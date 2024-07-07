Samsung rakiplerini geride bırakıyor: Şirket, ilk 60TB SSD'sini piyasaya sürdü

Artık Samsung, 61.44 TB QLC SSD'si ile 60TB sınıfı kurumsal SSD'lerle rekabet edecek
Samsung popüler SSD markalarından biri olsa da, SSD'leri şimdiye kadar 32TB depolama kapasitesiyle sınırlıydı. Ancak şirket şimdi PM1743 SSD'nin 61,44TB varyantını piyasaya sürdü ve bu SSD, Solidigm'in D5-P5336 ve Western Digital'in 60TB sınıfı kurumsal SSD'leriyle rekabet edecek. Ayrıca başlıca rakipleri Kioxia, Micron ve SK Hynix henüz 60TB sınıfı SSD'lerini piyasaya sürmemesinden dolayı şirketin pazarda rekabeti sınırlı olacak.
Samsung PM1743 SSD, U.2 ve PCIe 4.0 x4 olmak üzere iki form faktöründeki sunucular için mevcut olacak. Ayrıca, yüksek depolama yoğunluklu makineler için PCIe 5.0 x4 arayüzü için E3.S'de de mevcut olacak. Fiyatı ve güç tüketimi rakamları henüz açıklanmasa da benzer sürücüler, yaklaşık 7.000 dolara mal olmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.