Katlanabilir telefonlardaki ekran kırışıklığı tarih oluyor: Samsung yeni ekranını tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, CES 2026'da katlanabilir cihazların en büyük sorunu olan ekran katlanma izini ortadan kaldıran yeni OLED ekranını tanıttı.

Samsung Display standında bir cihaz üzerinde sergilenen yeni ekran, açık haldeyken neredeyse tamamen düz görünüyor. Önceki nesil katlanabilir ekrana sahip Galaxy Z Fold 7 ile kıyaslandığında ise fark açıkça görülüyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, bu panelin hangi cihaz için geliştirildiğini henüz açıklamadı. Ancak zamanlama, gözlerin 2026 ortalarında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8’e çevrilmesine neden oluyor. Söylentilere göre panelin altında, ekran katlandığında oluşan baskıyı daha dengeli dağıtan lazerle delinmiş metal bir plaka bulunuyor. Bu yapı, uzun vadede kat izi oluşumunu azaltmayı hedefliyor. Bazı prototiplerde ekran altı kamera teknolojisinin de yer aldığı görülüyor.

Ayrıca yeni panelin, Apple için yürütülen bir geliştirme sürecinin parçası olabileceği de konuşuluyor. Apple’ın 2026’nın ilerleyen dönemlerinde katlanabilir iPhone modelini tanıtacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla, Samsung'un yeni panelini iPhone Fold'da da görebiliriz.

