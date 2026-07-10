Samsung krizi fırsata çevirdi: 4 nm ve 5 nm üretim fiyatlarını arttırdı

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka odaklı çip talebindeki hızlı artış, yarı iletken döküm sektöründe fiyat dengelerini değiştiriyor. Sektörün iki devi Samsung ve TSMC, artan talep nedeniyle üretim fiyatlarını yükseltmeye başladı. Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre Samsung, özellikle gelişmiş üretim süreçlerinde wafer fiyatlarını yaklaşık yüzde 15 artırdı.

Sektör kaynaklarına göre Samsung'un zam kararı, TSMC'nin haziran ayında gündeme gelen fiyat artışlarının ardından geldi. Ancak iki şirket farklı stratejiler izliyor. TSMC daha geniş kapsamlı fiyat artışlarına yönelirken, Samsung zamları belirli üretim süreçleriyle sınırlı tutuyor.

Zamlar 4 nm ve 5 nm süreçlerine odaklandı

İddialara göre Samsung, en büyük fiyat artışını 4 nanometre ve 5 nanometre üretim teknolojilerinde gerçekleştirdi. Bu süreçler özellikle yapay zeka hızlandırıcıları, üst düzey mobil işlemciler ve yüksek performanslı bilgi işlem çipleri için yoğun talep görüyor.

Yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırımlar, yarı iletken üretim sektörünün işleyişini değiştirdi. Geçmişte TSMC ve Samsung gibi üreticiler, müşterilerinin talep tahminlerine göre kapasite planlaması yaparken, bugün talep mevcut üretim kapasitesini aşmış durumda.

Bu durum, sektörü talep odaklı fiyatlandırmadan arz odaklı fiyatlandırmaya taşıyor. Başka bir ifadeyle, üretim kapasitesi sınırlı olduğu için üreticiler fiyatları yükseltebiliyor ve kapasiteyi daha yüksek ücret ödemeye hazır müşterilere ayırabiliyor.

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TSMC geçtiğimiz ay fiyatları arttırmıştı

Haziran ayında ortaya çıkan bilgilere göre TSMC, yalnızca gelişmiş üretim teknolojilerinde değil, 7 nanometre gibi daha olgun üretim süreçlerinde de fiyatları yüzde 5 ila 10 arasında artırmıştı.

Artan fiyatların yalnızca yüksek talebin sonucu olmadığı, aynı zamanda yeni üretim teknolojilerine geçiş için gereken milyarlarca dolarlık yatırım maliyetlerini de yansıttığı belirtiliyor. Yapay zeka çiplerine yönelik talebin güçlü kalması halinde, önümüzdeki dönemde hem Samsung hem de TSMC'nin fiyat artışlarını sürdürmesi bekleniyor.

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