Samsung kullanıcıları şokta: Hesaplara rastgele erişim engeli!

Hesaplar güvenlik nedeniyle devre dışı bırakılıyor
Samsung, sorunu araştırıyor
Samsung hesapların rastgele devre dışı bırakılmasına ilişkin sorunun neden kaynaklandığı belirsiz. Sorunu yaşayan bazı kullanıcıların Samsung hesaplarının, email+1@gmail.com veya email+2@gmail.com gibi "+" takma adı kullanan e-posta adresleriyle bağlantılı olduğu görülüyor. Ancak Samsung bunu doğrulamadı.
Samsung hesabı, SmartThings, Samsung Wallet, Find ve diğer bağlantılı hizmetler de dahil olmak üzere Galaxy ekosisteminin çeşitli bölümlerine bağlı olduğundan, bu durum basit bir giriş hatası olarak değerlendirilemez. Samsung'un sorunu mümkün olduğunca kısa sürede çözmesi gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: