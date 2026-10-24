Samsung, katlanabilir telefonların arkasındaki mühendisliği anlattı (Röportaj)

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Katlanabilir telefonlar her yeni nesilde daha ince, hafif ve dayanıklı hale geliyor. Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Murat Azdemir ile bir röportaj gerçekleştirdik. Röportajda katlanabilir telefonların gelişiminin arkasındaki mühendislik çalışmalarını ve Galaxy Z Fold8 serisinin tasarım yaklaşımını anlattı.

Samsung İnovasyon Merkezi'nde Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Murat Azdemir ile bir araya geldi. Röportajda katlanabilir telefonların gelişimi, malzeme mühendisliğinin önemi, kullanıcı geri bildirimleri ve Galaxy AI teknolojilerinin yaygınlaşması ele alındı.

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Röportajın Öne Çıkanları

Galaxy Z Fold8 serisi kullanıcı geri bildirimleriyle şekillendi

Samsung, ilk olarak 2019 yılında piyasaya sürülen Galaxy Z Fold ailesinin ilk modelinden beri yedi yıldır katlanabilir telefon teknolojileri üzerine geliştirmeler yapıyor. Şirket, her yeni nesilde kullanıcıların deneyimlerinden ve geri bildirimlerinden yararlanarak cihazların tasarımını ve kullanım özelliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Murat Azdemir, Galaxy Z Fold8 serisinin de bu yaklaşım doğrultusunda geliştirildiğini belirtti. Cihazların kapalı halde günlük kullanım ve sosyal medya için uygun bir form sunması, açıldığında ise daha geniş bir ekran alanıyla çalışmaya ve içerik tüketmeye olanak tanıması amaçlanıyor.

Katlanabilir telefonlarda malzeme mühendisliği öne çıkıyor

Katlanabilir telefonların daha ince, hafif ve dayanıklı hale getirilmesi yalnızca yazılım ve donanım optimizasyonuyla mümkün olmuyor. Bu süreçte kullanılan malzemeler ve parçaların tasarımı da önemli rol oynuyor.

Azdemir'in aktardığına göre Samsung, cihazın farklı bileşenlerinde küçük ağırlık tasarrufları sağlayarak toplam ağırlığı azaltmaya çalışıyor. Yüzlerce parçadan oluşan bir cihazda miligram seviyesindeki kazanımlar bile nihai tasarım açısından önem taşıyor.

Ekran teknolojileri de geliştirme sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Katlanma izini azaltmak ve ekranın dayanıklılığını artırmak amacıyla özel katmanlar üzerinde çalışılıyor. Böylece katlanabilir telefonların günlük kullanımda daha işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor.

Galaxy AI daha fazla cihaza ulaşıyor

Röportajda Samsung'un yapay zekâ stratejisi de gündeme geldi. Şirket, Galaxy AI özelliklerini yalnızca amiral gemisi telefonlarla sınırlı tutmak yerine farklı fiyat segmentlerindeki telefon ve tabletlerde de kullanıma sunmayı hedefliyor.

Bu yaklaşım, yapay zekâ destekli özelliklerin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını amaçlıyor. Samsung'un cihazlarını uzun süre kullanmak isteyen tüketicilere yönelik yazılım desteği ve satın alma seçenekleri de görüşmede ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

Yazılım desteği ve satın alma seçenekleri

Samsung, desteklenen cihazları için yedi yıla kadar yazılım ve güvenlik güncellemesi sunuyor. Uzun süreli güncelleme desteği, kullanıcıların cihazlarını daha uzun yıllar güncel ve güvenli şekilde kullanabilmesine katkı sağlıyor.

Şirketin yeni teknolojileri daha erişilebilir hale getirmek için sunduğu takas kampanyaları, taksit seçenekleri ve farklı ödeme çözümleri de röportajda değinilen konular arasında bulunuyor.

Samsung'un katlanabilir telefon teknolojilerinin arkasındaki mühendislik çalışmalarını, kullanıcı geri bildirimlerinin ürün geliştirme sürecine etkisini ve Galaxy Z Fold8 serisinin öne çıkan özelliklerini ele aldığımız röportajın tamamını videomuzdan izleyebilirsiniz.

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