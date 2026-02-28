Samsung, Şubat güncellemesiyle Android kurtarma modundaki seçenekleri kaldırdı

Şubat 2026 güncellemesini yüklemeden önce dikkat!
Samsung, birçok cihazda Android Recovery menüsündeki “Önbellek bölümünü sil” seçeneğini kaldırdı. Bilmeyenler için, Android Kurtarma menüsü, Android'in ilk günlerinden beri var olan kullanışlı bir sorun giderme yöntemi. Kurtarma menüsünde, verilerinizin tamamını silmeden tüm geçici sistem dosyalarını temizlemek için önbellek bölümünü silme seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu, yazılım güncellemelerinden sonra ya da uygulamalar beklenmedik şekilde çalıştığında sıkça başvurulan bir yöntemdir. Şubat güncellemesi, bununla birlikte birçok seçeneği kaldırıyor.
Android kurtarma menüsünden hangi araçlar kaldırıldı?
Samsung, Galaxy telefonları için son güncellemelerle Android kurtarma menüsünden birkaç seçeneği kaldırdı. Güncelleme şunları kaldırdı:
- ADB'den güncellemeleri uygula
- SD karttan güncelleme uygula
- Önbellek bölümünü temizle
- Kurtarma günlüklerini görüntüle
- Grafik testini çalıştır
- Yerel ayar testini çalıştır
Samsung cihazlarda artık Android kurtarma menüsünde “Sistemi şimdi yeniden başlat”, “Verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla” ve “Cihazı kapat” seçeneği çıkacak.
Samsung'dan bu değişikliğin neden yapıldığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncellemenin sürüm notlarında da bundan bahsedilmiyor. Samsung, zaman içinde daha az kullanılan araçları genellikle kaldırıyor. Ancak, uzun süredir var olan ve güncelleme ya da performans sorunu yaşandığında kullanılan bir aracı kaldırmak, deneyimli kullanıcılar arasında şaşkınlığa yol açacaktır.