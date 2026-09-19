Samsung küresel akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürdü: İşte en çok satan markalar

Pazar küçülürken Samsung satışlarını arttırdı
Araştırma şirketinin verilerine göre Samsung'un akıllı telefon sevkiyatları, 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 9 arttı. Counterpoint Research, bu büyümenin arkasındaki faktörler arasında "uygun fiyatlandırma ve rekabet dinamiklerini" gösterdi.
Samsung'un büyümesi, küresel akıllı telefon pazarının daraldığı bir dönemde gerçekleşmesi açısından da dikkat çekiyor. Counterpoint Research'e göre küresel akıllı telefon pazarı yalnızca 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7 küçüldü. Buna rağmen Samsung sevkiyatlarını artırmayı başardı.
Apple, iPhone 17 serisinin etkisiyle yıllık bazda %13'lük bir büyüme kaydederek ikinci çeyrekte %21'lik pazar payıyla en yüksek seviyesine ulaştı ve ikinci sırada yer aldı.
Xiaomi, artan bellek maliyetleri nedeniyle giriş ve orta segmentte büyük kan kaybederek yıllık bazda %26'lık sert bir düşüş yaşadı. Şirket buna rağmen yüzde 11 pazar payıyla üçüncü sıradaki yerini korudu. Oppo yüzde 10, Vivo ise yüzde 8 pazar payıyla dördüncü ve beşinci sırada konumlandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: