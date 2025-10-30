Samsung'un popüler internet tarayıcısı PC'ye geliyor

Samsung İnternet PC beta olarak yayınlandı
Tarayıcıyı ilk başlattığınızda, diğer birçok tarayıcıda görülen tanıdık kurulum süreci sizleri karşılıyor. Veri senkronizasyonunu etkinleştirmek için Samsung hesabınızla giriş yapmanız, yer imlerini ve verileri diğer tarayıcılardan içe aktarma seçeneği sunulması ve hatta yerleşik reklam engelleyiciyi etkinleştirmeniz isteniyor. Mobil sürümü düzenli olarak kullananların aşina olduğu, Samsung Internet PC'de bulunan bazı önemli özellikler ise şunlar:
Samsung Internet PC öne çıkan birkaç özelliği
- Bölünmüş görünüm: Galaxy akıllı telefonlardaki çoklu göreve benzer şekilde, tarayıcıyı ikiye bölerek ayrı web sitelerinde yan yana (veya üst üste) gezinmenizi sağlar.
- Gizli mod: Samsung'un internette gizli gezinmenizi sağlayan Gizli mod yaklaşımı
- Gezinme yardımı: Web sitesi özetleri ve çevirileri sunan, Galaxy AI destekli bir özellik
- Akıllı izleme önleme: Web sitelerinin etkinliğinizi izlemesini engelliyor. (Daha agresif koruma için Strick modu)
- Gizlilik panosu: Engellenen izleyiciler ve reklamlara ilişkin günlük istatistikleri gösterir ve açılır pencereleri ve diğer kesintileri devre dışı bırakma seçenekleri sunar.
- Kenar çubuğu: Yer imlerine, açık sekmelere ve diğer kullanışlı araçlara hızlı erişim sağlar
- Samsung Cloud ile senkronizasyon: Tarama geçmişini aynı Samsung hesabını kullanan diğer cihazlarla senkronize eder
- Eklentiler: Chrome Web Mağazası'ndaki uzantıları destekler.
- Koyu mod: Sistem ayarlarınıza bağlı olarak koyu temayı manuel veya otomatik olarak etkinleştirir.
Samsung Internet, şu anda yalnızca Amerika ve Kore ile sınırlı olup, daha sonra diğer ülkedeki kullanıcılar için yayınlanacak. Kayıt olmak isterseniz, Samsung Internet Beta web sitesinden kayıt olabilirsiniz.
