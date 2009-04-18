Samsung LED TV Lansmanı

Genel Yayın Yönetmeni
Samsung Pazarlama ve Satış Müdürü Kerim Kılıçlı ile LED TV'ler ve Samsung'un LCD Pazarına bakışı üzerine konuştuk.
Samsung Pazarlama ve Satış Müdürü Kerim Kılıçcı ile geçtiğimiz gün Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen LED TV Lansmanında; LED TV'ler ve Samsung'un LCD Pazarına bakışı üzerine konuştuk.
Samsung Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Müdürü Kerim Kılıçcı ile söyleşi
Anadolu Elektronik Pazarlama Bölümü Ürün Yöneticisi Veysel Kaya ile söyleşi
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Tebrikler bilginin nasıl alındığını göstermişsin.
Sanırım birdahaki tanıtımda senin karşına çıkmak için çok çalışmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
Tv'lere gelince çooooook paalı uçuk ve saçma ;)
oled den gerisi yalan tabi parasi olana ....
2 soru:
- LED TV lerin ortalama omru ne kadar?
- Gecikme sureleri klasik LCD lerle kiyaslanirsa nasil?
LED TV'lerin ömrü için Samsung yetkilileri en az 60.000 saat diyor.
Tepki süresi konusunda ise internette yaptığım aramada un55b700 modeli için 4ms bilgisine ulaştım. Samsung resmi sitesinde ise bilgi bulamadım.
testfreaks.com/...