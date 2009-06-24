Samsung M8910 Pixon'un İspanya'da sözleşmesiz fiyatı 639 Euro olabilir

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Samsung'un haziran ayında lansmanını gerçekleştirdiği M8910 Pixon12 modelinin fiyatı hakkında bazı açıklamalar yapıldı.

Açıklamalara göre telefonun İspanya fiyatı herhangi bir GSM operatörüyle sözleşme yapılmaksızın 639 Euro civarında olabilir. 12 Megapiksel çözünürlüğünde sensörü, 28 mm'lik geniş açı lensi, otomatik odaklama özelliği, yüz tanıma teknolojisi ve son olarak 720x480@30 FPS video kaydıyla ilgi toplayan M8910'nun diğer detaylarını kısaca özetlersek quadband GSM / dualband HSDPA desteği, 3.1 inç 480x800 piksel 16 milyon renk dokunmatik AMOLED ekran, 150 MB dahili bellek, WI-FI / aGPS / Bluetooth gibi özellikler dikkat çekiyor.

Kamera odaklı M8910 Pixon'un ağustos ayından itibaren yüzünü göstereceği ifade edilmekte.

http://translate.google.com/translate?langpair=es|en&u=http://www.gizmos.es/16685/moviles/samsung-pixon-12-m8910-llegara-en-agosto-por-639-euros/