Samsung kazandı: TCL'in bazı QLED TV modelleri için satış yasağı

TCL'in bazı QLED TV modelleri için satış yasağı
Mahkeme kararına göre TCL, Almanya'da belirli televizyon modellerini artık QLED etiketiyle tanıtamayacak ve satamayacak. Kararın gerekçesinde, söz konusu modellerin QLED televizyonlardan beklenen renk üretimini sağlamadığı belirtiliyor. Dava, Samsung'un TCL'in QLED markasını yanıltıcı biçimde kullandığı iddiasıyla açılmıştı.
TCL'e gelirsek, bu iddiaları kabul etmiyor. Şirket, kullandığı kuantum nokta içeriğinin tedarikçiye göre değişebileceğini ancak kadmiyum içeren kuantum nokta katmanlarının televizyonlarda yer aldığını savunuyor. Ayrıca TCL, kendi yaptırdığı test sonuçlarını da paylaşarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Bu arada, söz konusu tartışma televizyon sektöründe önemli bir sorunu da gündeme taşıyor. QLED gibi teknolojilerin nasıl tanımlanacağı konusunda bağımsız ve ortak bir sertifikasyon standardının bulunmaması, üreticilerin pazarlama ifadeleri ile gerçek teknik özellikler arasında soru işaretleri oluşmasına yol açabiliyor.
İlginç olan ise bazı sertifikasyon kuruluşlarının her iki üreticiye de farklı başlıklarda onay vermiş olması. Almanya merkezli TÜV Rheinland, Samsung televizyonlarını "Real Quantum Dot Display" olarak sertifikalandırırken, TCL ürünlerine ise "Realistic Visual Experience" sertifikası verdi. Bu nedenle QLED teknolojisiyle ilgili tartışmaların önümüzdeki dönemde yeni davalarla daha da büyüdüğünü görebiliriz.
