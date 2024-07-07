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    Samsung rakiplerini geride bırakıyor: Şirket, ilk 60TB SSD'sini piyasaya sürdü

    Samsung, SSD'lerindeki yüksek kapasite sınırını arttırıyor. Şirket yakın bir zamanda PM1743 SSD'nin 61,44TB varyantını piyasaya sürdü ve seviye atladı. İşte detaylar:
    Samsung, ilk 60TB SSD'sini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, 2020 yılında piyasaya sürdüğü 30 TB kapasiteye sahip SSD'si ile döneminin en yüksek kapasiteli SSD'lerinden olmuştu. Kendini geliştirmeye devam eden şirket, şimdilerde ise ilk 60TB SSD'sini piyasaya sürdü ve 120TB SSD'lerin yolunu açtı.

    Artık Samsung, 61.44 TB QLC SSD'si ile 60TB sınıfı kurumsal SSD'lerle rekabet edecek

    Samsung popüler SSD markalarından biri olsa da, SSD'leri şimdiye kadar 32TB depolama kapasitesiyle sınırlıydı. Ancak şirket şimdi PM1743 SSD'nin 61,44TB varyantını piyasaya sürdü ve bu SSD, Solidigm'in D5-P5336 ve Western Digital'in 60TB sınıfı kurumsal SSD'leriyle rekabet edecek. Ayrıca başlıca rakipleri Kioxia, Micron ve SK Hynix henüz 60TB sınıfı SSD'lerini piyasaya sürmemesinden dolayı şirketin pazarda rekabeti sınırlı olacak.

    Samsung, ilk 60TB SSD'sini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    PM1743, Samsung'un 176 katmanlı 7. Nesil V-NAND (3D NAND) QLC belleğini ve tescilli bir denetleyiciyi kullanmakta. Sıralı okuma hızı 7,2 GBps iken, sıralı yazma hızları ise 2,0 GBps'ye kadar ulaşır. 1.600.000 rastgele okuma ve 110.000 rastgele yazma IOPS'sine sahip SSD, ayrıca beş yıl boyunca günde 0,26 sürücü yazma (DWPD) dayanıklılığına sahip.

    Samsung PM1743 SSD, U.2 ve PCIe 4.0 x4 olmak üzere iki form faktöründeki sunucular için mevcut olacak. Ayrıca, yüksek depolama yoğunluklu makineler için PCIe 5.0 x4 arayüzü için E3.S'de de mevcut olacak. Fiyatı ve güç tüketimi rakamları henüz açıklanmasa da benzer sürücüler, yaklaşık 7.000 dolara mal olmakta.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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