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Oynat Samsung Display, yeni nesil ekran teknolojileri için önemli bir adıma imza attı. Güney Koreli şirket, ams OSRAM'ın yüzde 9,1 hissesini 210 milyon euroya satın alıyor. İki dev isim, OLED ekranların yerini alması beklenen daha parlak ve dayanıklı Micro LED paneller geliştirecek. Ortak çalışma; maliyetleri düşürerek teknolojinin akıllı saat, telefon ve giyilebilir cihazlara taşınmasını hedefliyor. Yatırımın 2027 yılının başlarında tamamen tamamlanması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung Display, OLED teknolojisinin ötesine geçerek Micro LED alanındaki çalışmalarını hızlandırmak için önemli bir yatırıma imza attı. Güney Koreli şirket, Avusturyalı optik yarı iletken üreticisi ams OSRAM'ın yüzde 9,1 hissesini yaklaşık 210 milyon euro karşılığında satın alacak. 2027 yılının başlarında tamamlanması beklenen anlaşmayla Samsung Display, şirketin en büyük tekil hissedarı konumuna gelecek.

Samsung ve OSRAM, yeni nesil Micro LED teknolojisi geliştirecek

Anlaşma kapsamında Samsung Display, ams OSRAM tarafından çıkarılacak 9 milyon 984 bin 439 yeni hisseyi satın alacak. Böylece şirkette yüzde 9,1 pay sahibi olacak. Yatırımın yanı sıra iki şirket, yeni nesil ultra küçük Micro LED teknolojileri geliştirmek üzere stratejik bir iş birliği anlaşması da imzaladı.

1981 yılında kurulan Avusturyalı ams ile 1919 yılında Almanya'da kurulan OSRAM'ın 2020'de birleşmesiyle ortaya çıkan ams OSRAM, optik yarı iletken çözümleri alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, yüksek güçlü ve minyatür LED'lerin yanı sıra lazer diyotlar, otomotiv aydınlatma sistemleri, görüntü sensörleri, kızılötesi sensörler ve LiDAR teknolojileri geliştiriyor.

İki şirketin ortaklıkları, özellikle çok küçük boyutlu Micro LED panellerin üretim süreçlerini geliştirmeye odaklanacak. Bu teknolojinin artırılmış gerçeklik (AR), karma gerçeklik (MR) ve sanal gerçeklik (VR) başlıklarının yanı sıra otomobillerde, akıllı telefonlarda ve akıllı saatlerde kullanılması hedefleniyor. İş birliğinin ilerleyen dönemde Micro LED teknolojisinin daha küçük televizyonlara uyarlanmasını da kolaylaştırması bekleniyor.

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Samsung, OLED teknolojisinin alternatifini hazırlıyor

Samsung Display'in bu yatırımı, şirketin uzun süredir öncülük ettiği OLED teknolojisinin yanında yeni nesil ekran çözümlerine de ağırlık vermek istediğini gösteriyor. OLED ekranlar, her pikselin kendi ışığını üretmesi sayesinde gerçek siyahlar, yüksek kontrast oranı ve geniş görüş açıları sunuyor. Ancak organik malzeme kullanımı nedeniyle zamanla yanma (burn-in) riski ve kullanım ömrüne ilişkin sınırlamalar barındırıyor.

Micro LED ise OLED'e benzer görüntü kalitesini organik olmayan ışık yayan malzemelerle sunmayı amaçlıyor. Daha yüksek parlaklık seviyelerine ulaşabilen teknoloji, OLED ekranlardaki yanma sorununu da ortadan kaldırma potansiyeline sahip.

Bununla birlikte Micro LED üretiminin önündeki en büyük engellerden biri maliyet ve üretim karmaşıklığı. Mikroskobik LED'lerin çok yüksek hassasiyetle üretilmesi ve milyonlarca pikselin bir araya getirilmesi gerekiyor. Ayrıca bu LED'leri akıllı telefon ve saat gibi küçük ekranlara uygun boyutlarda üretmek de önemli teknik zorluklar barındırıyor.

Nitekim Micro LED televizyonlar bugün ağırlıklı olarak 76 inç ve üzerindeki büyük ekran boyutlarında sunuluyor. Samsung Display ile ams OSRAM arasındaki ortaklığın temel hedeflerinden biri de bu teknolojinin üretim maliyetlerini ve boyut sınırlamalarını aşarak daha geniş bir ürün yelpazesinde kullanılmasını sağlamak olacak.

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Samsung, küçük boyutlu Micro LED ekranlar için düğmeye bastı

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