Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, akıllı telefonların tasarımını değiştirecek "Metalens" teknolojisini duyurdu

    Samsung, POSTECH iş birliğiyle geliştirdiği metalens teknolojisiyle kamera modüllerini %20 inceltmeyi hedefliyor. Teknoloji, özellikle akıllı telefonlarda daha ince tasarımların önünü açabilir.

    Samsung Metalens tanıtıldı: Kamera çıkıntıları tarih olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, gelecekteki XR cihazlarda ve akıllı telefonlardaki kamera çıkıntısını azaltabilecek yeni bir lens teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirket, Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (POSTECH) ile birlikte geliştirdiği "metalens" teknolojisini Nature Communications dergisinde paylaştı. Teknoloji, halihazırda test edilmeye başladı.

    Akıllı telefon tasarımlarını değiştirebilir

    Paylaşılan detaylara göre Metalens, geleneksel kavisli cam yerine insan saçından daha ince nanoyapılar kullanarak ışığı kontrol ediyor. Bu süreçte, "iki-üç dalga boyu faz gecikmesi" yöntemini kullanan şirket, lenslerin üretimi kolaylaştırırken kalınlığı da yaklaşık %20 azaltıyor. Bu sayede 2 mm olan kamera modülü 1,6 mm'ye indi.

    Samsung Metalens tanıtıldı: Kamera çıkıntıları tarih olabilir Tam Boyutta Gör
    Yeni teknoloji, halihazırda XR başlıklarındaki kızılötesi göz kameralarıyla test edilmeye başladı. 120° görüş açısında doğru iris tanıma ve göz bebeği takibi sağlanırken, görüntü netliği de %50 MTF'den %72'ye çıktı. Bu arada Samsung, metalens'i görünür ışık kameralarına da uyarlamayı planlıyor. Böylece hem akıllı telefonlarda kamera çıkıntısı küçülecek hem de cihaz tasarımları daha ince hale gelebilecek.

    Günümüzde büyük sensörlerin düşük ışık performansını artırdığı ancak kamera çıkıntılarını büyüttüğü biliniyor. Samsung'un yeni yaklaşımı ise, vivo X200 Ultra gibi modellerde görülen çıkıntı sorununu ortadan kaldırabilir. Öte yandan Apple'ın da benzer teknolojiler üzerinde çalıştığı ve Dynamic Island yerine ekran altı çözümler araştırdığı konuşuluyor. Hangisinin önce piyasaya çıkacağı ise merak konusu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 8 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç brandası zararları 50000 tl borcum var ne yapmalıyım erkek muhabbet kuşu çok bağırıyor vodafone 2 gb internet hediye elime kızgın yağ döküldü ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ERAZER Beast 18
    ERAZER Beast 18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum