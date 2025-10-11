Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Odyssey G60F, HDR400 desteğiyle küresel olarak tanıtıldı

    Teknoloji devi Samsung’un yeni 27 inç Odyssey G60F oyun monitörü, 350 Hz yenileme hızı ve HDR400 desteğiyle küresel pazara çıktı. İşte fiyatı ve öne çıkan özellikleri:

    Samsung Odyssey G60F, HDR400 desteğiyle küresel olarak tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, oyun monitörü serisinin en yeni üyesi Odyssey G60F modelini dünya çapında tanıttı. Daha önce Eylül 2025’in başlarında Çin’de görücüye çıkan monitör, şimdi küresel pazarda da satışa hazırlanıyor. Amazon’da listelenen ürün, yüksek yenileme hızı, canlı renk üretimi ve gelişmiş senkronizasyon desteğiyle dikkat çekiyor.

    350 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle rekabetçi oyuncular için tasarlandı

    Yeni Samsung Odyssey G60F, 27 inç boyutunda Fast IPS panel kullanıyor. Bu panel, 2560x1440 (QHD) çözünürlük ve 350 Hz yenileme hızı sunarak oyunculara akıcı bir deneyim sağlıyor. 1 milisaniyelik griden griye tepki süresi, özellikle rekabetçi oyunlarda gecikmeyi en aza indiriyor. Monitör, hem NVIDIA G-Sync hem de AMD FreeSync Premium teknolojilerini destekleyerek ekran yırtılmalarını ve görüntü takılmalarını ortadan kaldırıyor.

    Samsung, bu modelde görsel kaliteyi artırmak için VESA DisplayHDR 400 sertifikasını da ekledi. Bu özellik, sahnelerdeki parlaklığı ve kontrastı iyileştirerek daha derin siyah tonları ve canlı renk geçişleri sunuyor. Ekran ayrıca sRGB renk gamının %99’unu kapsıyor; bu da oyunculara ve içerik üreticilerine renk doğruluğu açısından güven veriyor.

    Samsung Odyssey G60F, HDR400 desteğiyle küresel olarak tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Bağlantı tarafında HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 (DSC destekli) girişleri bulunan Odyssey G60F, hem yeni nesil konsollarla hem de güçlü PC sistemleriyle tam uyumlu çalışıyor. Bu sayede yüksek kare hızları ve düşük gecikme süreleri korunurken, görüntü kalitesinden ödün verilmiyor.

    Samsung Odyssey G60F, 27 inç QHD çözünürlük, 350 Hz yenileme hızı ve HDR400 sertifikasıyla üst düzey bir oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Monitör şu anda Amazon’da 499,99 dolar fiyatla listelenmiş durumda, ancak Samsung’un resmi satış tarihini yakın zamanda duyurması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.5 ti vct büyük festival 60 gb komik soyadları talcid zararları sym jet 14 200i kullanici yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum