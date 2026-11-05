Akıllı telefonlara yeni zam kapıda: Samsung OLED panel fiyatlarını artırıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Akıllı telefon pazarında RAM krizinin ardından şimdi de ekran maliyeti artışı gündemde. Samsung'un, OLED panel fiyatlarına 2027 yılında 10 ila 20 dolar zam yapacağı iddia ediliyor. Çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve maliyet baskısıyla açıklanan karar karşısında, birçok telefon üreticisinin şimdiden panel stoklamaya başladığı ifade ediliyor. Bu artış, ilerleyen süreçte tüm markaların akıllı telefon fiyatlarına doğrudan yansıyabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka yatırımlarının tetiklediği RAM krizi akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ederken, 2027 yılında telefonlara yeni bir maliyet kalemi daha eklenebilir. Samsung'un farklı üreticilere tedarik ettiği OLED ekranların fiyatlarını artırmayı planladığı iddia edildi.

Samsung, OLED panel fiyatlarına 10 ila 20 dolar zam yapabilir

Çinli tedarik zinciri kaynağı ChannelGate tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, tedarikçilerine OLED ekran panellerinin fiyatlarını 2027 yılında yaklaşık 10 ila 20 dolar artıracağını bildirdi. İddiaya göre bu kararın arkasında yalnızca maliyet baskısı bulunmuyor. Samsung'un mevcut OLED panel pazarındaki fiyatlandırma düzenini yeniden kontrol altına almak ve fiyatları daha istikrarlı hale getirmek istediği belirtiliyor.

Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station da Weibo üzerinden benzer değerlendirmelerde bulundu. Paylaşılan bilgilere göre OLED ekranlarda kullanılan entegre devrelerin (OLED IC) tedarikinde yaşanan sıkıntılar, panel maliyetlerini yukarı çekiyor. Bu maliyet artışının 2027 yılında daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Digital Chat Station, bazı akıllı telefon üreticilerinin olası fiyat artışlarından daha az etkilenmek amacıyla şimdiden OLED panel stoklamaya başladığını da belirtiyor.

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Samsung'un OLED panel zammı birçok markayı etkileyebilir

Samsung Display, kendi akıllı telefonlarının yanı sıra çok sayıda üreticiye de OLED ekran tedarik ediyor. Özellikle orta ve üst segment akıllı telefonlarda Samsung panellerinin önemli bir yeri bulunuyor. Bu nedenle OLED ekran fiyatlarındaki olası artışın yalnızca Samsung cihazlarıyla sınırlı kalmaması bekleniyor.

Panel maliyetlerinin 10 ila 20 dolar yükselmesi, üreticilerin toplam cihaz maliyetlerini doğrudan etkileyebilir. Markalar bu artışı kendi kâr marjlarından karşılamayı tercih etmezse 2027 yılında piyasaya sürülecek akıllı telefonların satış fiyatlarında yeni zamlar görebiliriz.

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Samsung OLED ekran fiyatlarını 20 dolara kadar artırabilir

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