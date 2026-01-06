Katlanabilir telefonlardaki ekran kırışıklığı tarih oluyor: Samsung yeni ekranını tanıttı

Samsung, katlanma izi olmayan yeni katlanabilir ekranını tanıttı
Samsung Display standında bir cihaz üzerinde sergilenen yeni ekran, açık haldeyken neredeyse tamamen düz görünüyor. Önceki nesil katlanabilir ekrana sahip Galaxy Z Fold 7 ile kıyaslandığında ise fark açıkça görülüyor.
Ayrıca yeni panelin, Apple için yürütülen bir geliştirme sürecinin parçası olabileceği de konuşuluyor. Apple’ın 2026’nın ilerleyen dönemlerinde katlanabilir iPhone modelini tanıtacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla, Samsung'un yeni panelini iPhone Fold'da da görebiliriz.