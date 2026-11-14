Samsung Kişiler uygulaması One UI 9.5 ile oyunlara açılıyor

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, One UI 9.5 güncellemesiyle Kişiler uygulamasını Gaming Hub ile birleştiriyor. Yeni sızıntılara göre kullanıcılar artık rehberleri üzerinden oyun arkadaşlığı isteği gönderebilecek, kişileri loncalara davet edebilecek ve sohbet edebilecek. Ayrıca rehberdeki kişilerin oyun profilleri ile çevrim içi durumları da doğrudan Kişiler uygulamasından görüntülenebilecek. Gaming Hub altyapısıyla çalışacak bu özelliğin tüm cihazlara gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 9.5 güncellemesiyle Kişiler uygulamasını oyun odaklı sosyal özelliklerle genişletmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre şirket, Samsung Gaming Hub entegrasyonunu doğrudan Kişiler uygulamasına taşımak için çalışmalar yürütüyor. Bu entegrasyonun hayata geçirilmesi durumunda kullanıcılar, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan oyun arkadaşlık istekleri gönderebilecek, diğer oyuncuları loncalara davet edebilecek ve sohbet edebilecek. Ayrıca kişilerin oyun profillerini ve çevrimiçi durumlarını görüntüleme seçeneği de sunulabilir.

Samsung Gaming Hub ve Kişiler entegrasyonu oyun deneyimini değiştirebilir

Söz konusu entegrasyonun izleri, One UI 9.5 sürümündeki Samsung Kişiler uygulamasının kodlarının incelenmesiyle ortaya çıkarıldı. İncelemede, kullanıcıların Samsung Gaming Hub üzerinden oyunları birbirine bağlamasına yönelik kod parçalarına rastlandığı bildiriliyor. Bu altyapının, oyuncuların birbirleriyle etkileşim kurmasını sağlayacak çeşitli sosyal işlevleri desteklemesi bekleniyor. Ancak hangi oyunların bu sistemle uyumlu olacağı ve entegrasyonun tüm Samsung cihazlarında kullanılıp kullanılamayacağı henüz bilinmiyor.

Yeni sistemin temel özelliklerinden biri, oyun arkadaşlığı isteklerinin doğrudan Kişiler uygulaması üzerinden gönderilebilmesi olacak gibi görünüyor. Kullanıcılar, oyun oynadıkları veya birlikte oynamak istedikleri kişilere uygulamadan ayrılmadan istek iletebilecek. Bunun yanında bire bir sohbet seçeneğinin de sunulabileceği belirtiliyor. Böylece Samsung'un geleneksel telefon rehberi işlevi, oyun arkadaşlarını bulma ve onlarla iletişim kurma özellikleriyle daha geniş bir kullanım alanına kavuşabilir.

Google Mesajlar, yeni ana sayfa tasarımını test ediyor 6 gün önce eklendi

Entegrasyonun çalışması için kullanıcıların Samsung Gaming Hub uygulamasını cihazlarına yüklemeleri ve ayarlar üzerinden bağlantılı oyunlar özelliğini etkinleştirmeleri gerekeceği aktarılıyor. Bu gereksinim, yeni sistemin Kişiler uygulamasına tamamen bağımsız bir özellik olarak eklenmeyeceğini, Gaming Hub altyapısıyla birlikte çalışacağını düşündürüyor. Dolayısıyla kullanıcıların oyun hesapları ve bağlantılı oyunları üzerinden elde edilen bilgilerin Kişiler uygulamasında görüntülenmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte hesap eşleştirme sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

Sızıntıda öne çıkan bir diğer konu ise lonca desteği. Samsung'un kullanıcıların rehberlerindeki kişileri bir loncaya davet edebilmesini sağlayacak özellikler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu kapsamda oyuncuların lonca liderlerini ve üyelerini görüntüleyebilmesi, ayrıca loncaya özel sohbetlere erişebilmesi bekleniyor. Kodlarda lonca sohbetini temsil eden yeni simgelerin bulunması da bu işlevlerin geliştirme aşamasında olduğuna yönelik bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Kişiler uygulamasına eklenmesi beklenen oyun durumu göstergesi de entegrasyonun önemli parçalarından biri olabilir. Ortaya çıkarılan metinlerde çevrimiçi ve çevrimdışı durumları birbirinden ayıran ifadelerin yanı sıra oyun durumu etiketi ve oyun profilini görüntüleme seçeneği yer alıyor. Bu yapı sayesinde kullanıcılar, rehberlerindeki kişilerin yalnızca iletişim bilgilerine değil, oyun etkinliklerine ilişkin bazı bilgilere de ulaşabilir. Ancak bu durum göstergesinin gerçek zamanlı olarak güncellenip güncellenmeyeceği veya hangi bilgileri içereceği henüz açıklanmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Samsung Kişiler uygulaması One UI 9.5 ile oyunlara açılıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: