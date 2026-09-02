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    Samsung kullanıcıları şokta: Hesaplara rastgele erişim engeli!

    Bazı Samsung kullanıcıları ilginç bir sorunla karşı karşıya. Hesaplarının güvenlik nedeniyle aniden devre dışı bırakıldığını, giriş yapamadıklarını dile getiren birçok kullanıcı var.

    samsung hesapları aniden devre dışı Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda Samsung hesabınızın aniden devre dışı bırakıldığına ilişkin bir mesaj aldıysanız yalnız değilsiniz. Son birkaç gündür, Samsung hesaplarına giriş yapamadıklarını, “Oturum açılamıyor. Hesap güvenlik nedenleriyle devre dışı bırakıldı” mesajıyla karşılaştıklarını söyleyen kullanıcıların sayısı artıyor.

    Hesaplar güvenlik nedeniyle devre dışı bırakılıyor

    samsung hesabı devre dışı bırakıldı mesajı
    Kullanıcı paylaşımlarına göre, Samsung hesabının şifresini sıfırlamak işe yaramıyor. Samsung Destek ile iletişime geçenlerden bazıları bilinen bir sorun olduğu ve çözüleceğine ilişkin yanıt alırken, bazıları hesaplarına uzun bir sürenin ardından tekrar erişebildiklerini dile getirdi.

    Samsung, sorunu araştırıyor

    Samsung hesapların rastgele devre dışı bırakılmasına ilişkin sorunun neden kaynaklandığı belirsiz. Sorunu yaşayan bazı kullanıcıların Samsung hesaplarının, email+1@gmail.com veya email+2@gmail.com gibi "+" takma adı kullanan e-posta adresleriyle bağlantılı olduğu görülüyor. Ancak Samsung bunu doğrulamadı.

    Samsung hesabı, SmartThings, Samsung Wallet, Find ve diğer bağlantılı hizmetler de dahil olmak üzere Galaxy ekosisteminin çeşitli bölümlerine bağlı olduğundan, bu durum basit bir giriş hatası olarak değerlendirilemez. Samsung'un sorunu mümkün olduğunca kısa sürede çözmesi gerekiyor.

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