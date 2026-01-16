OLED ekranlı M6 MacBook Pro beklenenden erken gelebilir: Samsung panellerin üretimine başladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın M6 MacBook Pro serisiyle büyük bir tasarım değişikliğine gitmesi bekleniyor. Şirket ayrıca, mini-LED ekranları geride bırakıp OLED panele geçmeye hazırlanıyor. Samsung’un, bu panellerin üretimine planlanandan daha erken başladığı bildiriliyor. Bu da yenilenen MacBook Pro ailesinin tahmin edilenden önce piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor. Ancak, OLED ekran ve diğer büyük yeniliklerin yalnızca M6 Pro ve M6 Max modellerinde yer alacağı belirtiliyor.

2026'nın üçüncü çeyreğinde tanıtılabilir

Daha önce Samsung’un M6 MacBook Pro için OLED üretimine 2026’nın ikinci çeyreğinde başlaması bekleniyordu. Üretimin bu kadar erken başlaması, üçüncü çeyrekte bir lansman ihtimalini gündeme getiriyor. Apple’ın geçmiş MacBook lansman takvimlerine bakıldığında, M6 MacBook Pro’nun normal şartlarda 2026’nın son çeyreğinde tanıtılması, üst seviye M6 Pro ve M6 Max modellerinin ise 2027 başında satışa çıkması olasıydı. Ancak yeux1122’nin blogunda paylaşılan bilgilere göre, yeniden tasarlanan modellerde kullanılacak 8.6 nesil OLED paneller bu çeyrek itibarıyla üretime giriyor.

Tandem OLED teknolojisi kullanılacak

M5 iPad Pro serisinde olduğu gibi, M6 MacBook Pro ailesinde de tandem OLED teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Bu yapı, iki ayrı ışık yayan katman içererek daha yüksek parlaklık, daha iyi enerji verimliliği, daha doğru renkler ve daha uzun panel ömrü sunuyor. Samsung’un üretime erken başlamasının nedenlerinden biri, Apple’ın ilk örnekleri test edip seri üretime uygunluğunu değerlendirmek istemesi olabilir.

iPhone 18 Pro Max ve Fold'un teknik özellikleri ortaya çıktı 13 sa. önce eklendi

14 inç ve 16 inç M6 MacBook Pro modellerinin, dokunmatik ekran desteği ve çentiğin kaldırılması gibi birçok yenilik nedeniyle yüksek talep görmesi bekleniyor. Bu noktada OLED ekran, donanımın en kritik parçalarından biri olacak. Samsung’un üretimi erkene çekmesi, Apple’ı etkilemek ve gelecekteki MacBook siparişlerinde avantaj sağlamak için de stratejik bir hamle olabilir.

Apple’ın gelecekteki OLED MacBook modelleri için LG ve BOE de potansiyel tedarikçiler arasında yer alıyor. Bu nedenle Samsung’un şimdiden öne çıkmak istemesi şaşırtıcı değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: