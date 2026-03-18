    Samsung’da kriz derinleşiyor: Maliyetleri düşürmek için Çinli ekranlar kullanılacak

    Samsung, yaklaşan Galaxy S26 FE ve Galaxy A57 modellerinde kullanılacak OLED paneller için Çinli CSOT ile çalışıyor. Şirketin bu iki model için 15 milyon OLED panel siparişi verdiği belirtiliyor.

    Samsung içinde son dönemde dikkat çekici bir maliyet krizi yaşanıyor. Şirketin bellek bölümü ile mobil bölümü arasındaki gerilim, Galaxy serisinin maliyetlerini ciddi şekilde artırmış durumda. Bellek biriminin çipleri mobil tarafa indirimli fiyatlarla vermeye yanaşmaması, Galaxy cihazlarının üretim maliyetlerinde önemli bir baskı yaratıyor.

    Çinli CSOT'tan 15 milyon OLED panel tedarik edecek

    Bu gelişmelerin ardından Samsung’un mobil birimi (MX), özellikle orta segment modellerde maliyetleri düşürmek için yeni tedarikçi arayışına girdi. Sektör kaynaklarına göre şirket, yaklaşan Galaxy S26 FE ve Galaxy A57 modellerinde kullanılacak OLED paneller için Çin merkezli China Star Optoelectronics Technology (CSOT) ile çalışıyor. Samsung'un bu iki model için 15 milyon OLED panel siparişi verdiği belirtiliyor.

    Bu panellerin daha düşük maliyetli olması sayesinde Samsung, normalde kendi ekran üretim kolu olan Samsung Display üzerinden aldığı daha pahalı OLED panellerin bir kısmını değiştirmeyi hedefliyor. Böylece bellek maliyetlerindeki artışın yarattığı baskının bir bölümünün dengelenmesi amaçlanıyor.

    Mobil bölüm sıkıntıda

    Son raporlar, Samsung’un mobil bölümünün mevcut çeyrekte %1 seviyesinde bile işletme kâr marjı yakalamakta zorlandığını gösteriyor. Bunun başlıca nedenleri arasında küresel bellek fiyatlarındaki hızlı artış ve jeopolitik gelişmelerin lojistik zincirlerinde yarattığı aksaklıklar bulunuyor.

    Şirket bu baskıyı azaltmak için bazı tasarruf önlemleri de devreye aldı. Bunlar arasında, Başkan yardımcısı seviyesinin altındaki yöneticilere 10 saatten kısa uçuşlarda business class yasağı, operasyonel giderleri azaltmak amacıyla gönüllü emeklilik programları ve genel giderleri %30’a kadar düşürme hedefi gibi uygulamalar yer alıyor.

