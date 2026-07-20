Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'un yeni OLED paneliyle laptopların ekranı göz kamaştıracak

    Samsung, üst düzey dizüstü bilgisayarlar için 1.600 nit'e kadar parlaklık sağlayabilen yeni tandem OLED paneli tanıttı. Paneller, en son VESA DisplayHDR True Black 1400 sertifikasyonunu karşılıyor.

    samsung tandem oled panel laptop 1600 nit parlaklık Tam Boyutta Gör
    Samsung, üst düzey dizüstü bilgisayar OLED pazarındaki konumunu sağlamlaştırmak için küresel PC üreticileriyle çalışmaya devam ediyor. Şirketin en yeni tandem OLED paneli oldukça yüksek parlaklık (1600 nit’e kadar) sunarak dizüstü bilgisayarların daha iyi HDR görüntüleme deneyimi sunmasını sağlıyor.

    VESA, yakın zamanda yeni DisplayHDR True Black 1400 sertifikasyonunu duyurdu. Bu sertifikayı kazanmak için ekranın %10 OPR (On-Pixel Ratio) seviyesinde 1.400 nit tepe parlaklığına ulaşırken 0,0005 nit ya da daha düşük siyah seviyeleri üretmesi gerekiyor. Yeni standart, önceki True Black 1000 sertifikasyonuna kıyasla tepe parlaklık gereksinimini %40 artırıyor.

    Samsung'un yeni paneli, iki organik ışık yayan katmana sahip tandem OLED yapısını kullanıyor. İki katman, aynı miktarda akım kullanarak daha fazla ışık üretmek için birlikte çalışıyor. Ayrıca, aynı parlaklık seviyesinde her bir ışık yayan katman üzerindeki yükü azaltırken daha uzun kullanım ömrü sunabiliyorlar. Dahası, gelişmiş malzeme teknolojisi sayesinde Samsung, tandem OLED panelinin parlaklık performansını da iyileştirdi. Şirket, yeni ekranının panel seviyesinde 1.600 nit'e kadar tepe parlaklığına ulaşabileceğini söylüyor. Geleneksel tek katmanlı OLED paneller genellikle 1.100 nit'e ulaşırken, yeni panel %40'tan fazla daha parlaklık sağlıyor.

    Samsung, tandem OLED panellerini birçok küresel PC üreticisine tedarik ediyor. Koreli firmanın yeni paneliyle çalışan Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16 inç, 11), True Black 1400 sertifikasını aldı. Önümüzdeki aylarda ASUS, Dell ve MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarlarının bu panelle gelmesi bekleniyor.

    Bu arada Samsung, tandem OLED çözümünü 22-24 Temmuz tarihleri ​​arasında Seul'deki COEX'te gerçekleşecek K-Display 2026'da gösterecek.

    Teknik özellikler

    • Panel Teknolojisi: Tandem OLED (Çok Katmanlı)
    • Sertifikasyon: VESA DisplayHDR True Black 1400
    • En Yüksek Parlaklık: 1.600 Nit'e Kadar
    • Minimum HDR Gereksinimi: 1.400 Nit
    • Siyah Seviyesi: ≤ 0,0005 Nit
    • HDR Test Penceresi: %10 OPR / APL
    • İddia Edilen Kullanım Ömrü: Önceki Tek Katmanlı OLED'den 2 Kat Daha Fazla
    • İlk Ürün: Lenovo Yoga Pro 16 Aura 2026
    • Yakında Kullanacak Markalar: ASUS, Dell, MSI
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2006 ford fiesta eczacılık okumak zor mu homatics box r 4k plus 312 963 ile başlayan numaralar türksat 2a 3a otomatik arama frekansı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 17
    Xiaomi 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI Cyborg 15 A13UC-2087XTR
    MSI Cyborg 15 A13UC-2087XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum