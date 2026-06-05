Katlanabilir telefon pazarında Samsung’a kötü haber: Çin’den adeta silindi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bir dönem katlanabilir akıllı telefon pazarında açık ara lider olan Samsung, yenilik geliştirme konusunda yavaşlayınca rakipleri ile arasındaki farkın kapanmasına sebep oldu. Özellikle Çin’de artık Samsung’un ismi geçmiyor.

Çin’de Samsung’a şok

Çin katlanabilir akıllı telefon pazarında yapılan son araştırmaya göre 2026 yılı ilk çeyrek itibariyle Huawei yüzde 60 pazar payına sahip durumda. Honor markası yüzde 21 ile onu takip ederken Oppo yüzde 6 ile üçüncü, vivo yüzde 5 ile dördüncü, Xiaomi ise yüzde 4 ile beşinci sırada.

Samsung Galaxy S23 FE kullanıcılarına müjde 1 hf. önce eklendi

Ülkede toplam akıllı telefon satışı yüzde 3.3 düşüşle 69 milyona gerilerken katlanabilir telefon pazarının sıçrama yapması dikkat çekici. Huawei daha güçsüz işlemcilerine rağmen geniş ekranlı katlanabilir ya da üçe katlanabilir telefonlar ile ses getirdi. Honor markası da neredeyse 7000mAh üzerine çıkan katlanabilir telefonlarla önemli bir eksiği gideriyor.

Samsung ise segmentte öncü olmasına rağmen halen iki çeşit ile yola devam etmesi, bir türlü yüksek batarya kapasitesine ulaşamaması ve ekran teknolojileri konusunda yenilik getirememesi nedeniyle kan kaybediyor. Global pazarda da rakiplerine geçilmesi an meselesi. Üstelik katlanabilir iPhone ile ciddi bir pazar payı da kaybedebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: