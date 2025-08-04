Samsung, 37 inç 4K 165Hz oyuncu monitörünü tanıttı

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Tam Boyutta Gör Samsung, Odyssey G7 serisinin yeni üyesini tanıttı. Monitör, Samsung Malezya sitesinde listelendi, henüz küresel olarak satışa sunulmadı. 37 inç ekranıyla Samsung Odyssey G7 G75F, türünün en büyük monitörü ve genel olarak benzersiz bir ekran boyutuna sahip. Monitörün rakibi olarak Asus'un ROG Swift PG38UQ modeli gösteriliyor.

Monitör Tavsiyeleri 2 hf. önce eklendi

Samsung Odyssey G7 G75F özellikleri ile neler sunuyor?

Odyssey G7 G75F, 350 nit parlaklık, 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms (GtG) tepki süresi sağlayan kavisli 1000R 4K (3.840 x 2.160) VA panelle geliyor. Bağlantı seçenekleri arasında tek DisplayPort 1.4, iki adet HDMI 2.1 portu bulunuyor ancak DP 2.1 veya USB-C bağlantı noktası yok. Ses açısından, monitörde yerleşik hoparlör bulunmuyor.

Monitörde AMD FreeSync Premium Pro desteği var, Nvidia G-Sync sertifikalı değil. HDR10+, sRGB renk gamının %99'u, %90 DCI-P3 ve VESA DisplayHDR 600 sertifikası mevcut. Yazılım tarafında, yeni ekran girişini otomatik olarak algılayıp ona geçiş yapan Auto Source Switch+ özelliği bulunuyor. Monitörün standı yalnızca yükseklik ayarını destekliyor, pivot/eğim ayarını desteklemiyor. Odyssey markalı monitörler gibi standının etrafında yazılıma ayarlanabilen RGB ışıklar bulunuyor.

Samsung Odyssey G7 G75F fiyatı ne kadar?

Samsung Odyssey G7 G75F, 1038 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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