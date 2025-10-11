Samsung Odyssey G60F, HDR400 desteğiyle küresel olarak tanıtıldı

350 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle rekabetçi oyuncular için tasarlandı
Yeni Samsung Odyssey G60F, 27 inç boyutunda Fast IPS panel kullanıyor. Bu panel, 2560x1440 (QHD) çözünürlük ve 350 Hz yenileme hızı sunarak oyunculara akıcı bir deneyim sağlıyor. 1 milisaniyelik griden griye tepki süresi, özellikle rekabetçi oyunlarda gecikmeyi en aza indiriyor. Monitör, hem NVIDIA G-Sync hem de AMD FreeSync Premium teknolojilerini destekleyerek ekran yırtılmalarını ve görüntü takılmalarını ortadan kaldırıyor.
Samsung, bu modelde görsel kaliteyi artırmak için VESA DisplayHDR 400 sertifikasını da ekledi. Bu özellik, sahnelerdeki parlaklığı ve kontrastı iyileştirerek daha derin siyah tonları ve canlı renk geçişleri sunuyor. Ekran ayrıca sRGB renk gamının %99’unu kapsıyor; bu da oyunculara ve içerik üreticilerine renk doğruluğu açısından güven veriyor.
Samsung Odyssey G60F, 27 inç QHD çözünürlük, 350 Hz yenileme hızı ve HDR400 sertifikasıyla üst düzey bir oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Monitör şu anda Amazon’da 499,99 dolar fiyatla listelenmiş durumda, ancak Samsung’un resmi satış tarihini yakın zamanda duyurması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: