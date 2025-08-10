Samsung Internet tarayıcı, gezinmeyi hızlandıracak yeni özellik kazanıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Internet tarayıcısı beta 29.0.0.27 sürümü, sekme yönetimi menüsüne “Otomatik kapatma ayarları” adlı yeni bir özellik ekliyor. Bu özellik, kullanıcıların kullanılmayan sekmelerin otomatik olarak kapatılacağı belirli bir zaman aralığı seçmesine olanak tanıyacak.

"Kullanılmayan sekmeleri otomatik kapat" seçeneği geliyor

Varsayılan olarak tarayıcı, tüm sekmeleri açık bırakıyor ancak artık unutulan sekmeleri 7 veya 30 gün sonra kapatacak şekilde ayarlanabilecek. Samsung İnternet, kullanılmayan sekmeleri otomatik kapat altında üç seçenek sunacak:

Asla: Hiçbir sekme otomatik olarak kapatılmıyor.

7 gün sonra: Bir haftadır kullanılmayan sekmeler kapatılıyor.

30 gün sonra: Bir ay boyunca kullanılmayan sekmeler kapatılıyor.

Akıllı Sekme Yönetimi: Tarayıcı, sekmeleri kullanmayı bıraktığınızı algıladığında kapatıyor.

Ayrıca Samsung'un akıllı sekme yönetimi kullanılmadığını algıladığı anda sekmeleri kapatacak. Bu özellik, özellikle onlarca sekmeyi açık tutup unutan kişiler için oldukça kullanışlı olacak. Çok fazla sekmeyi açık bırakmak, internet gezinmeyi yavaşlatabiliyor ve önemli sayfaları bulmayı zorlaştırabiliyor.

Otomatik sekme kaldırma özelliği, özellikle sınırlı belleğe sahip cihazlarda birçok kullanıcının beğeneceği bir özellik olacak.

