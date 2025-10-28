Samsung, One UI 8.5 beta programını ertelemiş olabilir

Galaxy S26 serisinin gecikmesi planları değiştirdi
Ancak, bir kaynağa göre bu artık pek olası görünmüyor. Gecikmenin nedeni, Galaxy S26+ modelinin geliştirme sürecinin gecikmesi. Samsung bu modeli daha önce iptal etmişti, fakat Galaxy S25 Edge’in düşük satış performansı nedeniyle yeniden üretim planlarına dahil etti.
Bu değişikliklerin sonucu olarak Samsung’untüm Galaxy S26 serisinin lansmanını Mart ayına ertelendiği konuşuluyor. Bu nedenle, One UI 8.5'in beta sürecinin de ağırdan alınacağı belirtiliyor. Galaxy S25 için beta programının artık Aralık veya Ocak ayında başlaması öngörülüyor.
Tabii tüm bunlar resmî olarak doğrulanmamış söylentiler, dolayısıyla kesin bilgi olarak algılanmamalı. Yine de, bu senaryonun doğru çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_may_have_delayed_the_one_ui_85_beta_program_heres_why-news-70050.php https://x.com/tarunvats33/status/1982773173289652494 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
alıyorum bir tane