Samsung One UI 8.0 beta süreci hızlandı: Yeni cihaz listesi açıklandı

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesinde bu yıl çok daha hızlı ilerliyor. Galaxy S25 serisi ile sınırlı kalan beta süreci kısa sürede genişletildi. Önce Galaxy S24, Z Fold 6 ve Z Flip 6’ya ulaşan beta, Eylül ayında daha fazla modele dağıtılacak. İşte beta sürecine dahil olacak modeller...

One UI 8.0 beta alacak Galaxy modelleri

Aktarıldığı kadarıyla Samsung, One UI 8.0 beta programına daha fazla modeli daha edecek. Buna göre yeni güncelleme, Eylül ayında Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A36 5G ve Galaxy A35 5G modellerine ulaşacak. Ancak sıralamada ufak gecikmeler yaşanabileceğini hatırlatalım.

Samsung, One UI 8 beta'yı daha fazla cihaza genişletmek için yol haritasını resmi olarak paylaşmadı, ancak bu sefer işlerin daha hızlı ilerleyeceği yönünde bir neden var. Bunun nedeni, One UI 8'in çok daha büyük One UI 7 sürümüne kıyasla nispeten küçük bir yükseltme olması.

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A55 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A35 5G

One UI 8.0 betaya nasıl katılınır?

Samsung’un beta programına katılmak için Samsung Members uygulaması üzerinden kayıt yapılabiliyor. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra "One UI 8 beta" banner'ına tıklamak yeterli. Daha sonra Ayarlar > Yazılım güncellemeleri > İndir ve yükle yolunu izleyerek betayı telefonunuza kurabilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken nokta, beta sürümlerin hata ve eksiklikler içerebilmesidir. Bazı özellikler çalışmayabilir veya kararsız davranabilir. Ayrıca yükleme öncesinde mutlaka tam yedek alınması ve cihazda en az %30 pil ile yeterli depolama alanı bulunması gerekiyor.

