Samsung'un popüler internet tarayıcısı PC'ye geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung Internet, Android kullanıcıları arasında yavaş yavaş popülerlik kazanan, yeterince değer görmeyen bir mobil tarayıcı. İnternet tarayıcısı, özelleştirilebilir ana sayfalar, gizlilik için parola korumalı sekmeler ve yapay zeka destekli gezinme yardımı özelliği gibi rakiplerine karşı avantaj sağlayan benzersiz özellikler sunuyor. Samsung İnternet şimdiye kadar yalnızca mobil cihazlarla sınırlıydı ancak PC için yeni beta sürümünün yayınlanmasıyla bu durum değişti.

Amazon'un Gülümseten Kasım (Black Friday) indirimleri başladı 14 sa. önce eklendi

Samsung İnternet PC beta olarak yayınlandı

Tam Boyutta Gör Samsung Internet, 30 Ekim'de PC için belli ülkelerde indirilmeye açıldı. Tarayıcı ilk olarak 2023'ün sonlarında Windows'a geldi, daha sonra Microsoft Store'dan kaldırıldı ancak bu sefer kalıcı olacak.

Tarayıcıyı ilk başlattığınızda, diğer birçok tarayıcıda görülen tanıdık kurulum süreci sizleri karşılıyor. Veri senkronizasyonunu etkinleştirmek için Samsung hesabınızla giriş yapmanız, yer imlerini ve verileri diğer tarayıcılardan içe aktarma seçeneği sunulması ve hatta yerleşik reklam engelleyiciyi etkinleştirmeniz isteniyor. Mobil sürümü düzenli olarak kullananların aşina olduğu, Samsung Internet PC'de bulunan bazı önemli özellikler ise şunlar:

Samsung Internet PC öne çıkan birkaç özelliği

Bölünmüş görünüm: Galaxy akıllı telefonlardaki çoklu göreve benzer şekilde, tarayıcıyı ikiye bölerek ayrı web sitelerinde yan yana (veya üst üste) gezinmenizi sağlar.

Gizli mod: Samsung'un internette gizli gezinmenizi sağlayan Gizli mod yaklaşımı

Gezinme yardımı: Web sitesi özetleri ve çevirileri sunan, Galaxy AI destekli bir özellik

Akıllı izleme önleme: Web sitelerinin etkinliğinizi izlemesini engelliyor. (Daha agresif koruma için Strick modu)

Gizlilik panosu: Engellenen izleyiciler ve reklamlara ilişkin günlük istatistikleri gösterir ve açılır pencereleri ve diğer kesintileri devre dışı bırakma seçenekleri sunar.

Kenar çubuğu: Yer imlerine, açık sekmelere ve diğer kullanışlı araçlara hızlı erişim sağlar

Samsung Cloud ile senkronizasyon: Tarama geçmişini aynı Samsung hesabını kullanan diğer cihazlarla senkronize eder

Eklentiler: Chrome Web Mağazası'ndaki uzantıları destekler.

Koyu mod: Sistem ayarlarınıza bağlı olarak koyu temayı manuel veya otomatik olarak etkinleştirir.

Samsung Internet, şu anda yalnızca Amerika ve Kore ile sınırlı olup, daha sonra diğer ülkedeki kullanıcılar için yayınlanacak. Kayıt olmak isterseniz, Samsung Internet Beta web sitesinden kayıt olabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Samsung Internet, Windows PC'lere geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: