Katlanabilir telefon pazarı küçüldü, Samsung rakipleriyle arayı açtı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 3 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Katlanabilir telefon pazarı küçülürken Samsung, pazar payını artırarak zirvedeki yerini korudu. Son çeyrekte pazar payını yüzde 69’a çıkaran şirket, bu başarıyı büyük oranda yeni Z Fold 8 modeline borçlu. Aynı dönemde kan kaybeden Huawei yüzde 14 payla ikinci sırada kalırken, Lenovo ve Motorola payını yüzde 8'e yükseltti. Ayrıca geniş ekranlı modellere olan talep de giderek artıyor. Sektöre yakında adım atacak Apple’ın ise yıl sonuna doğru liderliği üstlenmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Smart Analytics Global (SAG) tarafından yayımlanan rapora göre, küresel katlanabilir akıllı telefon sevkiyatları 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 azalarak 7,5 milyon adedin biraz üzerinde gerçekleşti. Pazardaki genel düşüşe rağmen Samsung, sevkiyatlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artırdı. Şirketin pazar payı ise 9 puanlık yükselişle yüzde 69'a ulaştı. Bu oran, Samsung'un 2023 yılından bu yana katlanabilir telefon pazarında elde ettiği en yüksek pay oldu.

Samsung Galaxy Z Fold 8, sevkiyatların yarısından fazlasını oluşturdu

Samsung'un başarısında geniş ekranlı yeni Galaxy Z Fold 8 önemli rol oynadı. SAG verilerine göre model, şirketin küresel katlanabilir telefon sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 55'ini tek başına oluşturdu.

Tam Boyutta Gör Pazarın ikinci sırasında bulunan Huawei ise aynı dönemde gerileme yaşadı. Şirketin küresel katlanabilir telefon pazarındaki payı yüzde 18'den yüzde 14'e düştü. SAG, bu kaybın arkasında Çin'deki zayıflayan talebin ve yeni piyasaya sürülen geniş ekranlı Pura X View modelinin beklentilerin altında kalan performansının bulunduğunu belirtiyor.

Lenovo ve Motorola ise toplam yüzde 8 pazar payıyla üçüncü sıradaki konumunu güçlendirdi. İki markanın toplam pazar payı yıllık bazda 2 puan arttı. Özellikle Motorola Razr 70 serisinin daha fazla ülkede ve satış kanalında kullanıma sunulması, bu büyümeye katkıda bulundu.

Samsung dışındaki üreticilerin toplam katlanabilir telefon sevkiyatları ise yıllık bazda yüzde 24 geriledi. SAG, yüksek fiyatların ve katlanabilir telefonların tüketicilere sunduğu kullanım avantajlarının henüz yeterince cazip bulunmamasının pazarın büyümesini sınırladığını düşünüyor.

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Geniş ekranlı katlanabilir telefonların payı artıyor

Raporda öne çıkan bir diğer gelişme, kitap tarzında açılan geniş formatlı katlanabilir telefonlara yönelik ilginin artması oldu. Bu modeller, 2026'nın üçüncü çeyreğinde küresel katlanabilir telefon sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 45'ini oluşturdu.

SAG, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Duo'nun piyasaya çıkmasıyla bu eğilimin daha da güçleneceğini öngörüyor. Şirket, geniş formatlı katlanabilir telefonların toplam sevkiyatlardaki payının 2026'nın dördüncü çeyreğinde yüzde 65'i aşmasını bekliyor.

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Apple, katlanabilir telefon pazarında Samsung'u geçebilir

SAG'ın tahminlerine göre, 2026'nın dördüncü çeyreğinde küresel katlanabilir telefon sevkiyatları yıllık bazda çift haneli büyüme kaydedecek. Bu dönemde Apple'ın pazara girişinin önemli bir değişim yaratması ve şirketin Samsung'u geride bırakarak dünyanın en büyük katlanabilir telefon üreticisi konumuna yükselmesi bekleniyor.

Raporda, küresel katlanabilir akıllı telefon pazarının gelecek yıl çift haneli büyümesini sürdüreceğini tahmin ediyor. Apple'ın rekabete katılması, geniş ekranlı modellerin yaygınlaşması ve üreticilerin yeni tasarımlara yönelmesi, önümüzdeki dönemde pazarın büyümesini destekleyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

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