    Samsung, yeni kamera sensörü ile hareket bulanıklığını tarihe gömebilir

    Teknoloji devi Samsung, kamera sensörü alanında önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Küresel deklanşör teknolojisi, Galaxy serisinde hareket bulanıklığını azaltabilir. İşte detaylar:

    Samsung kamera sensörü hareket bulanıklığını tarihe gömebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung kamera sensörü teknolojisinde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devi, özellikle akıllı telefon kameralarında uzun süredir tartışılan hareket bulanıklığı ve deklanşör gecikmesi sorunlarını azaltmayı hedefleyen yeni bir görüntü sensörü üzerinde çalışıyor. İlk bilgiler ise bu sensörün gelecekte Galaxy S serisi modellerinde kullanılabileceğine işaret ediyor.

    Mevcut akıllı telefon kameralarının büyük bölümü rolling shutter yani kaydırmalı deklanşör adı verilen bir yöntem kullanıyor. Bu sistemde görüntü, piksellerin satır satır okunmasıyla oluşturuluyor. Hareketli sahnelerde ise bu yöntem, objelerin eğilmiş ya da bulanık görünmesine yol açabiliyor. Samsung’un üzerinde çalıştığı yeni kamera sensörü, bu temel sorunu çözmeyi amaçlayan küresel deklanşör seviyesinde bir yaklaşım sunuyor.

    Küresel deklanşör teknolojisi Galaxy kameralarını nasıl etkileyecek?

    Küresel deklanşör teknolojisi, görüntüyü satır satır değil tüm piksellerden aynı anda yakalamasıyla biliniyor. Bu sayede hareketli sahnelerde oluşan bozulmalar büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Ancak bugüne kadar bu teknolojinin önündeki en büyük engel, yüksek çözünürlükte veri işlemenin zor ve maliyetli olmasıydı. Aynı anda çok sayıda pikselden veri alınması, sensör boyutunu büyütüyor ve işlem süresini uzatabiliyordu.

    Sızdırılan bilgilere göre Samsung, bu sorunu aşmak için hibrit bir sensör mimarisi geliştiriyor. Yeni Samsung kamera sensörü, kaydırmalı deklanşör temelli bir piksel yapısını, küresel deklanşöre yakın sonuçlar üreten algoritmalarla birleştiriyor. En dikkat çekici yenilik ise analogdan dijitale dönüştürücülerin doğrudan piksel gruplarına entegre edilmesi. Bu sayede sensör, veriyi daha hızlı okuyabiliyor ve gecikmeyi azaltabiliyor.

    Samsung’un tercih ettiği çözümde pikseller, 2x2’lik gruplar halinde çalışıyor ve her dört piksel ortak bir dönüştürücü kullanıyor. Piksel boyutunun 1,5 mikrometre seviyesinde tutulması, sensörün akıllı telefon gövdelerine sığmasını mümkün kılıyor. Bu yaklaşım, donanım boyutunu kontrol altında tutarken performans artışı sağlamayı hedefliyor. Ancak bu yapı, tamamen saf bir küresel deklanşör deneyimi sunmuyor.

    Şirket yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, 2x2 piksel grupları kendi içinde hâlâ kaydırmalı deklanşör benzeri bir davranış sergiliyor. Bu durum, görüntülerde çok hafif bozulmalara yol açabiliyor. Samsung burada devreye gelişmiş yazılım algoritmalarını sokuyor. Yeni kamera algoritması, hareket telafisi yaparak bu küçük bozulmaları yazılımsal olarak düzeltiyor ve kullanıcıya daha net kareler sunmayı amaçlıyor.

    Bu gelişme özellikle hareketli sahnelerde fotoğraf çeken kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Çocuk, evcil hayvan veya spor fotoğrafçılığı gibi alanlarda Samsung telefonların zaman zaman eleştirildiği deklanşör gecikmesi sorunu, bu yeni kamera sensörüyle büyük ölçüde hafifleyebilir. Ancak henüz bu sensörün ne zaman ticari bir üründe kullanılacağı netleşmiş değil. 

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

