Samsung netbook'lara özel yeni SSD modelleri hazırlıyor

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NAND flash bellek yongası üretiminde endüstri devi isimlerden birisi olan Samsung, netbook'lar için performans odaklı yeni SSD'ler hazırlıyor. Firmanın mini-card formundaki yeni SSD modellerinin 2.5-inç boyutundaki sürücülerden %80 daha küçük olacakları açıklandı. 8.5 gram ağırlındaki yeni sürücülerin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 16Gb MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarını kullandıkları ve sadece 8.5 gram ağırlığında oldukları belirtiliyor.

Güç tüketim değerleri 0.3 Watt olarak açıklanan NAND flash tabanlı yeni depolama çözümlerinin okuma ve yazma hızları ise sırasıyla 200MB/sn ve 100MB/sn olarak belirlenmiş. Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olarak açıklanan mini-car formundaki yeni SSD'lerin örneklemesi başlarken, piyasaya çıkacakları tarih henüz bildirilmedi.