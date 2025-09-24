Giriş
    Samsung, taşınabilir ekran olabilen akıllı televizyonunu tanıttı

    Samsung Movingstyle Smart TV adıyla tanıtılan yeni model hem akıllı televizyon hem de taşınabilir ekran olması sayesinde kullanıcılara geniş bir hareket alanı sunuyor.

    Samsung Movingstyle Smart TV Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda M serisi Tizen akıllı monitörler ile segmentte kendisine iyi bir yer sağlayan Samsung, bu kez taşınabilir ekran olarak da kullanabileceğiniz akıllı televizyon modelini piyasaya sürüyor. 

    Samsung Movingstyle Smart TV

    Samsung Movingstyle Smart TV adı verilen yeni ekran 27 inçlik dokunmatik panelinde 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Hareketli uzun standı sayesinde oda veya ofisinizin herhangi bir noktasında televizyon olarak kullanabiliyorsunuz. 

    İsterseniz arka kısmındaki taşıma kulpu sayesinde istediğiniz yere de taşıyabiliyorsunuz ve monitör olarak kullanabiliyorsunuz. Bu kulp masa üstünde bir stand olarak da görev yapabiliyor ve ek bir desteğe ihtiyaç bırakmıyor. 

    Tek şarj ile 3 saate kadar kullanabildiğiniz cihaz Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Tizen OS, 2 kanal 100W hoparlör gibi özelliklerle 1035$ fiyat etiketine sahip. Ürün şimdilik Güney Kore’de satışta olacak. 
     

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

