak. Ayrıca, yüksek depolama yoğunluklu makineler için PCIe 5.0 x4 arayüzü için E3.S'de de mevcut olacak. Fiyatı ve güç tüketimi rakamları henüz açıklanmasa da benzer sürücüler, yaklaşık 7.000 dolara mal olmakta.

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