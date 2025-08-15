Samsung, akıllı telefonların tasarımını değiştirecek "Metalens" teknolojisini duyurdu

Akıllı telefon tasarımlarını değiştirebilir
Paylaşılan detaylara göre Metalens, geleneksel kavisli cam yerine insan saçından daha ince nanoyapılar kullanarak ışığı kontrol ediyor. Bu süreçte, "iki-üç dalga boyu faz gecikmesi" yöntemini kullanan şirket, lenslerin üretimi kolaylaştırırken kalınlığı da yaklaşık %20 azaltıyor. Bu sayede 2 mm olan kamera modülü 1,6 mm'ye indi.
Günümüzde büyük sensörlerin düşük ışık performansını artırdığı ancak kamera çıkıntılarını büyüttüğü biliniyor. Samsung'un yeni yaklaşımı ise, vivo X200 Ultra gibi modellerde görülen çıkıntı sorununu ortadan kaldırabilir. Öte yandan Apple'ın da benzer teknolojiler üzerinde çalıştığı ve Dynamic Island yerine ekran altı çözümler araştırdığı konuşuluyor. Hangisinin önce piyasaya çıkacağı ise merak konusu.
