Samsung Odyssey G60F, HDR400 desteğiyle küresel olarak tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Samsung, oyun monitörü serisinin en yeni üyesi Odyssey G60F modelini dünya çapında tanıttı. Daha önce Eylül 2025’in başlarında Çin’de görücüye çıkan monitör, şimdi küresel pazarda da satışa hazırlanıyor. Amazon’da listelenen ürün, yüksek yenileme hızı, canlı renk üretimi ve gelişmiş senkronizasyon desteğiyle dikkat çekiyor.

350 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle rekabetçi oyuncular için tasarlandı

Yeni Samsung Odyssey G60F, 27 inç boyutunda Fast IPS panel kullanıyor. Bu panel, 2560x1440 (QHD) çözünürlük ve 350 Hz yenileme hızı sunarak oyunculara akıcı bir deneyim sağlıyor. 1 milisaniyelik griden griye tepki süresi, özellikle rekabetçi oyunlarda gecikmeyi en aza indiriyor. Monitör, hem NVIDIA G-Sync hem de AMD FreeSync Premium teknolojilerini destekleyerek ekran yırtılmalarını ve görüntü takılmalarını ortadan kaldırıyor.

Samsung, bu modelde görsel kaliteyi artırmak için VESA DisplayHDR 400 sertifikasını da ekledi. Bu özellik, sahnelerdeki parlaklığı ve kontrastı iyileştirerek daha derin siyah tonları ve canlı renk geçişleri sunuyor. Ekran ayrıca sRGB renk gamının %99’unu kapsıyor; bu da oyunculara ve içerik üreticilerine renk doğruluğu açısından güven veriyor.

Tam Boyutta Gör Bağlantı tarafında HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 (DSC destekli) girişleri bulunan Odyssey G60F, hem yeni nesil konsollarla hem de güçlü PC sistemleriyle tam uyumlu çalışıyor. Bu sayede yüksek kare hızları ve düşük gecikme süreleri korunurken, görüntü kalitesinden ödün verilmiyor.

Samsung Odyssey G60F, 27 inç QHD çözünürlük, 350 Hz yenileme hızı ve HDR400 sertifikasıyla üst düzey bir oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Monitör şu anda Amazon’da 499,99 dolar fiyatla listelenmiş durumda, ancak Samsung’un resmi satış tarihini yakın zamanda duyurması bekleniyor.

