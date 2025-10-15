Samsung, ilk Android XR başlığını tanıtıyor: Tarih resmileşti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Samsung, uzun süredir merakla beklenen Project Moohan kod adlı karma gerçeklik başlığını tanıtmaya gün sayıyor. Şirket, Türkiye saatiyle 22 Ekim’de 05.00’te düzenleyeceği “Worlds Wide Open” adlı yeni Galaxy etkinliğinde cihazla ilgili tüm detayları paylaşacağını duyurdu.

Project Moohan sonunda geliyor

Yeni başlık, Samsung, Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirilen Android XR platformu üzerinde çalışacak. Bu platform, yapay zekayı (AI) kullanıcı deneyiminin merkezine yerleştirerek farklı form faktörlerinde ölçeklenebilen yeni bir karma gerçeklik ekosistemi sunmayı hedefliyor. Samsung, Android XR’ın hem donanım hem yazılım tarafında açık ve esnek bir yapı sunduğunu, böylece geliştiriciler ve üreticiler için geniş bir uygulama alanı oluşturacağını vurguluyor.

Şirket, Moohan’ı “Android XR için özel olarak tasarlanan ilk ürün” olarak tanımlıyor. Samsung’a göre bu başlık, günlük kullanım işlevlerini sürükleyici sanal deneyimlerle birleştirerek karma gerçekliğin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak. Samsung, “Project Moohan, açık ve ölçeklenebilir Android XR platformu için geliştirilen çığır açan ilk üründür ve günlük kullanımı sürükleyici yeni deneyimlerle sorunsuz bir şekilde birleştirir” diyor. Bu arada tanıtılacak ürünün Moohan olarak adlandırılması beklenmiyor ve muhtemel seçenekler arasında “Galaxy XR” adlandırması öne çıkıyor.

Android XR projesinin ilk prototipler i2024’ün sonlarında sınırlı bir kullanıcı grubuna tanıtılmış, MWC 2025'te sergilenmişti. Şimdi ise nihai son ürüne yaklaşıldı. Öte andan Etkinliğin zamanlaması da dikkat çekici. Zira Apple cephesinde de benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Şirketin, daha hızlı bir çipe sahip yeni Vision Pro modelini tanıtmaya hazırlandığı bildiriliyor.

