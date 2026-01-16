Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OLED ekranlı M6 MacBook Pro beklenenden erken gelebilir: Samsung panellerin üretimine başladı

    Samsung’un M6 MacBook Pro için OLED panellerin üretimine planlanandan daha erken başladığı bildiriliyor. Bu da, yeni MacBook Pro ailesinin tahmin edilenden önce piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor.

    Samsung, M6 MacBook Pro'nun OLED panellerinin üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın M6 MacBook Pro serisiyle büyük bir tasarım değişikliğine gitmesi bekleniyor. Şirket ayrıca, mini-LED ekranları geride bırakıp OLED panele geçmeye hazırlanıyor. Samsung’un, bu panellerin üretimine planlanandan daha erken başladığı bildiriliyor. Bu da yenilenen MacBook Pro ailesinin tahmin edilenden önce piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor. Ancak, OLED ekran ve diğer büyük yeniliklerin yalnızca M6 Pro ve M6 Max modellerinde yer alacağı belirtiliyor.

    2026'nın üçüncü çeyreğinde tanıtılabilir

    Daha önce Samsung’un M6 MacBook Pro için OLED üretimine 2026’nın ikinci çeyreğinde başlaması bekleniyordu. Üretimin bu kadar erken başlaması, üçüncü çeyrekte bir lansman ihtimalini gündeme getiriyor. Apple’ın geçmiş MacBook lansman takvimlerine bakıldığında, M6 MacBook Pro’nun normal şartlarda 2026’nın son çeyreğinde tanıtılması, üst seviye M6 Pro ve M6 Max modellerinin ise 2027 başında satışa çıkması olasıydı. Ancak yeux1122’nin blogunda paylaşılan bilgilere göre, yeniden tasarlanan modellerde kullanılacak 8.6 nesil OLED paneller bu çeyrek itibarıyla üretime giriyor.

    Tandem OLED teknolojisi kullanılacak

    M5 iPad Pro serisinde olduğu gibi, M6 MacBook Pro ailesinde de tandem OLED teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Bu yapı, iki ayrı ışık yayan katman içererek daha yüksek parlaklık, daha iyi enerji verimliliği, daha doğru renkler ve daha uzun panel ömrü sunuyor. Samsung’un üretime erken başlamasının nedenlerinden biri, Apple’ın ilk örnekleri test edip seri üretime uygunluğunu değerlendirmek istemesi olabilir.

    14 inç ve 16 inç M6 MacBook Pro modellerinin, dokunmatik ekran desteği ve çentiğin kaldırılması gibi birçok yenilik nedeniyle yüksek talep görmesi bekleniyor. Bu noktada OLED ekran, donanımın en kritik parçalarından biri olacak. Samsung’un üretimi erkene çekmesi, Apple’ı etkilemek ve gelecekteki MacBook siparişlerinde avantaj sağlamak için de stratejik bir hamle olabilir. 

    Apple’ın gelecekteki OLED MacBook modelleri için LG ve BOE de potansiyel tedarikçiler arasında yer alıyor. Bu nedenle Samsung’un şimdiden öne çıkmak istemesi şaşırtıcı değil.

    Kaynakça https://wccftech.com/m6-macbook-pro-oled-production-started-by-samsung/ https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=yeux1122&logNo=224148426674&navType=by
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tır kör nokta kazasında kim suçlu elektrikli şofben işığı yanıyor ama isıtmıyor jack daniels orjinal sorgulama samsung mu arçelik mi çamaşır makinesi roaccutane kullanırken iz kalmaması için

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum