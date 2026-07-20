Samsung'un yeni OLED paneliyle laptopların ekranı göz kamaştıracak

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Tam Boyutta Gör Samsung, üst düzey dizüstü bilgisayar OLED pazarındaki konumunu sağlamlaştırmak için küresel PC üreticileriyle çalışmaya devam ediyor. Şirketin en yeni tandem OLED paneli oldukça yüksek parlaklık (1600 nit’e kadar) sunarak dizüstü bilgisayarların daha iyi HDR görüntüleme deneyimi sunmasını sağlıyor.

Samsung, laptoplar için ultra ince OLED panelini tanıttı 1 ay önce eklendi

VESA, yakın zamanda yeni DisplayHDR True Black 1400 sertifikasyonunu duyurdu. Bu sertifikayı kazanmak için ekranın %10 OPR (On-Pixel Ratio) seviyesinde 1.400 nit tepe parlaklığına ulaşırken 0,0005 nit ya da daha düşük siyah seviyeleri üretmesi gerekiyor. Yeni standart, önceki True Black 1000 sertifikasyonuna kıyasla tepe parlaklık gereksinimini %40 artırıyor.

Samsung'un yeni paneli, iki organik ışık yayan katmana sahip tandem OLED yapısını kullanıyor. İki katman, aynı miktarda akım kullanarak daha fazla ışık üretmek için birlikte çalışıyor. Ayrıca, aynı parlaklık seviyesinde her bir ışık yayan katman üzerindeki yükü azaltırken daha uzun kullanım ömrü sunabiliyorlar. Dahası, gelişmiş malzeme teknolojisi sayesinde Samsung, tandem OLED panelinin parlaklık performansını da iyileştirdi. Şirket, yeni ekranının panel seviyesinde 1.600 nit'e kadar tepe parlaklığına ulaşabileceğini söylüyor. Geleneksel tek katmanlı OLED paneller genellikle 1.100 nit'e ulaşırken, yeni panel %40'tan fazla daha parlaklık sağlıyor.

Samsung, tandem OLED panellerini birçok küresel PC üreticisine tedarik ediyor. Koreli firmanın yeni paneliyle çalışan Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16 inç, 11), True Black 1400 sertifikasını aldı. Önümüzdeki aylarda ASUS, Dell ve MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarlarının bu panelle gelmesi bekleniyor.

Bu arada Samsung, tandem OLED çözümünü 22-24 Temmuz tarihleri ​​arasında Seul'deki COEX'te gerçekleşecek K-Display 2026'da gösterecek.

Teknik özellikler

Panel Teknolojisi: Tandem OLED (Çok Katmanlı)

Sertifikasyon: VESA DisplayHDR True Black 1400

En Yüksek Parlaklık: 1.600 Nit'e Kadar

Minimum HDR Gereksinimi: 1.400 Nit

Siyah Seviyesi: ≤ 0,0005 Nit

HDR Test Penceresi: %10 OPR / APL

İddia Edilen Kullanım Ömrü: Önceki Tek Katmanlı OLED'den 2 Kat Daha Fazla

İlk Ürün: Lenovo Yoga Pro 16 Aura 2026

Yakında Kullanacak Markalar: ASUS, Dell, MSI

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Samsung, laptoplar için 1600 nit Tandem OLED paneli tanıttı

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