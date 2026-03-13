Samsung kazandı: TCL'in bazı QLED TV modelleri için satış yasağı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Televizyon pazarında uzun süredir devam eden teknoloji rekabeti, bu kez hukuki bir sürece taşındı. Samsung tarafından açılan dava sonucunda, TCL için Münih'te dikkat çekici bir karar çıktı. Davada mahkeme, bazı TCL televizyonlarının QLED olarak pazarlanmasının tüketiciyi yanıltabileceğine karar verdi.

TCL'in bazı QLED TV modelleri için satış yasağı

Mahkeme kararına göre TCL, Almanya'da belirli televizyon modellerini artık QLED etiketiyle tanıtamayacak ve satamayacak. Kararın gerekçesinde, söz konusu modellerin QLED televizyonlardan beklenen renk üretimini sağlamadığı belirtiliyor. Dava, Samsung'un TCL'in QLED markasını yanıltıcı biçimde kullandığı iddiasıyla açılmıştı.

Tam Boyutta Gör Bu tartışma aslında yeni değil. 2024 yılının sonlarında Güney Kore merkezli ET News, bazı TCL televizyonlarında yapılan testlerde kuantum nokta teknolojisi için kritik öneme sahip indiyum (In) veya kadmiyum (Cd) elementlerinin tespit edilemediğini öne sürmüştü. Söz konusu testler, İsviçre merkezli SGS ve İngiltere merkezli Intertek tarafından gerçekleştirilmişti. Samsung ise, bu bulguların ardından TCL'in tüketicilere yanlış teknoloji sunarak yanıltıcı reklam yaptığını iddia etmişti.

TCL'e gelirsek, bu iddiaları kabul etmiyor. Şirket, kullandığı kuantum nokta içeriğinin tedarikçiye göre değişebileceğini ancak kadmiyum içeren kuantum nokta katmanlarının televizyonlarda yer aldığını savunuyor. Ayrıca TCL, kendi yaptırdığı test sonuçlarını da paylaşarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bu arada, söz konusu tartışma televizyon sektöründe önemli bir sorunu da gündeme taşıyor. QLED gibi teknolojilerin nasıl tanımlanacağı konusunda bağımsız ve ortak bir sertifikasyon standardının bulunmaması, üreticilerin pazarlama ifadeleri ile gerçek teknik özellikler arasında soru işaretleri oluşmasına yol açabiliyor.

En çok satan televizyon markaları açıklandı: TCL zirveye çıkıyor 1 ay önce eklendi

İlginç olan ise bazı sertifikasyon kuruluşlarının her iki üreticiye de farklı başlıklarda onay vermiş olması. Almanya merkezli TÜV Rheinland, Samsung televizyonlarını "Real Quantum Dot Display" olarak sertifikalandırırken, TCL ürünlerine ise "Realistic Visual Experience" sertifikası verdi. Bu nedenle QLED teknolojisiyle ilgili tartışmaların önümüzdeki dönemde yeni davalarla daha da büyüdüğünü görebiliriz.

Samsung kazandı: TCL'in bazı QLED TV modelleri için satış yasağı

