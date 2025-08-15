Samsung, akıllı telefonların tasarımını değiştirecek "Metalens" teknolojisini duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, gelecekteki XR cihazlarda ve akıllı telefonlardaki kamera çıkıntısını azaltabilecek yeni bir lens teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirket, Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (POSTECH) ile birlikte geliştirdiği "metalens" teknolojisini Nature Communications dergisinde paylaştı. Teknoloji, halihazırda test edilmeye başladı.

Akıllı telefon tasarımlarını değiştirebilir

Paylaşılan detaylara göre Metalens, geleneksel kavisli cam yerine insan saçından daha ince nanoyapılar kullanarak ışığı kontrol ediyor. Bu süreçte, "iki-üç dalga boyu faz gecikmesi" yöntemini kullanan şirket, lenslerin üretimi kolaylaştırırken kalınlığı da yaklaşık %20 azaltıyor. Bu sayede 2 mm olan kamera modülü 1,6 mm'ye indi.

Tam Boyutta Gör Yeni teknoloji, halihazırda XR başlıklarındaki kızılötesi göz kameralarıyla test edilmeye başladı. 120° görüş açısında doğru iris tanıma ve göz bebeği takibi sağlanırken, görüntü netliği de %50 MTF'den %72'ye çıktı. Bu arada Samsung, metalens'i görünür ışık kameralarına da uyarlamayı planlıyor. Böylece hem akıllı telefonlarda kamera çıkıntısı küçülecek hem de cihaz tasarımları daha ince hale gelebilecek.

Samsung Galaxy S25 FE yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte tasarım 3 gün önce eklendi

Günümüzde büyük sensörlerin düşük ışık performansını artırdığı ancak kamera çıkıntılarını büyüttüğü biliniyor. Samsung'un yeni yaklaşımı ise, vivo X200 Ultra gibi modellerde görülen çıkıntı sorununu ortadan kaldırabilir. Öte yandan Apple'ın da benzer teknolojiler üzerinde çalıştığı ve Dynamic Island yerine ekran altı çözümler araştırdığı konuşuluyor. Hangisinin önce piyasaya çıkacağı ise merak konusu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: