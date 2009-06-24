Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung M8910 Pixon'un İspanya'da sözleşmesiz fiyatı 639 Euro olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,6b
1
2
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung M8910 Pixon'un İspanya'da sözleşmesiz fiyatı 639 Euro olabilir
Tam Boyutta Gör

Samsung'un haziran ayında lansmanını gerçekleştirdiği M8910 Pixon12 modelinin fiyatı hakkında bazı açıklamalar yapıldı.

Açıklamalara göre telefonun İspanya fiyatı herhangi bir GSM operatörüyle sözleşme yapılmaksızın 639 Euro civarında olabilir. 12 Megapiksel çözünürlüğünde sensörü, 28 mm'lik geniş açı lensi, otomatik odaklama özelliği, yüz tanıma teknolojisi ve son olarak 720x480@30 FPS video kaydıyla ilgi toplayan M8910'nun diğer detaylarını kısaca özetlersek quadband GSM / dualband HSDPA desteği, 3.1 inç 480x800 piksel 16 milyon renk dokunmatik AMOLED ekran, 150 MB dahili bellek, WI-FI / aGPS / Bluetooth gibi özellikler dikkat çekiyor.

Kamera odaklı M8910 Pixon'un ağustos ayından itibaren yüzünü göstereceği ifade edilmekte.


http://translate.google.com/translate?langpair=es|en&u=http://www.gizmos.es/16685/moviles/samsung-pixon-12-m8910-llegara-en-agosto-por-639-euros/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 10 yıl
birde ekrana dokunmadan kasayı daha küçük yapabilselermiş daha iyi olurmuş... Palm pre gibi yani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emkor 10 yıl
bu telefonun da video kaydında kullanılan ses codeci amr mi?
teşekkürler......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Gigabyte Anakart Bölümü Tepe Yöneticisi ile Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim