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    Samsung, One UI 10 ile büyük değişime hazırlanıyor

    Yeni sürümün, görsel değişikliklerin yanında, uygulamalar arasındaki geçişleri kolaylaştırması, yapay zeka özelliklerini geliştirmesi ve Galaxy S28 serisiyle tanıtılması bekleniyor.

    Samsung, One UI 10 ile büyük değişime hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, bir sonraki yeni arayüz sürümü One UI 10 ile kapsamlı değişikliklere hazırlanıyor. İddialara göre yeni sürüm, uygulamalar arasındaki geçişleri kolaylaştıran, yapay zeka özelliklerini daha fazla entegre eden ve cihazlar arası etkileşimi geliştiren bir tasarıma sahip olacak. Güncellemenin Galaxy Z Fold 9 yerine Galaxy S28 serisiyle tanıtılması bekleniyor.

    One UI 10 uygulama kullanımını değiştirebilir

    NokiaPowerUser'da yayınlanan habere göre, Samsung'un yazılım mühendisliği ve Ar-Ge birimleriyle bağlantılı olduğu belirtilen bir kaynak, One UI 10'un yalnızca görsel yeniliklerle sınırlı kalmayacağını öne sürdü. 

    İddialara göre Samsung, One UI 10 ile uygulama merkezli geleneksel arayüz anlayışından uzaklaşmayı ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen daha bütünleşik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    Bu kapsamda takvim kayıtları, konum bilgileri ve iletişim araçlarının birbiriyle daha uyumlu çalışması planlanıyor. Kullanıcıların bir işlemi tamamlamak için farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacının azaltılması ve menülerde geçirilen sürenin kısaltılması hedefleniyor. Örneğin bir buluşmayı planlayan kullanıcı, ilgili mesajları, takvim bilgilerini ve konum ayrıntılarını daha bağlantılı bir deneyim içerisinde görüntüleyebilir. Bunun nasıl uygulanacağı ve hangi uygulamaların destekleneceği ise henüz bilinmiyor.

    Gereksiz menüler kaldırılacak

    One UI 10 ile hedeflendiği belirtilen bir diğer değişiklik, kullanıcıların işlemlerini tamamlamak için gerçekleştirmesi gereken adımların azaltılması. Sızıntıya göre Samsung, gereksiz menü katmanlarını ve gizli seçenekleri azaltarak sık kullanılan işlevlere erişimi kolaylaştırmak istiyor.

    Yeni arayüzün bir diğer odağının Samsung ekosistemi olması bekleniyor. Akıllı telefon, tablet ve giyilebilir cihazlar arasındaki geçişlerin daha akıcı hale getirilmesi ve cihazların ortak bir kullanım deneyimi sunması hedefleniyor.

    Sızıntıda dikkat çeken bir başka iddia ise yapay zeka özelliklerinin ücretlendirilmesiyle ilgili. Kaynağa göre Samsung, işletim sisteminin temel işlevlerini ücretsiz tutarken yüksek işlem gücü gerektiren bazı gelişmiş araçları veya üçüncü taraf entegrasyonlarını abonelik modeliyle sunmayı değerlendirebilir.

    One UI 10, Galaxy S28 serisiyle tanıtılabilir

    One UI 10'un ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Sızıntı kaynağı, Samsung'un yeni arayüzü Galaxy Z Fold 9 ile birlikte tanıtmak yerine amiral gemisi Galaxy S28 serisinin lansmanına saklayabileceğini öne sürüyor.

    Kaynakça https://nokiapoweruser.com/one-ui-10-insider-leak-release-timeline/ https://x.com/UniverseIce/status/2111313272645496880?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2111313272645496880%7Ctwgr%5E813c27d9165d422f7bb3fc0f8cb9eb7f5fe130f6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnokiapoweruser.com%2Fone-ui-10-insider-leak-release-timeline%2F
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