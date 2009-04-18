Samsung LED TV Lansmanı

Samsung Pazarlama ve Satış Müdürü Kerim Kılıçlı ile LED TV'ler ve Samsung'un LCD Pazarına bakışı üzerine konuştuk.

Samsung Pazarlama ve Satış Müdürü Kerim Kılıçcı ile geçtiğimiz gün Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen LED TV Lansmanında; LED TV'ler ve Samsung'un LCD Pazarına bakışı üzerine konuştuk.

Samsung Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Müdürü Kerim Kılıçcı ile söyleşi

Anadolu Elektronik Pazarlama Bölümü Ürün Yöneticisi Veysel Kaya ile söyleşi