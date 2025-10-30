Giriş
    Samsung'un popüler internet tarayıcısı PC'ye geliyor

    Samsung, mobil internet tarayıcısını PC kullanıcılarına sunacağını duyurdu. Samsung Internet, Windows 11 ve 10 masaüstü bilgisayarlar için indirilebilecek ve cihazlar arası senkronizasyon sunacak.

    samsung internet windows pc Tam Boyutta Gör
    Samsung Internet, Android kullanıcıları arasında yavaş yavaş popülerlik kazanan, yeterince değer görmeyen bir mobil tarayıcı. İnternet tarayıcısı, özelleştirilebilir ana sayfalar, gizlilik için parola korumalı sekmeler ve yapay zeka destekli gezinme yardımı özelliği gibi rakiplerine karşı avantaj sağlayan benzersiz özellikler sunuyor. Samsung İnternet şimdiye kadar yalnızca mobil cihazlarla sınırlıydı ancak PC için yeni beta sürümünün yayınlanmasıyla bu durum değişti.

    Samsung İnternet PC beta olarak yayınlandı

    samsung internet pc beta özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Internet, 30 Ekim'de PC için belli ülkelerde indirilmeye açıldı. Tarayıcı ilk olarak 2023'ün sonlarında Windows'a geldi, daha sonra Microsoft Store'dan kaldırıldı ancak bu sefer kalıcı olacak.

    Tarayıcıyı ilk başlattığınızda, diğer birçok tarayıcıda görülen tanıdık kurulum süreci sizleri karşılıyor. Veri senkronizasyonunu etkinleştirmek için Samsung hesabınızla giriş yapmanız, yer imlerini ve verileri diğer tarayıcılardan içe aktarma seçeneği sunulması ve hatta yerleşik reklam engelleyiciyi etkinleştirmeniz isteniyor. Mobil sürümü düzenli olarak kullananların aşina olduğu, Samsung Internet PC'de bulunan bazı önemli özellikler ise şunlar:

    Samsung Internet PC öne çıkan birkaç özelliği

    • Bölünmüş görünüm: Galaxy akıllı telefonlardaki çoklu göreve benzer şekilde, tarayıcıyı ikiye bölerek ayrı web sitelerinde yan yana (veya üst üste) gezinmenizi sağlar.
    • Gizli mod: Samsung'un internette gizli gezinmenizi sağlayan Gizli mod yaklaşımı
    • Gezinme yardımı: Web sitesi özetleri ve çevirileri sunan, Galaxy AI destekli bir özellik
    • Akıllı izleme önleme: Web sitelerinin etkinliğinizi izlemesini engelliyor. (Daha agresif koruma için Strick modu)
    • Gizlilik panosu: Engellenen izleyiciler ve reklamlara ilişkin günlük istatistikleri gösterir ve açılır pencereleri ve diğer kesintileri devre dışı bırakma seçenekleri sunar.
    • Kenar çubuğu: Yer imlerine, açık sekmelere ve diğer kullanışlı araçlara hızlı erişim sağlar
    • Samsung Cloud ile senkronizasyon: Tarama geçmişini aynı Samsung hesabını kullanan diğer cihazlarla senkronize eder
    • Eklentiler: Chrome Web Mağazası'ndaki uzantıları destekler.
    • Koyu mod: Sistem ayarlarınıza bağlı olarak koyu temayı manuel veya otomatik olarak etkinleştirir.

    Samsung Internet, şu anda yalnızca Amerika ve Kore ile sınırlı olup, daha sonra diğer ülkedeki kullanıcılar için yayınlanacak. Kayıt olmak isterseniz, Samsung Internet Beta web sitesinden kayıt olabilirsiniz.

