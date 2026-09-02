Samsung kullanıcıları şokta: Hesaplara rastgele erişim engeli!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda Samsung hesabınızın aniden devre dışı bırakıldığına ilişkin bir mesaj aldıysanız yalnız değilsiniz. Son birkaç gündür, Samsung hesaplarına giriş yapamadıklarını, “Oturum açılamıyor. Hesap güvenlik nedenleriyle devre dışı bırakıldı” mesajıyla karşılaştıklarını söyleyen kullanıcıların sayısı artıyor.

Galaxy S26 Ultra'da ekran sorunu: Güncellemeyle daha kötü oldu! 3 gün önce eklendi

Hesaplar güvenlik nedeniyle devre dışı bırakılıyor

Kullanıcı paylaşımlarına göre, Samsung hesabının şifresini sıfırlamak işe yaramıyor. Samsung Destek ile iletişime geçenlerden bazıları bilinen bir sorun olduğu ve çözüleceğine ilişkin yanıt alırken, bazıları hesaplarına uzun bir sürenin ardından tekrar erişebildiklerini dile getirdi.

Samsung, sorunu araştırıyor

Samsung hesapların rastgele devre dışı bırakılmasına ilişkin sorunun neden kaynaklandığı belirsiz. Sorunu yaşayan bazı kullanıcıların Samsung hesaplarının, email+1@gmail.com veya email+2@gmail.com gibi "+" takma adı kullanan e-posta adresleriyle bağlantılı olduğu görülüyor. Ancak Samsung bunu doğrulamadı.

Samsung hesabı, SmartThings, Samsung Wallet, Find ve diğer bağlantılı hizmetler de dahil olmak üzere Galaxy ekosisteminin çeşitli bölümlerine bağlı olduğundan, bu durum basit bir giriş hatası olarak değerlendirilemez. Samsung'un sorunu mümkün olduğunca kısa sürede çözmesi gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: