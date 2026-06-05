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    Katlanabilir telefon pazarında Samsung’a kötü haber: Çin’den adeta silindi

    Samsung katlanabilir akıllı telefonlarında yıllardır dişe dokunur bir yenilik üretemeyince Çin rakipleri atağa kalktı. Huawei ve Honor pazarı ele geçirmeye başladı.

    Samsung Tam Boyutta Gör
    Bir dönem katlanabilir akıllı telefon pazarında açık ara lider olan Samsung, yenilik geliştirme konusunda yavaşlayınca rakipleri ile arasındaki farkın kapanmasına sebep oldu. Özellikle Çin’de artık Samsung’un ismi geçmiyor.

    Çin’de Samsung’a şok

    Çin katlanabilir akıllı telefon pazarında yapılan son araştırmaya göre 2026 yılı ilk çeyrek itibariyle Huawei yüzde 60 pazar payına sahip durumda. Honor markası yüzde 21 ile onu takip ederken Oppo yüzde 6 ile üçüncü, vivo yüzde 5 ile dördüncü, Xiaomi ise yüzde 4 ile beşinci sırada.

    Ülkede toplam akıllı telefon satışı yüzde 3.3 düşüşle 69 milyona gerilerken katlanabilir telefon pazarının sıçrama yapması dikkat çekici. Huawei daha güçsüz işlemcilerine rağmen geniş ekranlı katlanabilir ya da üçe katlanabilir telefonlar ile ses getirdi. Honor markası da neredeyse 7000mAh üzerine çıkan katlanabilir telefonlarla önemli bir eksiği gideriyor.

    Samsung ise segmentte öncü olmasına rağmen halen iki çeşit ile yola devam etmesi, bir türlü yüksek batarya kapasitesine ulaşamaması ve ekran teknolojileri konusunda yenilik getirememesi nedeniyle kan kaybediyor. Global pazarda da rakiplerine geçilmesi an meselesi. Üstelik katlanabilir iPhone ile ciddi bir pazar payı da kaybedebilir.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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