One UI 8.5 ile Samsung önemli bir esneklik sunacak

Tam Boyutta Gör Son dönemde platform geliştiricilerinin kullanıcılarına kendi ya da anlaşmalı yapay zekâ asistanları dışında başka bir seçenek sunmadığını görüyoruz. Samsung ise One UI 8.5 ile önemli bir değişikliğe imza atıyor.

One UI 8.5 yapay zekâ ajanları

One UI 8.5 güncellemesi ile ilgili ortaya çıkan bilgilerden birisi de ana ekranda yapay zekâ ajanlarına yer verilecek olması. Bu ajanların hangi görevleri üstleneceği net olarak bilinmese de bunlardan birisinin kullanıcının sorduğu sorulara ilgili cevaplar vermesi.

Bu görevde dikkat çeken ise kullanıcının varsayılan Gemini modeli yerine Perplexity ve Samsung Gauss modellerinden birisini seçebilmesi. Böylece farklı yetenekleri de tecrübe etmiş olacak. Seçilen model kullanıcı ile ilgili bilgileri toplayarak en fazla 3 cümle uzunluğunda cevaplar verebiliyor. Beta süreci yaygınlaştıkça yeni yapay zekâ ajanları ile ilgili daha fazla bilginin gündeme gelmesi bekleniyor.



