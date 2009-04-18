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Samsung LED TV Lansmanı

10 yıl
141,9b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung Pazarlama ve Satış Müdürü Kerim Kılıçlı ile LED TV'ler ve Samsung'un LCD Pazarına bakışı üzerine konuştuk.

Samsung Pazarlama ve Satış Müdürü Kerim Kılıçcı ile geçtiğimiz gün Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen LED TV Lansmanında; LED TV'ler ve Samsung'un LCD Pazarına bakışı üzerine konuştuk.

Samsung Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Müdürü Kerim Kılıçcı ile söyleşi

Anadolu Elektronik Pazarlama Bölümü Ürün Yöneticisi Veysel Kaya ile söyleşi


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sissente 10 yıl
Bugün teknosada taşınabilir hd i takıp mkv formatlı film izledim. Harika bir cihaz. media oynatıcıya kesinlikle gerek yok. Bir de içine hd takılabilseymiş olayı bitirirlermiş bence :)
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GrkmAdr 10 yıl
106 ekran versionu 3800 TL civari fiyati var 4000 tl nin biraz daha asagi seviyesinde. televizyon olayi asmis.
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GrkmAdr 10 yıl
nasipse birkac gune aliyorum. 2000YTL'lik LCD dediklerin 50HZ refresh rate. sadece tasarima bile bu para verilir harika duruyor gercekten.
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ensaronline 10 yıl
Benim fikrimce pazarlama ve satış müdürü buysa eyvah eyvah :D
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ssonerb 10 yıl
kısa vadede ucuzlamayacaktır.
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dellino 10 yıl
Speed-Step
Tebrikler bilginin nasıl alındığını göstermişsin.
Sanırım birdahaki tanıtımda senin karşına çıkmak için çok çalışmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
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ensaronline 10 yıl
Ya bu konuşan samsung markasına hiç yakışmıyo ki samsung sıradan berbat bi markaymış havası veriyor, konuşmayı beceremiyor. Çok ilginç.
Tv'lere gelince çooooook paalı uçuk ve saçma ;)
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yildizbey 10 yıl
anladığım kadarı ile lcd televizyonlardan çokda farkı yok biraz daha doğa ve atmosfer dostu ve biraz daha ince bir televizyon olmuş, yoksa röportajda ki samsung yetkilisimi çok bi şey bilmiyordu , ama şu apaçık ortada ki Mesut bey samsung yetkilisi arkadaşı bilgisi ile ezmiş :D
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cengaver029 10 yıl
hz olayında çözülmeyecek bişey yok hikaye!!!!! türkiyedeki elektrik şebekesinden kaç hz elektrik alıyorsunuz 50-60hz bu isterse şimdi 500hz olsun kimin işine yarar(bilinçsiz tüketiciyi yanıltan satıcıların)
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falconrenegade 10 yıl
yuh fiyatlara bak!
oled den gerisi yalan tabi parasi olana ....
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aktorun 10 yıl
Roportaj icin tesekkurler.
2 soru:
- LED TV lerin ortalama omru ne kadar?
- Gecikme sureleri klasik LCD lerle kiyaslanirsa nasil?
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Speed-Step 10 yıl
@aktorun

LED TV'lerin ömrü için Samsung yetkilileri en az 60.000 saat diyor.

Tepki süresi konusunda ise internette yaptığım aramada un55b700 modeli için 4ms bilgisine ulaştım. Samsung resmi sitesinde ise bilgi bulamadım.
testfreaks.com/...
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