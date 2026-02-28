Samsung, Şubat güncellemesiyle Android kurtarma modundaki seçenekleri kaldırdı

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz günlerde cihazlara Şubat 2026 güncellemesini dağıtmaya başladı. Değişikliklerin çoğu arka planda gerçekleşti. Bunlar arasında, güvenlik düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri yer alıyor. Ancak, bu güncellemede merak uyandıran bir eksiklik de var; Android kurtarma menüsündeki birçok araç kaldırıldı.

Şubat 2026 güncellemesini yüklemeden önce dikkat!

Samsung, birçok cihazda Android Recovery menüsündeki “Önbellek bölümünü sil” seçeneğini kaldırdı. Bilmeyenler için, Android Kurtarma menüsü, Android'in ilk günlerinden beri var olan kullanışlı bir sorun giderme yöntemi. Kurtarma menüsünde, verilerinizin tamamını silmeden tüm geçici sistem dosyalarını temizlemek için önbellek bölümünü silme seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu, yazılım güncellemelerinden sonra ya da uygulamalar beklenmedik şekilde çalıştığında sıkça başvurulan bir yöntemdir. Şubat güncellemesi, bununla birlikte birçok seçeneği kaldırıyor.

Android kurtarma menüsünden hangi araçlar kaldırıldı?

Samsung, Galaxy telefonları için son güncellemelerle Android kurtarma menüsünden birkaç seçeneği kaldırdı. Güncelleme şunları kaldırdı:

ADB'den güncellemeleri uygula

SD karttan güncelleme uygula

Önbellek bölümünü temizle

Kurtarma günlüklerini görüntüle

Grafik testini çalıştır

Yerel ayar testini çalıştır

Samsung cihazlarda artık Android kurtarma menüsünde “Sistemi şimdi yeniden başlat”, “Verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla” ve “Cihazı kapat” seçeneği çıkacak.

Samsung'dan bu değişikliğin neden yapıldığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncellemenin sürüm notlarında da bundan bahsedilmiyor. Samsung, zaman içinde daha az kullanılan araçları genellikle kaldırıyor. Ancak, uzun süredir var olan ve güncelleme ya da performans sorunu yaşandığında kullanılan bir aracı kaldırmak, deneyimli kullanıcılar arasında şaşkınlığa yol açacaktır.

