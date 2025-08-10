Giriş
    Samsung Internet tarayıcı, gezinmeyi hızlandıracak yeni özellik kazanıyor

    Samsung, internet tarayıcı uygulamasının beta sürümü için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, kullanılmayan sekmeleri otomatik olarak kapatan kullanışlı bir özellik getirdi.

    samsung internet otomatik sekme kapatma Tam Boyutta Gör
    Samsung Internet tarayıcısı beta 29.0.0.27 sürümü, sekme yönetimi menüsüne “Otomatik kapatma ayarları” adlı yeni bir özellik ekliyor. Bu özellik, kullanıcıların kullanılmayan sekmelerin otomatik olarak kapatılacağı belirli bir zaman aralığı seçmesine olanak tanıyacak.

    "Kullanılmayan sekmeleri otomatik kapat" seçeneği geliyor

    Varsayılan olarak tarayıcı, tüm sekmeleri açık bırakıyor ancak artık unutulan sekmeleri 7 veya 30 gün sonra kapatacak şekilde ayarlanabilecek. Samsung İnternet, kullanılmayan sekmeleri otomatik kapat altında üç seçenek sunacak:

    • Asla: Hiçbir sekme otomatik olarak kapatılmıyor.
    • 7 gün sonra: Bir haftadır kullanılmayan sekmeler kapatılıyor.
    • 30 gün sonra: Bir ay boyunca kullanılmayan sekmeler kapatılıyor.
    • Akıllı Sekme Yönetimi: Tarayıcı, sekmeleri kullanmayı bıraktığınızı algıladığında kapatıyor.

    Ayrıca Samsung'un akıllı sekme yönetimi kullanılmadığını algıladığı anda sekmeleri kapatacak. Bu özellik, özellikle onlarca sekmeyi açık tutup unutan kişiler için oldukça kullanışlı olacak. Çok fazla sekmeyi açık bırakmak, internet gezinmeyi yavaşlatabiliyor ve önemli sayfaları bulmayı zorlaştırabiliyor.

    Otomatik sekme kaldırma özelliği, özellikle sınırlı belleğe sahip cihazlarda birçok kullanıcının beğeneceği bir özellik olacak.

    Yeni Haber
    şimdi
