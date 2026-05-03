    Samsung, LPDDR4 belleklerin üretimini resmen durdurdu

    Samsung, LPDDR4 ve LPDDR4X RAM üretimini resmen durdurdu. Şirket, resmi internet sitesinde belleklerin artık üretilmediğini ifade eden bir duyuru yayınladı.     

    Samsung’un LPDDR4 ve LPDDR4X bellek çiplerini piyasadan çekmeye hazırlandığı, bu nedenle de yeni sipariş almayı durdurduğu iddia ediliyordu. Bu doğru çıktı; Samsung, hem LPDDR4 hem de LPDDR4X bellek çiplerinin üretiminin durdurulduğunu resmen duyurdu.

    Samsung Semiconductor'ın sitesindeki LPDDR4 ve LPDDR4X bellek çipleri için ürün listelerinde artık “Bu ürünün üretimi durduruldu" ifadesi yer alıyor.

    LPDDR4 ve LPDDR4X, Samsung'un ürettiği en yaygın kullanılan bellek çiplerinden birkaçı. Ancak teknoloji artık eskimeye başladı. Bu bellekler, neredeyse on yıldır akıllı telefon ve tabletler hatta bazı dizüstü bilgisayarlara kadar birçok cihaza hayat veriyor. Bazı mevcut işlemciler hâlâ LPDDR4X'e dayanırken, sektör istikrarlı bir şekilde LPDDR5'e doğru kayıyor. Bu yeni standart sadece hızları artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha iyi güç yönetimi ve gelişmiş bant genişliği işleme kapasitesi de sağlıyor.

    Orta segment ve bütçe dostu telefonların fiyatı yükselecek

    Geçiş devam ederken, kullanılan belleğe bağlı olarak farklı zamanlarda piyasaya sürülen cihazlar arasında küçük performans farklılıkları görebiliriz. Bu, uygulama yükleme, çoklu görev ve oyun oynama gibi şeyleri çoğu kişinin beklediğinden daha fazla etkileyebilir. Tüketiciler açısından bu geçiş, özellikle bütçe segmentinde fark edilebilir kazanımlar getirecek. Ancak, yeni bellek ucuz olmadığından OEM’ler artan maliyetleri tüketicilere yansıtacak. Bu da orta segment ve bütçe dostu telefonların fiyatlarının biraz yükselmesine yol açacak.

    Kaynakça https://semiconductor.samsung.com/dram/lpddr/lpddr4x/ https://sammyguru.com/samsung-discontinues-lpddr4-lpddr4x-ram/
