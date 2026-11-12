Katlanabilir telefon pazarı küçüldü, Samsung rakipleriyle arayı açtı

Yapay Zeka Özeti:
- Katlanabilir telefon pazarı küçülürken Samsung, pazar payını artırarak zirvedeki yerini korudu. Son çeyrekte pazar payını yüzde 69’a çıkaran şirket, bu başarıyı büyük oranda yeni Z Fold 8 modeline borçlu. Aynı dönemde kan kaybeden Huawei yüzde 14 payla ikinci sırada kalırken, Lenovo ve Motorola payını yüzde 8'e yükseltti. Ayrıca geniş ekranlı modellere olan talep de giderek artıyor. Sektöre yakında adım atacak Apple’ın ise yıl sonuna doğru liderliği üstlenmesi bekleniyor.
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Samsung Galaxy Z Fold 8, sevkiyatların yarısından fazlasını oluşturdu
Samsung'un başarısında geniş ekranlı yeni Galaxy Z Fold 8 önemli rol oynadı. SAG verilerine göre model, şirketin küresel katlanabilir telefon sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 55'ini tek başına oluşturdu.
Lenovo ve Motorola ise toplam yüzde 8 pazar payıyla üçüncü sıradaki konumunu güçlendirdi. İki markanın toplam pazar payı yıllık bazda 2 puan arttı. Özellikle Motorola Razr 70 serisinin daha fazla ülkede ve satış kanalında kullanıma sunulması, bu büyümeye katkıda bulundu.
Samsung dışındaki üreticilerin toplam katlanabilir telefon sevkiyatları ise yıllık bazda yüzde 24 geriledi. SAG, yüksek fiyatların ve katlanabilir telefonların tüketicilere sunduğu kullanım avantajlarının henüz yeterince cazip bulunmamasının pazarın büyümesini sınırladığını düşünüyor.
Geniş ekranlı katlanabilir telefonların payı artıyor
Raporda öne çıkan bir diğer gelişme, kitap tarzında açılan geniş formatlı katlanabilir telefonlara yönelik ilginin artması oldu. Bu modeller, 2026'nın üçüncü çeyreğinde küresel katlanabilir telefon sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 45'ini oluşturdu.
SAG, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Duo'nun piyasaya çıkmasıyla bu eğilimin daha da güçleneceğini öngörüyor. Şirket, geniş formatlı katlanabilir telefonların toplam sevkiyatlardaki payının 2026'nın dördüncü çeyreğinde yüzde 65'i aşmasını bekliyor.
Apple, katlanabilir telefon pazarında Samsung'u geçebilir
SAG'ın tahminlerine göre, 2026'nın dördüncü çeyreğinde küresel katlanabilir telefon sevkiyatları yıllık bazda çift haneli büyüme kaydedecek. Bu dönemde Apple'ın pazara girişinin önemli bir değişim yaratması ve şirketin Samsung'u geride bırakarak dünyanın en büyük katlanabilir telefon üreticisi konumuna yükselmesi bekleniyor.
Raporda, küresel katlanabilir akıllı telefon pazarının gelecek yıl çift haneli büyümesini sürdüreceğini tahmin ediyor. Apple'ın rekabete katılması, geniş ekranlı modellerin yaygınlaşması ve üreticilerin yeni tasarımlara yönelmesi, önümüzdeki dönemde pazarın büyümesini destekleyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: