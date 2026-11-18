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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung'un yazılım sisteminde ortaya çıkan bir görsel, merakla beklenen One UI 10 arayüzüne dair ilk ipuçlarını verdi. Sızdırılan görselde yer alan yarı saydam ve cam efektli yapı, şirketin Apple gibi Liquid Glass tasarım anlayışına geçeceğini gösteriyor. Yumuşak renk geçişlerine ve derinlik hissine sahip bu yeni arayüz, kullanıcılara çok daha modern bir deneyim sunabilir. Android 18 tabanlı bu büyük güncellemenin 2027 yılının ortalarında kullanıma sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung'un henüz geliştirme aşamasındaki One UI 10 arayüzüne ilişkin ilk görsel ortaya çıktı. Sızdırılan tanıtım görseli, şirketin yeni sürümde Apple'ın Liquid Glass tasarım diline benzeyen yarı saydam ve cam efektli bir arayüze geçiş yapabileceğini gösteriyor.

Samsung, Galaxy S26 serisi için One UI 9.5 beta programını başlatırken bir sonraki büyük yazılım güncellemesi One UI 10 hakkında da ilk ipuçları ortaya çıkmaya başladı. SamMobile tarafından fark edilen ve FOTA Agent içerisinde gizlendiği belirtilen bir tanıtım görseli, Samsung'un yeni arayüzde nasıl bir tasarım anlayışı benimseyebileceğine dair fikir veriyor.

One UI 10, Liquid Glass tasarımına geçiş yapabilir

Ortaya çıkan görselde büyük bir 10 rakamı, buzlu cam görünümünü andıran yarı saydam bir yapıyla tasvir ediliyor. Işığı kıran kenarlara sahip tasarım, mavi ve pembe birleştiği yumuşak bir renk geçişiyle tamamlanıyor. Samsung henüz bu görseli resmi olarak paylaşmadı veya One UI 10'un tasarım anlayışına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle görselin gerçekliği ve nihai arayüzü ne ölçüde yansıttığı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Samsung'un cam efektlerine ve yarı saydam arayüz öğelerine yönelmesi aslında tamamen yeni bir gelişme değil. Şirket, son One UI sürümlerinde buzlu cam görünümlü menüler, kayan gezinme öğeleri ve derinlik hissi oluşturan görsel efektler üzerinde çalışmaya başlamıştı. One UI 10 ise bu yaklaşımın çok daha kapsamlı bir tasarım değişikliğine dönüşmesini sağlayabilir.

Öte yandan Çinli akıllı telefon üreticileri de son dönemde Liquid Glass benzeri tasarım öğelerini kendi Android arayüzlerine hızla entegre ediyor. Samsung'un geçmişte Apple'ın tasarım tercihlerinden etkilenmesi de göz önüne alındığında, One UI 10 ile daha belirgin bir cam efektli tasarım diline geçilmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Ancak kullanıcıların bu değişikliği deneyimlemesi için henüz uzun bir süre bulunuyor. Android 18 tabanlı olması beklenen One UI 10'un 2027 yılının ortalarında kullanıma sunulması öngörülüyor. Güncellemenin ilk olarak Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z9 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

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Samsung, One UI 10 ile Liquid Glass tasarımına geçiş yapabilir

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