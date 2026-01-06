Giriş
    Katlanabilir telefonlardaki ekran kırışıklığı tarih oluyor: Samsung yeni ekranını tanıttı

    Samsung, CES 2026'da katlanabilir cihazların en büyük sorunu olan ekran katlanma izini ortadan kaldıran yeni OLED ekranını tanıttı. Yeni ekran, Galaxy Z Fold 8 ve iPhone Fold'da yer alabilir.

    Samsung, katlanma izi olmayan yeni katlanabilir ekranını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung, CES 2026'da katlanabilir cihazların en büyük sorunu olan ekran katlanma izini ortadan kaldıran yeni OLED ekranını tanıttı.

    Samsung, katlanma izi olmayan yeni katlanabilir ekranını tanıttı

    Samsung Display standında bir cihaz üzerinde sergilenen yeni ekran, açık haldeyken neredeyse tamamen düz görünüyor. Önceki nesil katlanabilir ekrana sahip Galaxy Z Fold 7 ile kıyaslandığında ise fark açıkça görülüyor.

    Samsung, katlanma izi olmayan yeni katlanabilir ekranını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu panelin hangi cihaz için geliştirildiğini henüz açıklamadı. Ancak zamanlama, gözlerin 2026 ortalarında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8’e çevrilmesine neden oluyor. Söylentilere göre panelin altında, ekran katlandığında oluşan baskıyı daha dengeli dağıtan lazerle delinmiş metal bir plaka bulunuyor. Bu yapı, uzun vadede kat izi oluşumunu azaltmayı hedefliyor. Bazı prototiplerde ekran altı kamera teknolojisinin de yer aldığı görülüyor.

    Ayrıca yeni panelin, Apple için yürütülen bir geliştirme sürecinin parçası olabileceği de konuşuluyor. Apple’ın 2026’nın ilerleyen dönemlerinde katlanabilir iPhone modelini tanıtacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla, Samsung'un yeni panelini iPhone Fold'da da görebiliriz.

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

