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Samsung netbook'lara özel yeni SSD modelleri hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung netbook'lara özel yeni SSD modelleri hazırlıyor
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NAND flash bellek yongası üretiminde endüstri devi isimlerden birisi olan Samsung, netbook'lar için performans odaklı yeni SSD'ler hazırlıyor. Firmanın mini-card formundaki yeni SSD modellerinin 2.5-inç boyutundaki sürücülerden %80 daha küçük olacakları açıklandı. 8.5 gram ağırlındaki yeni sürücülerin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 16Gb MLC (multi-level cell) NAND flash bellek yongalarını kullandıkları ve sadece 8.5 gram ağırlığında oldukları belirtiliyor.

Güç tüketim değerleri 0.3 Watt olarak açıklanan NAND flash tabanlı yeni depolama çözümlerinin okuma ve yazma hızları ise sırasıyla 200MB/sn ve 100MB/sn olarak belirlenmiş. Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olarak açıklanan mini-car formundaki yeni SSD'lerin örneklemesi başlarken, piyasaya çıkacakları tarih henüz bildirilmedi.


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Python 10 yıl
gerçekten ssd ler bu sene baya bir artış var keşke bu bolluga ragmen fiyatlarıda iyi olsa
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Confusion 10 yıl
Güç tüketim değerleri 0.3 Watt olarak açıklanan NAND flash tabanlı yeni depolama çözümlerinin okuma ve yazma hızları ise sırasıyla 200MB/sn ve 100MB/sn olarak belirlenmiş.


bu özelliklere bakınca geriye birtek fiyat konusu kalıyor::: netbook sistemlerde kullanılması için çok abartı olmayacağını düşünüyorum
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OverClocK1ng 10 yıl
Vay be enteresan. Mini card şeklinde olacakları beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için...
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neXXen 10 yıl
Guzelllll. SSD sardı 4bir yanımızı
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