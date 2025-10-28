Samsung, One UI 8.5 beta programını ertelemiş olabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni Android arayüzü One UI 8.5 için planladığı beta programının başlangıcını ertelediği iddia ediliyor. Yeni sürümün, Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Normalde One UI 8.5’in ilk beta sürümünün Kasım ayında yayınlanması gerekiyordu.

Galaxy S26 serisinin gecikmesi planları değiştirdi

Ancak, bir kaynağa göre bu artık pek olası görünmüyor. Gecikmenin nedeni, Galaxy S26+ modelinin geliştirme sürecinin gecikmesi. Samsung bu modeli daha önce iptal etmişti, fakat Galaxy S25 Edge’in düşük satış performansı nedeniyle yeniden üretim planlarına dahil etti.

Bu değişikliklerin sonucu olarak Samsung’untüm Galaxy S26 serisinin lansmanını Mart ayına ertelendiği konuşuluyor. Bu nedenle, One UI 8.5'in beta sürecinin de ağırdan alınacağı belirtiliyor. Galaxy S25 için beta programının artık Aralık veya Ocak ayında başlaması öngörülüyor.

Tabii tüm bunlar resmî olarak doğrulanmamış söylentiler, dolayısıyla kesin bilgi olarak algılanmamalı. Yine de, bu senaryonun doğru çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.

