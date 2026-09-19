Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung küresel akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürdü: İşte en çok satan markalar

    Samsung, 2026'nın ilk yarısında yüzde 22'lik pazar payına ulaşarak akıllı telefon pazarında ilk sırada yer aldı. Peki sıralama nasıl gerçekleşti?               

    Samsung küresel akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürdü Tam Boyutta Gör
    Counterpoint Research tarafından yayımlanan küresel akıllı telefon pazarı analizine göre Samsung, 2026'nın ilk yarısında yüzde 22'lik pazar payına ulaşarak tüm markalar arasında ilk sırada yer aldı. 

    Pazar küçülürken Samsung satışlarını arttırdı

    Araştırma şirketinin verilerine göre Samsung'un akıllı telefon sevkiyatları, 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 9 arttı. Counterpoint Research, bu büyümenin arkasındaki faktörler arasında "uygun fiyatlandırma ve rekabet dinamiklerini" gösterdi.

    Samsung'un büyümesi, küresel akıllı telefon pazarının daraldığı bir dönemde gerçekleşmesi açısından da dikkat çekiyor. Counterpoint Research'e göre küresel akıllı telefon pazarı yalnızca 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7 küçüldü. Buna rağmen Samsung sevkiyatlarını artırmayı başardı.

    Apple, iPhone 17 serisinin etkisiyle yıllık bazda %13'lük bir büyüme kaydederek ikinci çeyrekte %21'lik pazar payıyla en yüksek seviyesine ulaştı ve ikinci sırada yer aldı.

    Xiaomi, artan bellek maliyetleri nedeniyle giriş ve orta segmentte büyük kan kaybederek yıllık bazda %26'lık sert bir düşüş yaşadı. Şirket buna rağmen  yüzde 11 pazar payıyla üçüncü sıradaki yerini korudu. Oppo yüzde 10, Vivo ise yüzde 8 pazar payıyla dördüncü ve beşinci sırada konumlandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dama taktikleri oblivion remastered türkçe yama cilve örnekleri verelim kadınlar kulübü mad max türkçe yama osman tan kyk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum