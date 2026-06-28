Samsung, ilk ticari yuvarlanabilir telefonu için düğmeye bastı: 2028'de gelebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung, katlanabilir telefonların ardından yeni nesil mobil cihaz form faktörüne hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devinin ilk yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefonu için çalışmalarını hızlandırdığı ve cihazın 2028’in ilk yarısında tanıtılmasının hedeflendiği bildiriliyor. Şirketin bu modelde kullanılacak ekran paneli için de büyük ölçüde Samsung Display’e güveneceği belirtiliyor.

Ekran dışa doğru uzayarak tablet deneyimi sunacak

Sektör kaynaklarına göre şirket içinde “Galaxy Z Slide” adıyla anılan cihaz, geleneksel katlanabilir telefonlardan farklı bir tasarıma sahip olacak. Katlanabilir modellerde ekran bir menteşe yardımıyla içe veya dışa doğru katlanırken, yuvarlanabilir telefonun ekranı ihtiyaç halinde gövdeden dışarı doğru uzayarak daha geniş bir kullanım alanı sunacak.

Araştırma şirketi Omdia’nın daha önce paylaştığı bilgilere göre Samsung’un yuvarlanabilir telefonu, 16:9 en-boy oranına sahip 10 inçlik bir ekranla gelebilir. Panelin piksel yoğunluğunun ise 440 ppi seviyesinde olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Samsung cihazı henüz resmi olarak doğrulamasa da ekran endüstrisinden gelen raporlar geliştirme sürecinin aktif şekilde devam ettiğini gösteriyor. İddiaya göre bir şirket yetkilisi, ilk yarı 2028 lansmanını hedefleyen dahili bir rollable telefon projesinin yürütüldüğünü ve Samsung Display panelinin kullanılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

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Yuvarlanabilir ekran teknolojisi, katlanabilir OLED panellere kıyasla daha karmaşık mühendislik çözümleri gerektiriyor. Ekranın sürekli olarak açılıp kapanırken dayanıklılığını koruması, düz kalabilmesi, parlaklık ve görüntü kalitesinden ödün vermemesi gerekiyor. Bu nedenle teknoloji, sektör tarafından akıllı telefonların bir sonraki büyük evrimi olarak görülüyor.

Samsung Display, son yıllarda esnek ekran teknolojileri üzerinde önemli ilerlemeler kaydetti. Şirket, CES 2023’te katlanabilir ve kaydırılabilir yapıları bir araya getiren Flex Hybrid konseptini sergilemişti. Ardından SID 2023 fuarında tanıtılan Rollable Flex teknolojisi ise ekran boyutunu beş kattan fazla büyütebilme yeteneğiyle dikkat çekmişti.

Eğer planlar değişmezse Samsung’un ilk yuvarlanabilir telefonu, Galaxy S28 serisinin piyasaya çıkacağı dönemde kullanıcılarla buluşarak şirketin katlanabilir telefonlardan sonraki en iddialı yeniliği olabilir.

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Samsung, ilk ticari yuvarlanabilir telefonu için düğmeye bastı

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