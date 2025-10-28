Giriş
    Samsung, One UI 8.5 beta programını ertelemiş olabilir

    Samsung’un bir sonraki yazılın sürümü One UI 8.5'in beta programının Kasım'da başlaması bekleniyordu. Galaxy S26 serisindeki gecikme nedeniyle bu programında ertelendiği iddia ediliyor.

    Samsung, One UI 8.5 beta programını ertelemiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni Android arayüzü One UI 8.5 için planladığı beta programının başlangıcını ertelediği iddia ediliyor. Yeni sürümün, Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Normalde One UI 8.5’in ilk beta sürümünün Kasım ayında yayınlanması gerekiyordu.

    Galaxy S26 serisinin gecikmesi planları değiştirdi

    Ancak, bir kaynağa göre bu artık pek olası görünmüyor. Gecikmenin nedeni, Galaxy S26+ modelinin geliştirme sürecinin gecikmesi. Samsung bu modeli daha önce iptal etmişti, fakat Galaxy S25 Edge’in düşük satış performansı nedeniyle yeniden üretim planlarına dahil etti.

    Bu değişikliklerin sonucu olarak Samsung’untüm Galaxy S26 serisinin lansmanını Mart ayına ertelendiği konuşuluyor. Bu nedenle, One UI 8.5'in beta sürecinin de ağırdan alınacağı belirtiliyor. Galaxy S25 için beta programının artık Aralık veya Ocak ayında başlaması öngörülüyor.

    Tabii tüm bunlar resmî olarak doğrulanmamış söylentiler, dolayısıyla kesin bilgi olarak algılanmamalı. Yine de, bu senaryonun doğru çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_may_have_delayed_the_one_ui_85_beta_program_heres_why-news-70050.php https://x.com/tarunvats33/status/1982773173289652494
