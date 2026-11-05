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    Akıllı telefonlara yeni zam kapıda: Samsung OLED panel fiyatlarını artırıyor

    RAM krizinin ardından akıllı telefon üreticilerini şimdi de OLED ekran maliyetlerindeki artış bekliyor. Samsung'un OLED panel fiyatlarına 10 ila 20 dolar arasında zam yapacağı iddia edildi.

    Samsung OLED ekran fiyatlarını 20 dolara kadar artırabilir Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka yatırımlarının tetiklediği RAM krizi akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ederken, 2027 yılında telefonlara yeni bir maliyet kalemi daha eklenebilir. Samsung'un farklı üreticilere tedarik ettiği OLED ekranların fiyatlarını artırmayı planladığı iddia edildi.

    Samsung, OLED panel fiyatlarına 10 ila 20 dolar zam yapabilir

    Çinli tedarik zinciri kaynağı ChannelGate tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, tedarikçilerine OLED ekran panellerinin fiyatlarını 2027 yılında yaklaşık 10 ila 20 dolar artıracağını bildirdi. İddiaya göre bu kararın arkasında yalnızca maliyet baskısı bulunmuyor. Samsung'un mevcut OLED panel pazarındaki fiyatlandırma düzenini yeniden kontrol altına almak ve fiyatları daha istikrarlı hale getirmek istediği belirtiliyor.

    Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station da Weibo üzerinden benzer değerlendirmelerde bulundu. Paylaşılan bilgilere göre OLED ekranlarda kullanılan entegre devrelerin (OLED IC) tedarikinde yaşanan sıkıntılar, panel maliyetlerini yukarı çekiyor. Bu maliyet artışının 2027 yılında daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Digital Chat Station, bazı akıllı telefon üreticilerinin olası fiyat artışlarından daha az etkilenmek amacıyla şimdiden OLED panel stoklamaya başladığını da belirtiyor. 

    Samsung'un OLED panel zammı birçok markayı etkileyebilir

    Samsung Display, kendi akıllı telefonlarının yanı sıra çok sayıda üreticiye de OLED ekran tedarik ediyor. Özellikle orta ve üst segment akıllı telefonlarda Samsung panellerinin önemli bir yeri bulunuyor. Bu nedenle OLED ekran fiyatlarındaki olası artışın yalnızca Samsung cihazlarıyla sınırlı kalmaması bekleniyor.

    Panel maliyetlerinin 10 ila 20 dolar yükselmesi, üreticilerin toplam cihaz maliyetlerini doğrudan etkileyebilir. Markalar bu artışı kendi kâr marjlarından karşılamayı tercih etmezse 2027 yılında piyasaya sürülecek akıllı telefonların satış fiyatlarında yeni zamlar görebiliriz.

    Kaynakça https://m.weibo.cn/detail/5361582997766145 https://www.ithome.com/1/020/936.htm
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