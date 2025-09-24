Samsung, taşınabilir ekran olabilen akıllı televizyonunu tanıttı

Samsung Movingstyle Smart TV
Samsung Movingstyle Smart TV adı verilen yeni ekran 27 inçlik dokunmatik panelinde 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Hareketli uzun standı sayesinde oda veya ofisinizin herhangi bir noktasında televizyon olarak kullanabiliyorsunuz.
İsterseniz arka kısmındaki taşıma kulpu sayesinde istediğiniz yere de taşıyabiliyorsunuz ve monitör olarak kullanabiliyorsunuz. Bu kulp masa üstünde bir stand olarak da görev yapabiliyor ve ek bir desteğe ihtiyaç bırakmıyor.
Tek şarj ile 3 saate kadar kullanabildiğiniz cihaz Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Tizen OS, 2 kanal 100W hoparlör gibi özelliklerle 1035$ fiyat etiketine sahip. Ürün şimdilik Güney Kore’de satışta olacak.