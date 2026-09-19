Samsung küresel akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürdü: İşte en çok satan markalar

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Tam Boyutta Gör Counterpoint Research tarafından yayımlanan küresel akıllı telefon pazarı analizine göre Samsung, 2026'nın ilk yarısında yüzde 22'lik pazar payına ulaşarak tüm markalar arasında ilk sırada yer aldı.

Pazar küçülürken Samsung satışlarını arttırdı

Araştırma şirketinin verilerine göre Samsung'un akıllı telefon sevkiyatları, 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 9 arttı. Counterpoint Research, bu büyümenin arkasındaki faktörler arasında "uygun fiyatlandırma ve rekabet dinamiklerini" gösterdi.

Samsung'un büyümesi, küresel akıllı telefon pazarının daraldığı bir dönemde gerçekleşmesi açısından da dikkat çekiyor. Counterpoint Research'e göre küresel akıllı telefon pazarı yalnızca 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7 küçüldü. Buna rağmen Samsung sevkiyatlarını artırmayı başardı.

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Apple, iPhone 17 serisinin etkisiyle yıllık bazda %13'lük bir büyüme kaydederek ikinci çeyrekte %21'lik pazar payıyla en yüksek seviyesine ulaştı ve ikinci sırada yer aldı.

Xiaomi, artan bellek maliyetleri nedeniyle giriş ve orta segmentte büyük kan kaybederek yıllık bazda %26'lık sert bir düşüş yaşadı. Şirket buna rağmen yüzde 11 pazar payıyla üçüncü sıradaki yerini korudu. Oppo yüzde 10, Vivo ise yüzde 8 pazar payıyla dördüncü ve beşinci sırada konumlandı.

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Samsung küresel akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürdü

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