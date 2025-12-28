Samsung, yapay zekalı yeni kablosuz hoparlörlerini tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, CES 2026 öncesinde Music Studio 5 ve Music Studio 7 kablosuz hoparlörlerini duyurdu. Her iki hoparlör de kablosuz ve sabit olup, ev ortamına kusursuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmış. Hoparlörler, yapay zeka destekli dinamik bas kontrolü ve SmartThings bağlantısı sunarken, üst düzey Studio 7 modelinde yüksek çözünürlüklü ses ve Q-Symphony entegrasyonu da yer alıyor.

Samsung Music Studio 5 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Music Studio 5 (LS50H), evinizin iç dekorasyonuna uyum sağlayan, fotoğraf galerisinden ilham alan bir tasarıma sahip. İki tweeter ve 4 inçlik bir woofer'a sahip, 2.1 kanallı kablosuz (ancak taşınabilir olmayan) bir hoparlör. Samsung Audio Lab tarafından dengeli ses için ayarlanmış olup, frekans yönlendirici sisteme sahip. Yapay Zeka Dinamik Bas Kontrol mekanizması, daha yüksek ses seviyelerinde bile minimum bozulma ile gelişmiş bas sağlıyor.

Samsung Music Studio 7 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Music Studio 7 (LS70H) ise geleneksel kitaplık tipi hoparlör tasarımına sahip ve siyah ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor. 3.1.1 kanallı kuruluma sahip olan bu hoparlörler, ön, sol, sağ ve üstten ses veren tiz hoparlörler ve bir bas hoparlörden oluşuyor. Süper tiz hoparlörü, gelişmiş detaylar için 35 kHz'e kadar yüksek frekanslı sesleri üretebilme özelliğine sahipken, bas hoparlörü minimum bozulmayla derin bas sunmak için yapay zeka destekli Dinamik Bas Kontrolü ile donatılmış. Ayrıca Q-Symphony özelliğine de sahip; bu daha geniş stereo veya Samsung TV'ler ve ses çubuklarıyla kablosuz olarak eşleştirilerek tam surround ses sistemi anlamına geliyor. Ek olarak, 24 bit/96 kHz'e kadar ses için Hi-Res Audio özelliğine de sahip.

Her iki hoparlör de kablosuz ses akışı için Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısını destekliyor ve SmartThings uygulaması kullanılarak kontrol edilebiliyor. Samsung, Music Studio hoparlörlerinin fiyatı veya satış tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Daha fazla ayrıntı, Ocak ayında CES 2026 etkinliğinde açıklanacak.

