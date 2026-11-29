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Oynat Samsung, ilk insansı robotunu CES 2027 fuarında kamuoyuna tanıtmaya hazırlanıyor. Doğrudan üst yönetime bağlı robotik birimi tarafından geliştirilen prototip; hassas el becerileri ve yüksek vücut koordinasyonuyla dikkat çekiyor. Üretim tesislerinde yüzde 99,99 güvenilirlikle çalışması hedeflenen robotların, 2030 yılına kadar fabrikalara tamamen entegre edilmesi planlanıyor. Teknoloji devi, bu robotları ilerleyen dönemde ev yaşamına da dahil etmeyi hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, robotik sektöründeki faaliyetlerini genişleterek ilk insansı robotunu tanıtmaya hazırlanıyor. Konuya yakın bir kaynağın aktardığı bilgilere göre şirket, geliştirdiği robot prototipini yönetim kuruluna sundu ve Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2027) kamuoyuyla buluşturmayı planlıyor. Bellek çipleri, akıllı telefonlar ve tüketici elektroniği alanlarında faaliyet gösteren şirketin bu hamlesi, yeni büyüme alanları oluşturma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Samsung fabrikalarında insansı robot dönemine hazırlanıyor

Samsung'un insansı robot projesi, şirketin Temmuz ayında kurduğu Robotics eXperience (RX) birimi kapsamında yürütülüyor. Doğrudan Samsung Electronics eş CEO'su TM Roh'a bağlı olan birim, robotik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra uzun vadeli stratejilerin belirlenmesinden ve teknolojilerin ticarileştirilmesinden sorumlu. Bu yapılanma, şirketin robotik teknolojilerini bağımsız bir faaliyet alanı olarak geliştirmeyi hedeflediğini gösteriyor. Samsung'un pazara girmesiyle birlikte Tesla, Çinli Unitree ve Hyundai Motor bünyesindeki Boston Dynamics arasındaki rekabetin de genişlemesi bekleniyor.

Seul'deki robotik araştırma merkezinde gerçekleştirilen ve TM Roh'un da katıldığı prototip gösteriminde, robotun tüm vücudunu koordineli şekilde kontrol edebilme kabiliyeti üzerinde durulduğu belirtiliyor. Gösterimde ayrıca robotun kollarını ve ellerini kullanarak nesneleri kaldırma, kavrama ve yeniden konumlandırma becerilerine odaklanıldığı aktarılıyor. Geleneksel endüstriyel robotların çoğunlukla önceden belirlenmiş hareketleri gerçekleştirmesine karşılık insansı robotların farklı fiziksel koşullara uyum sağlayabilmesi önem taşıyor. Samsung'un özellikle hassas el hareketleri konusunda çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor.

İnsansı robotların üretim hatlarında kullanılabilmesinin önündeki temel engellerden birini ise görevlerin yüksek doğruluk oranıyla tamamlanması oluşturuyor. Samsung RX biriminin robotik laboratuvarı başkanı Kris Hauser, Eylül ayında yaptığı açıklamada yüzde 99 başarı oranının endüstriyel kullanım için yeterli olmadığını, fabrikalarda yüzde 99,99 seviyesinde güvenilirliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Bu iki oran arasındaki fark, 10 bin işlemde başarısız görev sayısının 100'den bire düşürülmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla nesnelerin güvenilir biçimde kavranması ve taşınması, robotların ticari kullanıma uygunluğunu belirleyen başlıca teknik kriterler arasında bulunuyor.

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Samsung, Mart ayında yaptığı açıklamada fabrikalarını 2030 yılına kadar yapay zek destekli üretim tesislerine dönüştürmeyi hedeflediğini duyurmuştu. Bu dönüşüm kapsamında insansı robotların mevcut üretim süreçlerine entegre edilmesi de planlanıyor. İnsanların kullanımına göre tasarlanan çalışma alanlarında görev yapabilen robotlar, üretim altyapısının tamamen değiştirilmesine duyulan ihtiyacı azaltma potansiyeli taşıyor. Ancak bu sistemlerin yaygınlaşması, hareket hassasiyeti, operasyonel güvenilirlik ve iş güvenliği gibi kriterlerin karşılanmasına bağlı olacak.

Şirket, akıllı telefon fabrikalarının bulunduğu Güney Kore'nin güneydoğusundaki Gumi şehrinde insansı robotlara yönelik bir üretim hattı kurmayı da planlıyor. Samsung'un Güney Kore dışında ABD, Çin ve Japonya'da robotik araştırma faaliyetleri bulunuyor. Bununla birlikte şirket, robotik teknolojilerinin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini hızlandırmak amacıyla gerektiğinde yeni yatırımları ve şirket satın almalarını değerlendireceğini açıklamıştı. Samsung, bu strateji kapsamında 2024 yılında Güney Kore merkezli robotik şirketi Rainbow Robotics'in en büyük hissedarı olmuştu.

Samsung'un uzun vadeli robotik stratejisi yalnızca endüstriyel uygulamalarla sınırlı kalmıyor. Şirket, ev işlerini gerçekleştirebilen ve yaşlı bireylere günlük yaşamlarında yardımcı olabilen tüketici odaklı robotlar geliştirmeyi de hedefliyor. Ancak ev ortamlarının fabrikalara kıyasla daha değişken ve öngörülemez koşullar barındırması, bu alanda farklı teknik gereksinimleri beraberinde getiriyor. Özellikle insanların yakınında çalışacak robotların çevresel değişiklikleri algılaması ve güvenli hareket edebilmesi, tüketici pazarına yönelik ürünlerin geliştirilmesinde belirleyici olacak.

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Samsung ilk insansı robotunu tanıtmak için hazırlık yapıyor

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